مدیران باشگاه استقلال مذاکرات خود را برای تمدید قرارداد با یکی از بازیکنان جوان خود آغاز کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - پس از عملکرد قابل قبول و رو به رشد امیرمحمد رزاقی‌نیا در ترکیب تیم فوتبال استقلال، مدیران این باشگاه تصمیم گرفته‌اند وضعیت قراردادی این بازیکن را با نگاه بلندمدت مورد بررسی قرار دهند و برای تمدید و تقویت قرارداد او اقدام کنند.

این هافبک جوان که در فصل اخیر فرصت حضور بیشتری در ترکیب آبی‌پوشان پیدا کرده، با نمایش‌های امیدوارکننده خود توانسته نظر کادر فنی استقلال را جلب کند و به یکی از چهره‌های آینده‌دار این تیم تبدیل شود. همین عملکرد باعث شده نام او در فهرست تیم ملی فوتبال ایران برای رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ نیز قرار بگیرد.

با وجود اینکه رزاقی‌نیا همچنان دو فصل دیگر با استقلال قرارداد دارد، اما مدیران باشگاه قصد دارند برای حفظ این بازیکن و جلوگیری از ورود پیشنهاد‌های احتمالی خارجی یا داخلی، قرارداد او را به‌روز کرده و شرایط جدیدی برای ادامه همکاری تعریف کنند.

از نگاه مسئولان استقلال، سرمایه‌گذاری روی بازیکنان جوان و حفظ استعداد‌های در حال رشد، یکی از اولویت‌های اصلی در مسیر بازسازی و تقویت تیم برای فصل‌های آینده محسوب می‌شود؛ موضوعی که رزاقی‌نیا را در مرکز توجه برنامه‌های آتی باشگاه قرار داده است.

در حال حاضر این موضوع در مراحل ابتدایی بررسی قرار دارد و هنوز تصمیم نهایی درباره جزئیات قرارداد جدید این بازیکن اعلام نشده است، اما به نظر می‌رسد استقلال به دنبال تثبیت بلندمدت یکی از چهره‌های آینده‌دار خود است.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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