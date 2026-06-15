با فرا رسیدن ماه محرم الحرام و ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان، حضرت سید الشهدا، این شبکه ۹ فیلم سینمایی ایرانی برای این ایام در نظر گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سفیر»، «روشنی صبحدم»، «نغمه»، «سایه بر خورشید»، «ستاره خضرا»، «مهتاب روی سکو»، «روز واقعه»، «عصر روز دهم» و «مردی شبیه باران» از جمله فیلم‌های هستند که از دوشنبه ۲۵ خرداد ماه در ساعت‌های ۱۹ و ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شوند.

فیلم «سفیر» به کارگردانی فریبرز صالح دوشنبه ۲۵ خرداد ساعت ۲۱ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان فلم سینمایی «سفیر» آمده است: «قیس بن مسهر» نماینده امام حسین (ع) است که با نامه‌ای برای «سلیمان خزاعی» به طرف کوفه می‌رود و در راه به دست راه‌داران ابن زیاد، والی کوفه، دستگیر و به زندان افکنده می‌شود. در زندان به وی گفته می‌شود که در صورت سخنرانی علیه «حسین بن علی» آزاد خواهد شد، وی با پذیرفتن این شرط به روی منبر رفته، اما ...

فرامرز قریبیان، عزت اله مقبلی، جلال پیشواییان، کاظم افرندنیا، محمدتقی کهنمویی، کیومرث ملک مطیعی، هوشنگ دیبائیان، هادی مقدم و ... از جمله بازیگران این فیلم هستند.

فیلم «روشنی صبح‌دم» به کارگردانی جواد مزدآبادی که بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده است، جمعه ۲۹ خرداد ماه ساعت ۲۱ روی آنتن می‌رود.

حسن جوهرچی، مهران رجبی، میرطاهر مظلومی، حسین توشه و. از بازیگران این فیلم هستند.

فیلم «نغمه» به کارگردانی ابولقاسم طالبی شنبه ۳۰ خرداد ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

حسین یاری، حمیرا ریاضی، فقیهه سلطانی، مهتاج نجومی، شاه‌علی سرخانی، ناصر فروغ، رضا منوچهری و... در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: محمود، مهندس کامپیوتر، جانباز شیمیایی و مبتلا به سرطان است. یک شب که در خیابان قدم می‌زند متوجه می‌شود که دو موتورسوار کیف دختری به نام شیوا را دزدیده‌اند و مزاحم او شده‌اند. محمود با آنها درگیر می‌شود و…

«فیلم سایه برخورشید» به کارگردانی حسین مرشد شیرازی یکشنبه ۳۱ خرداد ماه ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی جعفر دهقان، کاظم افرندنیا، حسین توشه مردمی را روایت می‌کند که عقوبت گناهی را پس می‌دهند که تاریخ، همیشه ایام بر آن گواهی خواهد داد، چنانچه در متن فیلم به آن اشاره می‌شود. در مورد شهر کوفه، فیلم حوادث اتفاق افتاده در حد فاصل زمانی شهادت حضرت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه، و رسیدن امام (ع) به آنجا را روایت می‌کند.

فیلم «ستاره خضرا» به کارگردانی محمدرضا ورزی دوشنبه ۱ تیر ماه ساعت ۱۹ روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: زمانی که خولی ملعون ماموریت پیدا می‌کند که سر مبارک امام حسین (ع) را به دربار یزید عرضه کرده و در مقابل آن پول دریافت کند این ملعون یک شب را در دیری اطراق می‌کند و راهب نصرانی که آنجا سکونت دارد، متوجه کراماتی از سر مبارک سیدالشهدا (ع) شده و...

محمدصادقی، چنگیز وثوقی، سعید نیکپور، اکبر عبدی، احمد نجفی و لیلا موسوی از بازیگران این فیلم هستند.

فیلم «مهتاب روی سکو» به کارگردانی فیما امامی سه شنبه ۲ تیر ماه ساعت ۱۹ تماشایی می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی حسین محجوب، مرضیه خوشی تراش، امیررضا دلاوری و علی اسکندری آمده است: حاج ابراهیم که تعزیه گردان و امام خوان است در روستایی به همراه دختر و پسر کوچکش زندگی سختی دارد. در ماه محرم با کامیون خود همراه خانواده‌اش عازم روستا‌های اطراف می‌شود در راه وقتی همگی خواب بودند او نیز خوابش می‌برد و باعث انحراف وانتی می‌شود که از رو‌به‌رو می‌آید. او می‌ایستد، اما وقتی پیاده می‌شود اثری از ماشین نمی‌بیند، به نظر می‌آید که ماشین از جاده به دره پرت شده، اما ...

فیلم «روز واقعه» به کارگردانی شهرام اسدی چهارشنبه ۳ تیر ماه ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

«روز واقعه» داستان جوانی مسیحی به نام "عبدالله" را روایت می‌کند که به تازگی اسلام آورده و دل در گرو مهر "راحله"، دختر "زید" دارد. اما در شب عروسی، ندایی از غیب او را به یاری می‌خواند. عبدالله بی‌درنگ راهی سفری پر رمز و راز می‌شود و در پی ندایی که می‌شنود از دل بیابان‌ها و دشت‌ها می‌گذرد...

علیرضا شجاع نوری، لادن مستوفی، جمشید مشایخی، عزت‌الله انتظامی، محمدعلی کشاورز، ژاله علو و حمیده خیرآبادی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم «عصر روز دهم» به کارگردانی مجتبی راعی پنج شنبه ۴ تیر ماه ساعت ۱۹ پخش می‌شود

در خلاصه داستان این فیلم با بازی هانیه توسلی، احمد مهرانفر، آفرین عبیسی، سلیمه رنگزن، عبدالرضا الطائی، زهره حمیدی آمده است: در دوران حضور آمریکایی‌ها در عراق، دکتر مریم شیرازی راهی عراق می‌شود تا خواهر گمشده خود را بیابد ولی درگیر ماجرا‌هایی می‌شود…

فیلم «مردی شبیه باران» به کارگردانی سهید سهیلی جمعه ۵ تیر ماه ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

در خلاصه این فیلم آمده است: منصور قاسمی یکی از فرماندهان برون مرزی سپاه در جریان حمله نیرو‌های دشمن موجی و دستگیر می‌شود. عراقی‌ها برای شناسایی فرمانده اسرا (منصور قاسمی) فردی را به جاسوسی در میان آنها اجیر می‌کنند. جاسوس که به‌طور اتفاقی در جریان مکالمه منصور و برادر همسرش او را شناسایی کرده بود توسط منصور کشته می‌شود ...

ابوالفضل پورعرب، حسین انصاری، فاطمه صامتی، محمد طالقانی، مجید عبدالعظیمی، رضا سعیدی، حسن چودن و محمود ثابت نیا در فیلم «مردی شبیه باران» ایفای نقش کرده‌اند.

منبع: شبکه نمایش