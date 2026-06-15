هم‌زمان با فرارسیدن محرم و ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، شبکه‌های مختلف رادیویی با تدارک ویژه‌برنامه‌های متنوعی، به انعکاس پیام‌های عاشورا، تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت، بازخوانی درس‌های نهضت حسینی و همراهی با آیین‌های عزاداری مردم در سراسر کشور می‌پردازند.

باشگاه خبرنگاران جوان - این برنامه‌ها در قالب‌های گوناگون از جمله مستند، نمایش، گفت‌و‌گو، روایت، مداحی و پخش زنده مراسم مذهبی، تلاش دارند ضمن پاسداشت شعائر حسینی، مفاهیم ماندگار آزادگی، حق‌طلبی و ظلم‌ستیزی را برای مخاطبان تبیین کنند.

رادیو ایران/ حسینیه‌ای به وسعت ایران

مهدی رستمی، مدیر گروه معارف و تاریخ شبکه رادیویی ایران دراین‌باره گفت: شبکه رادیویی ایران با پریایی حسینیه رادیویی و برنامه حسینیه ایران_ همایشی عظیم به گستردگی جغرافیای ایران و پخش مرثیه‌سرایی، تلاوت‌های فاخر، مداحی‌هایی در ستایش اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، دعوت از کارشناسان مذهبی و با تدارک ویژه‌برنامه‌های مناسبتی و... به روی آنتن می‌روند. همچنین برنامه «عشق است و آتش و خون» بر قیام دائم علیه ظلم و پایداری امام حسین (ع) و یاران شهیدش می‌پردازد. برنامه «شش ماهه بلند بالا» ویژه مراسم شیرخوارگان حسینی، برنامه «عقیق» ویژه پوشش مراسم عزاداری حضرت امام حسین (ع) با حضور گسترده مردم در میدان و برنامه «حسینیه ایران» ویژه پخش عزاداری مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و روستاها، برنامه «اینجا کربلاست» ویژه روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی پخش خواهد شد. 

رادیو جوان/ به عشق حسین (ع) در میدان

گروه اندیشه و تاریخ شبکه رادیویی جوان، امسال در ایام محرم با ویژه‌برنامه‌ای میدانی، هر شب در محلات شهر با عزاداران حسینی همراه می‌شود. نیلوفر زندیان، مدیر گروه اندیشه و تاریخ رادیو جوان گفت: برنامه «به‌عشق حسین» به‌تهیه‌کنندگی عباس پیری و اجرای ابوالفضل اینانلو و فاطمه امجدیان، از یکم تا سیزدهم محرم هر شب ساعت ۲۲:۰۰ تا ۲۳:۰۰ در محله‌های تهران اجرا خواهد شد. این برنامه با حضور مهمانان و مردم و همچنین پخت حلوای نذری همراه خواهد بود. زندیان به تولید برنامه‌ای با حال‌وهوای هنر عاشورایی هم اشاره کرد. این برنامه به‌تهیه‌کنندگی و اجرای مهدی استاد احمد و با حضور کارشناس هنری به هفت آسمان هنر سر می‌زند و تأثیر حماسه عاشورا در هفت هنر را روایت می‌کند.

رادیو فرهنگ/ روایت شعر و شعور عاشورایی

رحمت‌الله ملایی، مدیر طرح‌وبرنامه رادیو فرهنگ، با تشریح رویکرد این شبکه در ایام سوگواری سیدالشهدا (ع) گفت: رادیو فرهنگ در ایام محرم با هدف تبیین ابعاد معرفتی و هنری واقعه عاشورا و نقش نهضت عاشورا در شکل‌گیری روحیه مقاومت و ظلم ستیزی، مجموعه‌ای جامع از برنامه‌های تخصصی شامل مداحی، مقتل‌خوانی، بررسی سیر تاریخی حرکت کاروان امام حسین (ع) و نمایش‌های آیینی را تدارک دیده است. تمرکز اصلی ما بر بازنمایی ادبیات عاشورایی به‌عنوان یکی از غنی‌ترین ذخایر فکری شیعی و تجلی شور و شعور حسینی در فرهنگ عامه مردم ایران است. برنامه «محتشم‌نامه» به معرفی شعر عاشورایی و تبیین نکات مربوط به آن می‌پردازد. 

