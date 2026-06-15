باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اظهار داشت که دولت‌های اروپایی در اشتباهند که گمان می‌کنند می‌توانند به روسیه اولتیماتوم بدهند.

لاوروف پس از دیدار با الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، به رسانه‌ها گفت: «در شرایط فعلی، اروپایی‌ها به این نتیجه اشتباه می‌رسند که روسیه در حال حاضر در حال باختن و اوکراین در حال برنده شدن است، که به آنها اجازه می‌دهد به امید اینکه روسیه آنها را بپذیرد، اولتیماتوم صادر کنند. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در سخنرانی‌های اخیر خود در مناسبت‌های مختلف در این مورد صحبت کرده است. این محاسبات کاملا اشتباه و توهم‌آلود است.»

او ادامه داد: «بحران اوکراین (در جریان مذاکرات با لوکاشنکو) در مرکز توجه بود، همانطور که معمولا در جلسات رهبران ما اتفاق می‌افتد. جنگی که غرب، از طریق رژیم اوکراین، پس از کودتا علیه روسیه به راه انداخت، در ابتدا یک جنگ ترکیبی بود و اکنون یک جنگ مستقیم است که هنوز ادامه دارد. ما باید تمام تلاش خود را بکنیم تا اطمینان حاصل کنیم که عدالت اجرا می‌شود.»

وزیر امور خارجه روسیه در خصوص بازدید سفرای سه کشور اتحادیه اروپا از مقر وزارت امور خارجه روسیه اظهار داشت: آنها چیز جدیدی ارائه ندادند، اما به تلاش‌های خود برای ارائه خدماتشان ادامه می‌دهند و مشخص است که نمی‌خواهند از این روند کنار گذاشته شوند.

او افزود: یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور پوتین، اعلام کرد که ما انتظار سفر دیگری از ویتکاف و کوشنر را در آینده نزدیک داریم. البته انتظار خواهیم داشت که آنها در مورد چگونگی برنامه ریزی آمریکایی‌ها برای اجرای کامل توافقات موجود بر اساس پیشنهاد خود گزارش دهند.

شایان ذکر است که وزیر امور خارجه روسیه برای یک سفر کاری دو روزه وارد مینسک، پایتخت بلاروس شده است.

منبع: آر تی