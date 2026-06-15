باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در حالی که فصل جدید رقابتهای فوتبال ایران در حال نزدیک شدن است، باشگاه استقلال همچنان درگیر یکی از مهمترین تصمیمهای خود یعنی انتخاب سرمربی برای فصل آینده است؛ موضوعی که در هفتههای اخیر با افزایش فعالیت ایجنتها و واسطههای نقلوانتقالاتی، وارد فاز تازهای شده است.
طی روزهای گذشته نامهای متعددی از سوی ایجنتهای مختلف و از طریق کانالهای رسمی و غیررسمی به مدیران باشگاه استقلال معرفی شده است تا گزینههای هدایت آبیپوشان در فصل آینده روی میز تصمیمگیری قرار بگیرد. این پیشنهادها شامل مربیان داخلی و خارجی با رزومههای متفاوت بوده و هرکدام با شرایط و درخواستهای مالی و فنی خاص خود به باشگاه ارائه شدهاند.
با این حال، با وجود حجم بالای پیشنهادات و بررسی اولیه گزینهها، هنوز مدیران باشگاه استقلال به جمعبندی نهایی نرسیدهاند و وضعیت نیمکت این تیم برای فصل آینده در هالهای از ابهام قرار دارد. منابع نزدیک به باشگاه معتقدند اختلاف نظر در سطح تصمیمگیری و همچنین حساسیت شرایط تیم، روند انتخاب سرمربی جدید را با تأخیر مواجه کرده است.
از سوی دیگر، برخی گزارشها حاکی از آن است که بخشی از این گزینهها در حد پیشنهادهای اولیه بوده و هنوز وارد مراحل مذاکره جدی نشدهاند، اما تعدد نامها باعث شده فضای رسانهای و هواداری پیرامون نیمکت استقلال داغتر از همیشه شود.
در شرایطی که هواداران استقلال انتظار دارند هرچه سریعتر وضعیت کادرفنی تیم برای فصل آینده مشخص شود، مدیریت باشگاه همچنان در حال بررسی گزینههای موجود است و تصمیم نهایی را به زمان مناسبتری موکول کرده است.
گفته میشود استقلال قصد دارد با انتخابی دقیق و کمریسک وارد فصل جدید شود تا بتواند از تکرار مشکلات فنی و تغییرات زودهنگام در کادر فنی جلوگیری کند؛ موضوعی که اهمیت انتخاب سرمربی را برای آبیپوشان دوچندان کرده است.