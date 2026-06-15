رئیس جمهور اوکراین گفت که پیشنهاد ملاقات با پوتین در اجلاس گروه ۷ در فرانسه جهت پایان دادن به جنگ چهار ساله را داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه گفت که پیشنهاد ملاقات با ولادیمیر پوتین در اجلاس گروه ۷ در فرانسه در این هفته برای مذاکره جهت پایان دادن به جنگ چهار ساله را داده است، اما رئیس جمهور روسیه آماده صحبت کردن نبوده است. 

زلنسکی در سخنرانی خود در صومعه‌ای تاریخی در کی یف که در حمله شبانه روسیه آسیب دیده بود، گفت که ایالات متحده با دعوت از پوتین برای شرکت در این گردهمایی که از دوشنبه در اویان-له-بن آغاز می‌شود، موافقت کرده است.

زلنسکی به خبرنگاران به زبان انگلیسی گفت: "ما پیام دادیم که آماده دیدار با پوتین در طول (نشست) گروه هفت هستیم، زیرا ترامپ و مکرون آنجا هستند، بنابراین اروپایی‌ها به علاوه آمریکا. این یک فرصت خوب، به نظر من، بسیار خوب برای دیدار همه با هم است. "

او گفت: "اروپا و ایالات متحده توافق کردند و روسیه بار دیگر نشان داد که آنها آماده صحبت نیستند. "

یک مقام اوکراینی گفت که زلنسکی پیشنهاد مذاکرات در گروه هفت را به آمریکایی‌ها و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه اطلاع داده است. این مقام گفت که اوکراین همچنین دعوتنامه را مستقیماً به همتایان روسی خود تحویل داده است، اما هیچ پاسخ روشنی دریافت نکرده است.

زلنسکی در نامه‌ای سرگشاده به پوتین در این ماه، پیشنهاد ملاقات حضوری داده و گفته بود که جنگ، فشار بر اقتصاد روسیه را افزایش می‌دهد. در پاسخ، پوتین علناً اعلام کرد که دلیلی برای ملاقات نمی‌بیند و حملات پهپاد‌های دوربرد اوکراین هیچ تهدید اقتصادی ایجاد نمی‌کند.

روز دوشنبه، حداقل ۱۰ نفر در حمله شبانه روسیه به کی یف و شهر خارکف در شمال شرقی کشته شدند.

زلنسکی، رئیس جمهور روسیه را به رفتار "بدبینانه" با انجام این حمله بزرگ، تنها چند ساعت پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا متهم کرد.

زلنسکی گفت که اولویت او در نشست گروه ۷، تأمین سیستم‌های دفاع هوایی بیشتر برای دفاع در برابر حملات روسیه خواهد بود. او گفت: «ما با اروپایی‌ها و همچنین با رئیس جمهور ترامپ دیدار خواهیم کرد؛ با او در مورد چگونگی تحت فشار قرار دادن پوتین برای توقف این جنگ صحبت خواهیم کرد.»

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ اوکراین ، ولودیمیر زلنسکی
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