رادیو تهران/ آیین‌های سوگ در پایتخت

محمدتقی بحری، مدیر طرح‌وبرنامه‌ریزی رادیو تهران از آغاز ویژه‌برنامه «حسینیه تهران» هم‌زمان با ماه محرم خبر داد و گفت: این برنامه با پوشش زنده آیین‌های عزاداری پایتخت، بازخوانی مکتب عاشورا و تأکید بر وحدت و انسجام ملی، هر شب به خانه‌های مخاطبان می‌آید. پخش زنده مراسم هیئت‌ها، شعرخوانی و مقتل‌خوانی پیرغلامان حسینی و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های دینی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران از بخش‌های اصلی «حسینیه تهران» است. «حسینیه تهران» در کنار پاسداشت شعائر حسینی، با رویکرد تقویت اتحاد و انسجام ملی، مخاطبان را به حفظ روحیه ایستادگی، بصیرت و ایمان در جامعه دعوت می‌کند.

رادیو گفت‌و‌گو/ بازخوانی معرفت از محرم تا اربعین

مهدی قصری‌زاده، مجری، کارشناس و سردبیر برنامه «از محرم تا اربعین» از رادیو گفت‌و‌گو گفت: این برنامه هم‌زمان با آغاز محرم و در قالب ۵۰ قسمت تا اربعین، با هدف تبیین ابعاد معرفتی، قرآنی و فرهنگی نهضت عاشورا روی آنتن می‌رود. در این برنامه، آیاتی که حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مسیر حرکت از مدینه به مکه و سپس کربلا تلاوت کرده‌اند، بررسی و تحلیل و نسبت این آیات با اهداف، پیام‌ها و آموزه‌های قیام عاشورا برای مخاطبان تبیین می‌شود. این برنامه هر روز پیش‌از اذان ظهر با حضور حجج اسلام شهبازی، یادبروقی، مقدسی و صبوری، از استادان حوزه و دانشگاه، از رادیو گفت‌و‌گو پخش خواهد شد.

رادیو ورزش/ روایت جوانمردی در مکتب سیدالشهدا (ع)

شهرام جهانشیری، مدیر گروه فرهنگ و علوم ورزشی رادیو ورزش، بیان کرد: تلاش ما بر این است تا با بهره‌گیری از فضای محرم، مفاهیم عمیقی همچون ایثار، جوانمردی و شهادت را در میان نسل جوان به‌ویژه جامعه ورزشکاران کشور نهادینه و ترویج کنیم. ویژه‌برنامه‌های امسال با حضور کارشناسان برجسته مذهبی در سه محور اصلی شامل فلسفه قیام عاشورا، بررسی شخصیت‌های اثرگذار این نهضت و همچنین رویکرد‌های سند تحول رسانه دنبال می‌شود. علاوه‌بر این، بخش‌های ویژه‌ای نظیر روزشمار وقایع محرم، معرفی شهدای گران‌قدر ورزشکار و تجلیل از پیرغلامان حسینی (ع) برای مخاطبان در نظر گرفته شده است. همچنین ویژه‌برنامه‌ها در روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی با بازخوانی روایت دقیق این دو روز برای نسل جوان، گفت‌و‌گو با ورزشکاران متولی هیئت‌های مذهبی و... پخش می‌شود.

رادیو اقصاد/ بر تراز تاریخ کربلا

لیلا امید یگانه، تهیه‌کننده برنامه «تراز تاریخ»، با اشاره به رویکرد این برنامه گفت: روایت روزبه‌روز واقعه کربلا بر اساس شواهد تاریخی ثبت‌شده در مقاتل و کتب معتبر انجام می‌شود. برنامه با هدف بازخوانی دقیق و مستند حوادث عاشورا، از آغاز محرم روی آنتن رادیو اقتصاد می‌رود و تلاش دارد مخاطبان را با ابعاد کمتر روایت‌شده این واقعه آشنا کند. به‌گفته امید یگانه، اجرای برنامه برعهده داوود نماینده است و تولید آن با محوریت روایت‌محور تاریخی و بهره‌گیری از منابع معتبر صورت گرفته است. او تأکید کرد که این مجموعه باتکیه‌بر دقت تاریخی و وفاداری به منابع اصلی، تصویری روشن و مستند از وقایع کربلا ارائه می‌دهد و در قالب بخش‌های روایی پخش خواهد شد

