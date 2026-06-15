باشگاه خبرنگاران جوان؛ راهکارهای تسهیل و توسعه تجارت میان ایران و ارمنستان در دیدار رئیس کل گمرک ایران و سفیر ارمنستان در تهران بررسی شد.
در این دیدار که در محل ساختمان مرکزی گمرک ایران برگزار شد و رایزن اقتصادی سفارت ارمنستان نیز حضور داشت، مشکلات مرز نوردوز _ مغری مطرح شد و با توجه به سابقه دوستی و همکاری دو کشور، موضوع تسهیل تجارت و تسریع ورود و خروج کالا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
براساس این گزارش، همچنین ملاقات آینده روسای کل دو گمرک نیز مطرح گردید و در رابطه با اجرایی شدن موافقتنامههای قبلی دو طرف به بحث و تبادلنظر پرداختند.
این گزارش میافزاید؛ دو طرف بر ظرفیتهای مناسب برای توسعه مبادلات تجاری تأکید و اعلام کردند: ایران و ارمنستان پتانسیل افزایش سطح مبادلات تجاری و ترانزیتی را به بیش از ارقام فعلی دارند و گمرکات دو کشور برای رسیدن به این هدف نقش مهمی میتوانند داشته باشند.