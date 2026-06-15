هافبک تیم فوتبال نیوزیلند در تمرین پیش از بازی با ایران دچار مصدومیت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متیو گاربت هافبک تیم ملی فوتبال نیوزیلند که بامداد فردا به مصاف تیم ملی کشورمان می‌رود با مصدومیت رو‌به‌رو شد و حضور او در دیدار مقابل ایران مبهم است.

سایت ۱news در این باره نوشته است:دارن بیزلی سرمربی نیوزیلند معتقد است باید در مورد مصدومیت او اطلاعات بیشتری بدست بیاوریم و هنوز وضعیت او برای بازی مقابل ایران مشخص نیست.

تیم‌های ملی ایران و نیوزیلند در اولین بازی فردا سه شنبه از ساعت ۰۴:۳۰ دقیقه به مصاف هم می‌روند.

کارد فنی تیم ملی کشورمان هم از بهبود شرایط مهدی ترابی و مهدی طارمی کفتند و احتمالا این ۲ بازیکن نیز به بازی فردا خواهند رسید.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، جام جهانی ۲۰۲۶
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