رادیو صبا/ پیوند کربلا با روایت امروز

هانیه قربانی، مدیر طرح‌وبرنامه‌ریزی رادیو صبا، درباره رویکرد این شبکه در محرم امسال گفت: رادیو صبا تلاش کرده است با نگاهی فراتر از روایت صرف تاریخی، پیام‌ها و مفاهیم نهضت عاشورا را با مسائل و رخداد‌های امروز جامعه پیوند بزند. به‌گفته وی، باتوجه‌به تجربه جنگ تحمیلی اخیر در سال ۱۴۰۴ و تداوم آثار آن در سال ۱۴۰۵، بخشی از تولیدات محرم این شبکه به بررسی شباهت‌ها و اشتراک‌های میان حماسه کربلا و جلوه‌های معاصر ایثار، مقاومت و فداکاری اختصاص دارد. در این برنامه‌ها ضمن مرور مستند وقایع عاشورا، به روایت قهرمانان گمنامی‌پرداخته می‌شود که در مواقع دشوار، با روحیه مسئولیت‌پذیری، شجاعت و ازخودگذشتگی در کنار مردم ایستادند. 

رادیو نمایش/ درام رادیویی در خدمت عاشورا

رضا گل‌سوسن، مدیر گروه برنامه‌های مستند رادیو نمایش، از پخش ویژه‌برنامه زنده «روشنا؛ حماسه عزت» خبر داد؛ ویژه‌برنامه‌ای که باتکیه‌بر گفتار و جادوی نمایش، پیوندی میان مظلومیت تاریخی عاشورا و جنایات سفاکان یزیدصفت عصر حاضر برقرار می‌کند. وی درباره سیر داستانی این برنامه اظهار کرد: محتوای این ویژه‌برنامه، از روایت حرکت از مدینه تا مکه، پیوستن به مسلم و اعلام برائت از یزید، تا وداع شب عاشورا و خطبه‌خوانی حضرت زینب (س) در کاخ یزید با نگاهی تحلیل‌گرانه مورد مداقه قرار می‌گیرد تا مفهوم بیعت و تبعیت از امام زمان حاضر تبلور یابد. طاهره برهانی‌نژاد، تهیه‌کننده؛ شرمینه جمشیدی، نویسنده؛ علیرضا تابان، گوینده و شیرین روستایی، بازیگر، ازجمله روایتگران این حماسه در رادیو نمایش‌اند.

رادیو پیام/ روایت کوتاه از مسیر کربلا

مجید امجدی‌فرد، مدیر گروه در رادیو پیام، پیرامون برنامه محرم توضیح داد: برنامه کوتاه پیام محرم به روایت‌های مربوط به حوادث و اتفاق‌هایی که در ایام محرم (از قبل‌از ورود امام حسین (ع) به کربلا تا اربعین) می‌پردازد. هدف از ساخت این برنامه در رادیو پیام روشنگری و بیان علت قیام امام حسین (ع) است. پیام محرم آموزش ایستادگی است و هدف امام حسین (ع) بازگرداندن عدالت و حقیقت به جامعه است و آن جمله کلیدی ایشان که می‌فرماید: من تنها برای طلب اصلاح در امت جدم قیام کردم.

رادیو سلامت/ بازخوانی آموزه‌های عاشورا 

پیمان پناهی، تهیه‌کننده رادیو سلامت، از تدارک یک برنامه ساختارمند و مجله‌ای ویژه محرم گفت؛ برنامه‌ای که با محور «دل‌آگاهی» و بازگشت به خویشتن، آموزه‌های واقعه کربلا را در قالبی روان‌شناسانه، مذهبی و اجتماعی برای مخاطبان بازخوانی می‌کند. این برنامه با ساختاری مجله‌ای و با هدف واکاوی آموزه‌های واقعه کربلا تهیه خواهد شد و تلاش می‌کنیم مفاهیمی همچون نیاز انسان به معنا، وفاداری، صبر، تاب‌آوری، عزت‌نفس، شجاعت و دیگر درس‌های مکتب عاشورا را در قالبی تازه و کاربردی برای مخاطبان بازگو کنیم. این برنامه در حوزه روان و در قالب مبحث «دل‌آگاهی و بازگشت به خویشتن» طراحی شده و در ۱۲ زیرشاخه مرتبط با دل‌آگاهی به بررسی آموزه‌های عاشورا می‌پردازد.

منبع: رسانه ملی

برچسب ها: ماه محرم ، رادیو
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