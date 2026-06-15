وزیر راه وشهرسازی گفت:یکی از موضوعات مهم امروز، نوسازی ناوگان عمومی است که با تأکید رئیس‌جمهور در دستور کار قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی درمراسم آیین آغاز شماره‌ گذاری خودرو(حمل‌ونقل عمومی ) و رونمایی از پلاک‌ منطقه آزاد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با تأکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور گفت: توسعه کریدورهای حمل‌ونقلی، تجهیز ناوگان ریلی، هوایی و جاده‌ای و ارتقای پایانه‌های مرزی بدون استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

وی اظهار کرد: این اقدامات حاصل ماه‌ها پیگیری و تلاش مجموعه‌های مختلف، به‌ویژه استانداری تهران و مدیران اجرایی این حوزه است.

وی با اشاره به جانفشانی‌های شهدای کشور افزود: امروز که در آرامش و امنیت در کنار یکدیگر حضور داریم، حاصل ایستادگی و فداکاری شهدای نیروهای مسلح، مردم، دانش‌آموزان و همه کسانی است که در دفاع از کشور جانفشانی کردند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به توسعه کریدورها و حمل‌ونقل عمومی دارد، گفت: در حوزه حمل‌ونقل ریلی، هوایی و جاده‌ای، تجهیز ناوگان، توسعه پایانه‌های مرزی و تقویت نقش بخش خصوصی از اولویت‌های مهم دولت است.

صادق ادامه داد: در اتفاقات اخیر و بزنگاه‌های مختلف، این بخش خصوصی بود که نقش خود را به خوبی نشان داد و ثابت کرد می‌تواند در شرایط حساس نیز در کنار دولت و کشور حضور مؤثر داشته باشد.

وی با اشاره به فلسفه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های این مناطق، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رونق تولید، توسعه صادرات و تقویت ترانزیت است؛ موضوعی که می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ظرفیت‌های شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اظهار کرد: این مجموعه ظرفیت بسیار بالایی برای جذب سرمایه‌گذار دارد و با توجه به حرکت‌های آغازشده در حوزه تولید و دانش‌بنیان شدن، می‌تواند به تحقق مأموریت اصلی خود در زمینه صادرات و فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.

وی همچنین بر اهمیت اتصال ریلی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به شبکه ریلی کشور تأکید کرد و گفت: اتصال ریلی این مجموعه به ظرفیت‌های لجستیکی موجود، از جمله منطقه اقتصادی و منطقه آزاد، می‌تواند یک زنجیره کامل حمل‌ونقل ریلی، هوایی و زمینی ایجاد کند و تسهیلات بیشتری برای فعالان اقتصادی فراهم آورد.

صادق با اشاره به افزایش حجم بارهای ریلی ورودی از کشورهای مختلف افزود: در حال حاضر ظرفیت‌های ریلی کشور در حال توسعه است و اتصال این ظرفیت‌ها به شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) می‌تواند جایگاه این مجموعه را به عنوان یک قطب لجستیکی تقویت کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: یکی از موضوعات مهم امروز، نوسازی ناوگان عمومی است که با تأکید رئیس‌جمهور در دستور کار قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: نوسازی ناوگان عمومی نباید تنها محدود به اتوبوس و تاکسی باشد، بلکه واردات و تأمین تجهیزات ریلی، لوکوموتیو، موتور هواپیما و سایر تجهیزات مورد نیاز حمل‌ونقل عمومی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کشور با کمبود جدی ناوگان مسافری مواجه است، گفت: در حوزه حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری بیش از ۶ هزار دستگاه کمبود ناوگان داریم و علاوه بر فرسودگی، هزینه بالای تأمین ناوگان یکی از عوامل این مشکل است که با ظرفیت‌های ایجادشده در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) می‌توان بخشی از این چالش‌ها را کاهش داد.

صادق افزود: بر اساس قوانین بالادستی از جمله برنامه هفتم ، موضوع توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و استفاده از ظرفیت واردات در کنار توان تولید داخل مورد تأکید قرار گرفته و این مسیر باید با جدیت دنبال شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت کاهش مصرف سوخت گفت: توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش استفاده از ناوگان عمومی می‌تواند در کاهش مصرف سوخت نیز اثرگذار باشد.

وی گفت: همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رفع چالش‌ها و تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای حوزه حمل‌ونقل کشور باشد.

 

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برچسب ها: حمل‌ونقل ، فرودگاه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۹ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
الان مشکل اصلی مردم گرونی مایحتاج روزانه اس ، هواپیما اولویته آخره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
الان مشکل مردم مملکت هواپیماست یا گرونی پراید ؟؟؟؟؟
۰
۱
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