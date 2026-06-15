وزیر خارجه روسیه در مینسک تاکید کرد که اروپایی‌ها اشتباه می‌کنند که فکر می‌کنند می‌توانند به روسیه اولتیماتوم بدهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اظهار داشت که دولت‌های اروپایی در اشتباهند که گمان می‌کنند می‌توانند به روسیه اولتیماتوم بدهند.

لاوروف پس از دیدار با الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، به رسانه‌ها گفت: «در شرایط فعلی، اروپایی‌ها به این نتیجه اشتباه می‌رسند که روسیه در حال حاضر در حال باختن و اوکراین در حال برنده شدن است، که به آنها اجازه می‌دهد به امید اینکه روسیه آنها را بپذیرد، اولتیماتوم صادر کنند. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در سخنرانی‌های اخیر خود در مناسبت‌های مختلف در این مورد صحبت کرده است. این محاسبات کاملا اشتباه و توهم‌آلود است.»

او ادامه داد: «بحران اوکراین (در جریان مذاکرات با لوکاشنکو) در مرکز توجه بود، همانطور که معمولا در جلسات رهبران ما اتفاق می‌افتد. جنگی که غرب، از طریق رژیم اوکراین، پس از کودتا علیه روسیه به راه انداخت، در ابتدا یک جنگ ترکیبی بود و اکنون یک جنگ مستقیم است که هنوز ادامه دارد. ما باید تمام تلاش خود را بکنیم تا اطمینان حاصل کنیم که عدالت اجرا می‌شود.»

وزیر امور خارجه روسیه در خصوص بازدید سفرای سه کشور اتحادیه اروپا از مقر وزارت امور خارجه روسیه اظهار داشت: آنها چیز جدیدی ارائه ندادند، اما به تلاش‌های خود برای ارائه خدماتشان ادامه می‌دهند و مشخص است که نمی‌خواهند از این روند کنار گذاشته شوند.

او افزود: یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور پوتین، اعلام کرد که ما انتظار سفر دیگری از ویتکاف و کوشنر را در آینده نزدیک داریم. البته انتظار خواهیم داشت که آنها در مورد چگونگی برنامه ریزی آمریکایی‌ها برای اجرای کامل توافقات موجود بر اساس پیشنهاد خود گزارش دهند.

شایان ذکر است که وزیر امور خارجه روسیه برای یک سفر کاری دو روزه وارد مینسک، پایتخت بلاروس شده است.

منبع: آر تی

برچسب ها: وزیر خارجه روسیه ، روسیه و اروپا
خبرهای مرتبط
روسیه: دوران سلطه غرب به پایان رسیده است
روسیه: اروپا درحال آماده شدن برای جنگ با ماست
هشدار نروژ نسبت به گسترش نفوذ روسیه در قطب شمال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
توافق بر مدار خواست ایران
ونس: توافق ایران و آمریکا راه را برای بازرسی‌های هسته‌ای آژانس هموار می‌کند
سیا: مبادا تهران از ما «امتیاز هسته‌ای» بگیرد
دشواری مذاکرات پیش‌رو میان ایران و آمریکا از زبان کالین
آتلانتیک: توافق جدید یک موفقیت راهبردی بزرگ برای تهران است
فایننشال تایمز: تا زمانی که توافق ایران و آمریکا «ملموس» نشود، کشتی‌ها به هرمز برنمی‌گردند
احتمال کشته شدن ۸ نفر در سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا
برنده‌ای آشکار به نام تهران؛ آمریکا توافق سودمند را پاره کرد و با امتیازات کمتر به میز مذاکره بازگشت
هاآرتص: شکست آشکار در ایران، دومین شکست نتانیاهوست
۱۷ کشور از توافق ایران و آمریکا استقبال کردند: فرصتی برای ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی
آخرین اخبار
لوکاشنکو: «لابی یهود» پوتین را فریب داد
۱۷ کشور از توافق ایران و آمریکا استقبال کردند: فرصتی برای ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی
هاآرتص: شکست آشکار در ایران، دومین شکست نتانیاهوست
برنده‌ای آشکار به نام تهران؛ آمریکا توافق سودمند را پاره کرد و با امتیازات کمتر به میز مذاکره بازگشت
صادرات اورانیوم روسیه به اتحادیه اروپا ۸ برابر شد
فایننشال تایمز: تا زمانی که توافق ایران و آمریکا «ملموس» نشود، کشتی‌ها به هرمز برنمی‌گردند
آتلانتیک: توافق جدید یک موفقیت راهبردی بزرگ برای تهران است
توافق بر مدار خواست ایران
احتمال کشته شدن ۸ نفر در سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا
ونس: توافق ایران و آمریکا راه را برای بازرسی‌های هسته‌ای آژانس هموار می‌کند
دشواری مذاکرات پیش‌رو میان ایران و آمریکا از زبان کالین
سیا: مبادا تهران از ما «امتیاز هسته‌ای» بگیرد
سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکایی
مقام آمریکایی: برای کاهش تحریم‌های ایران «آماده‌ایم»
زلنسکی: پیشنهاد دیدار با پوتین در آمریکا را مطرح کردم
ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح از ۱۹۸۳ رسید
حماس: تفاهم ایران و آمریکا گامی برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان است
رئیس‌جمهور کره جنوبی از توافق ایران و آمریکا استقبال کرد
واکنش متناقض دموکرات‌ها به یادداشت تفاهم ترامپ با ایران
حمایت سازمان همکاری اسلامی از یادداشت تفاهم ایران و آمریکا
توافق با ایران امضا شده است / تمرکز بعدی جنگ اوکراین خواهد بود
قمار نتانیاهو در جنگ با ایران نتیجه معکوس داد؛ اکنون با ترامپ در مسیر تنش قرار دارد
امارات از توافق صلح ایران و آمریکا استقبال کرد
بمب‌افکن استراتژیک روسیه در سیبری در جریان تمرین سقوط کرد
فون درلاین: اتحادیه اروپا در صورت «تغییر واقعی» تحریم‌های ایران را لغو می‌کند
امیدواری لاوروف درباره رسمی شدن تفاهم‌نامه ایران و آمریکا در این هفته
مکرون: گروه هفت تمام توان خود را برای تضمین اجرای توافق ایران و آمریکا به کار می‌گیرد
اردوغان: توافق ایران و آمریکا گام مهمی برای صلح منطقه است
ادعای ترامپ: تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز از سر گرفته شده است
حزب‌الله از تفاهم‌نامه ایران و آمریکا استقبال کرد