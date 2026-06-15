یارانه نقدی مرحله ۱۸۴ خرداد‌ماه به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: یارانه نقدی مرحله ۱۸۴ مربوط به خرداد‌ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

برچسب ها: سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، یارانه نقدی
خبرهای مرتبط
واریز جدید مطالبات گندم‌کاران؛ ۹.۱ همت به حساب کشاورزان واریز شد
مطالبات گندم‌كاران به ۴۱ همت رسید
آغاز پرداخت مطالبات گندم‌کاران؛ بخش نخست مطالبات به حساب کشاورزان واریز شد
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها:
مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) خرداد ۱۴۰۵ واریز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹۴
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
سلام منم صادرات هستم دهک۲ هنوز نریختن
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۳ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
آقا شما رو قسم به هر دین و آیینی که قبول دارین،پیگیری کنید بانک ملی چرا واریز نشده،
والا لنگ همین چندرغاز(1600) یارانه هستیم.
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
زارع
۱۰:۳۳ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
ما دهک سه هستیم. هنوز واریز نشده من رو این پول حساب کردم. پول وام قرعه کشی باید بدم😭😭😭😭
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ندار
۱۰:۲۸ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
دروغ میگن، 24 هر برج میریختن الان 26 شده نریختن،
۲
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
صادرات امروز 26 واریز لا
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهرزادم
۰۹:۳۴ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
واریز نشده لطفن اول مطمعن شوید بعد خبر بدین. اون از حقوق بازنشستگان و اضافه حقوق ها اینم از یارانه اونم از گرونی . یکم از خدا بترسین و کمتر دروغ بگین
۲
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
دوستان من بانک ملی هستم واریز نشده حتی موجودیمو کل صفر نشون میده
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۹:۰۹ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
برای من هنوز واریز نشده بانک ملی
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۰۸:۴۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
حساب یارانه نقدی من بانک ملی است،ولی هنوز یارانه من تا امروز۲۶خرداد۱۴۰۵واریز نشده!!!
۲
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۳ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
واریز نشده ناهماهنگی مثل همیشه
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۹ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
برای ماهم واریز نشده چرا دروغ میگین
۲
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
سلام من دهک یک هستم هنوز واریزنشده،مشکل بانک ملی چراحل نمیکنن چرا به مردم راستشو نمیگین
۳
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۷ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
دهک سه. بانک تجارت واریز نشد الان 1405/03/26
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فروغ
۰۶:۴۱ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
برای من نریختن بانک ملی
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اصغر
۰۶:۲۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
اصلا واریزنشده چرادروغ میگین
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
بانک ملی نریختن چرا
۱۲۳۴۵
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
میانگین قیمت ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید
اثر کاهش ۱۰ درصدی تخفیف محصولات لبنی بر بازار چیست؟
قیمت هر کیلو قزل آلا در عمده فروشی ۳۸۰ هزار تومان
جوجه ریزی خرداد به ۱۲۵ میلیون قطعه می‌رسد/مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم/
آخرین اخبار
کاهش زمان فرآیندهای استاندارد در گمرک به ۳.۵ روز
شاخص‌کل بورس بر بام پنج‌میلیونی ایستاد
بازگشت هواپیمای MD به چرخه پروازی کشور / افزایش هزار صندلی روزانه به صنعت هوایی کشور
بیش از ۸۵ درصد جابه‌جایی بار کشور از طریق دریا انجام می‌شود
مهاجرانی: دولت به دنبال کاهش فشار ناترازی انرژی بر واحد‌های تولیدی است
مقابله با بیابان زایی از مسیر حفظ و احیای مراتع می گذرد
۸۰ درصد مشترکان استان تهران الگوی مصرف برق را رعایت می‌کنند
۱۰ اشتباه رایج افرادی که زیاد از لنزهای طبی و رنگی استفاده می‌کنند
ترس از تورم چگونه رفتار سرمایه‌گذاران طلا را تغییر می‌دهد؟
مرجع معتبر و قانونی خرید جم موبایل لجند ارزان
وزارت نیرو و نفت هیچ تمایلی به مصرف مازوت ندارند 
میانگین قیمت ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
آغاز بهره‌برداری از بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور/ بزودی عملیات احداث نخستین توربین ملی کلاس F کشور آغاز خواهد شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
تعیین تکلیف بدهی دولت به واردکنندگان کالا‌های اساسی
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
سرمایه‌گذاری هزار میلیارد ریالی برای ارتقای زیرساخت‌ها در حاشیه شهرها
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
اثر کاهش ۱۰ درصدی تخفیف محصولات لبنی بر بازار چیست؟
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید
احیای پالایشگاه سوم پارس جنوبی به پیشرفت ۹۰ درصدی رسید
قیمت هر کیلو قزل آلا در عمده فروشی ۳۸۰ هزار تومان
جوجه ریزی خرداد به ۱۲۵ میلیون قطعه می‌رسد/مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم/
حمایت از کسب‌وکار‌ها تا انتهای شرایط اضطرار ادامه یابد
از خرید میوه تا بنزین؛ دیجی‌کارت کجا به درد می‌خورد؟
نشست دائمی کمیته فنی اتحادیه پایاپای آسیا به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد
وزش باد شدید در نواحی شمال شرق کشور تا ۵ روز آینده
وضعیت ترافیکی محورهای کشور اعلام شد/ تردد روان در بیشتر جاده‌ها