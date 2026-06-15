در هفته‌های اخیر ایجنت‌های مختلف برای هدایت تیم فوتبال استقلال تهران نفرات زیادی را به مدیران این باشگاه پیشنهاد داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در حالی که فصل جدید رقابت‌های فوتبال ایران در حال نزدیک شدن است، باشگاه استقلال همچنان درگیر یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های خود یعنی انتخاب سرمربی برای فصل آینده است؛ موضوعی که در هفته‌های اخیر با افزایش فعالیت ایجنت‌ها و واسطه‌های نقل‌وانتقالاتی، وارد فاز تازه‌ای شده است.

طی روز‌های گذشته نام‌های متعددی از سوی ایجنت‌های مختلف و از طریق کانال‌های رسمی و غیررسمی به مدیران باشگاه استقلال معرفی شده است تا گزینه‌های هدایت آبی‌پوشان در فصل آینده روی میز تصمیم‌گیری قرار بگیرد. این پیشنهاد‌ها شامل مربیان داخلی و خارجی با رزومه‌های متفاوت بوده و هرکدام با شرایط و درخواست‌های مالی و فنی خاص خود به باشگاه ارائه شده‌اند.

با این حال، با وجود حجم بالای پیشنهادات و بررسی اولیه گزینه‌ها، هنوز مدیران باشگاه استقلال به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند و وضعیت نیمکت این تیم برای فصل آینده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. منابع نزدیک به باشگاه معتقدند اختلاف نظر در سطح تصمیم‌گیری و همچنین حساسیت شرایط تیم، روند انتخاب سرمربی جدید را با تأخیر مواجه کرده است.

از سوی دیگر، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که بخشی از این گزینه‌ها در حد پیشنهاد‌های اولیه بوده و هنوز وارد مراحل مذاکره جدی نشده‌اند، اما تعدد نام‌ها باعث شده فضای رسانه‌ای و هواداری پیرامون نیمکت استقلال داغ‌تر از همیشه شود.

در شرایطی که هواداران استقلال انتظار دارند هرچه سریع‌تر وضعیت کادرفنی تیم برای فصل آینده مشخص شود، مدیریت باشگاه همچنان در حال بررسی گزینه‌های موجود است و تصمیم نهایی را به زمان مناسب‌تری موکول کرده است.

گفته می‌شود استقلال قصد دارد با انتخابی دقیق و کم‌ریسک وارد فصل جدید شود تا بتواند از تکرار مشکلات فنی و تغییرات زودهنگام در کادر فنی جلوگیری کند؛ موضوعی که اهمیت انتخاب سرمربی را برای آبی‌پوشان دوچندان کرده است.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
وعده‌ای که عملی نشد؛ نیمکت استقلال همچنان بلاتکلیف
استقلال لایحه حقوقی خود را آماده کرد
تمرینات استقلال در ابهام؛ آبی‌ها بدون تاریخ شروع آماده‌سازی
نامه تاجرنیا به فدراسیون فوتبال درباره ادامه جام حذفی
بازیکنان خارجی استقلال همچنان در انتظار دریافت مطالبات
آخرین فرصت وکیل آسانی به استقلال/ فقط تا آخر هفته زمان دارید
کار سخت باشگاه استقلال برای جذب لژیونر ایرانی
استقلال در انتظار پاسخ ستاره‌ها؛ پیشنهاد تمدید روی میز بازیکنان
طرح تازه مدیران استقلال برای کنترل بازار نقل‌وانتقالات
استقلالی‌ها در پرداخت مطالبات بازیکنان به بن‌بست خوردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ایران ۲ - ۲ نیوزیلند/ خط دفاع پراشتباه مانع پیروزی شاگردان قلعه‌نویی شد + فیلم
واکنش خداداد عزیزی درباره حضور در پرسپولیس
حاج‌صفی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی که هیچ ایرانی به آن نرسیده بود
ویزای آمریکای مهدی ترابی منقضی شد/ دردسر برای طارمی و الهویی در فرودگاه لس‌آنجلس
اروگوئه از شکست مقابل عربستان گریخت + فیلم
تقابل فرانسه و سنگال، تکرار تاریخ پس از ۲۴ سال
قلعه‌نویی: از بازی راضی‌ام، اما نه از نتیجه
رضاییان ستاره ایران مقابل نیوزیلند؛ گل، پاس گل و عنوان بهترین بازیکن زمین
ستاره نیوزیلند: ایران ما را تحت فشار گذاشت
اینفانتینو خطاب به ملی‌پوشان ایران: پیام بزرگی به دنیا دادید+ فیلم
آخرین اخبار
مهدوی‌کیا ستاره جام جهانی ۹۸ در کنار تیم ملی ایران
ادعای انگلیسی ها: فیفا شادی گل محبی را بررسی می‌کند
صعود یک‌پله‌ای ایران در رده‌بندی بهترین‌های تاریخ جام جهانی
رامین رضاییان: بازی را خوب شروع کردیم، اما بد گل خوردیم
دلیل شادی گل محبی در دیدار با نیوزیلند چه بود؟
وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی از انحصار میرزازاده خارج شد
ویزای آمریکای مهدی ترابی منقضی شد/ دردسر برای طارمی و الهویی در فرودگاه لس‌آنجلس
پیام حمایتی رئیس فیفا به مهدی تاج
سهراب بختیاری‌زاده در استقلال ماندگار شد
اینفانتینو خطاب به ملی‌پوشان ایران: پیام بزرگی به دنیا دادید+ فیلم
تقابل فرانسه و سنگال، تکرار تاریخ پس از ۲۴ سال
سخنگوی فدراسیون فوتبال: برای بستن بازوبند مشکی در شب عاشورا مجوز می‌گیریم + فیلم
ستاره نیوزیلند: ایران ما را تحت فشار گذاشت
کسری طاهری سرخپوش می‌شود
رضاییان: هنوز همه چیز در اختیار تیم ملی است
قلعه‌نویی: از بازی راضی‌ام، اما نه از نتیجه
رضاییان ستاره ایران مقابل نیوزیلند؛ گل، پاس گل و عنوان بهترین بازیکن زمین
بازلی: بازی را کنترل کردیم/ اما برد را از دست دادیم
رضاییان کنار طارمی در تاریخ‌سازی جام جهانی
حاج‌صفی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی که هیچ ایرانی به آن نرسیده بود
ایران ۲ - ۲ نیوزیلند/ خط دفاع پراشتباه مانع پیروزی شاگردان قلعه‌نویی شد + فیلم
اروگوئه از شکست مقابل عربستان گریخت + فیلم
واکنش خداداد عزیزی درباره حضور در پرسپولیس
بلژیک ۱ - ۱ مصر/ تقابل شیاطین سرخ و فراعنه برنده نداشت + فیلم
اسپانیا ۰ - ۰ کیپ ورد/ اولین شگفتی جام رخ داد + فیلم
تیوی بیفوما وارد تهران شد
ایران - نیوزیلند/ آزمون بزرگ برای صعود در لس‌آنجلس
شادی: برای افزایش مدال‌های روئینگ در ناگویا دو اردوی خارجی پیش‌بینی کرده‌ایم
بلژیک - مصر/ نبرد شیاطین سرخ با فراعنه در سیاتل
پیامد های شکست سنگین تونس مقابل سوئد/ صبری لاموشی اخراج شد