عضو کمیسیون عمران مجلس گفت:توسعه شهر فرودگاهی امام، مسیر افزایش درآمد‌های غیرنفتی را هموار می‌کند بنابراین باید با برنامه‌ریزی در این بخش مسیر تجارت و ترانزیت را فراهم کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توسعه اقتصاد غیرنفتی و توجه به ظرفیت‌های ترانزیتی کشور گفت: یکی از موضوعات مهمی که مجلس به‌طور جدی پیگیر آن است، حرکت به سمت توسعه اقتصادی مبتنی بر درآمدهای غیرنفتی است و در برنامه هفتم توسعه نیز دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند توجه ویژه به بخش‌های مختلف اقتصادی است.

وی در جلسه‌ای با حضور وزیر راه و شهرسازی، استاندار و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اظهار کرد: توسعه کریدورها یکی از محورهای مهم رشد اقتصادی کشور است و با توجه به جایگاه ژئوپلیتیکی ایران، اتصال محورهای شمال–جنوب و شرق–غرب و ارتباط اوراسیا با خلیج فارس می‌تواند نقش مهمی در افزایش درآمدهای غیرنفتی داشته باشد.

صوفی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه کریدورها افزود: در حوزه حمل‌ونقل زمینی و ریلی اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است و با توجه ویژه وزیر راه و شهرسازی و مسئولان مربوطه، شاهد پیشرفت‌هایی در این بخش‌ها هستیم؛ اما در حوزه هوایی نیازمند تقویت زیرساخت‌ها و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود هستیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مراکز اقتصادی منطقه تبدیل شود، گفت: این مجموعه فقط یک فرودگاه نیست، بلکه باید مانند نمونه‌های موفق بین‌المللی به یک شهر اقتصادی، لجستیکی و ترانزیتی تبدیل شود.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه پایانه مسافری فرودگاه امام خمینی(ره) ادامه داد: ترمینال فعلی در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست و باید اقدامات اساسی برای احداث و توسعه پایانه مسافری جدید با سرعت بیشتری انجام شود تا ظرفیت جابه‌جایی مسافر افزایش یابد.

صوفی همچنین با اشاره به آغاز اقدامات مربوط به توسعه پایانه بار شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) گفت: در حوزه ترانزیت کالا نیز اتفاقات خوبی در حال شکل‌گیری است و آغاز فعالیت بخش خصوصی در این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز تبدیل شدن شهر فرودگاهی امام به یک هاب مهم منطقه‌ای باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر کشور به دنبال افزایش درآمدهای غیرنفتی است، توجه به فرودگاه‌ها به‌ویژه شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به عنوان یک ظرفیت اقتصادی بزرگ، می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد و مجلس و کمیسیون عمران از اقدامات دولت و وزارت راه و شهرسازی در این مسیر حمایت خواهند کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف کشور گفت: با وفاق ایجادشده میان مجموعه‌های مختلف، می‌توان مسیر توسعه کشور را با قدرت بیشتری دنبال کرد و همه دستگاه‌ها برای ساختن ایرانی آباد و پیشرفته تلاش خواهند کرد.

برچسب ها: فرودگاه ، حمل‌ونقل
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