مدیرعامل پتروشیمی مسجدسلیمان، اعلام کرد که این شرکت برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی مشخصی برای کاهش آلایندگی انجام داده و روند ارتقای استاندارد‌های زیست‌محیطی را ادامه می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان شاه‌ویسی مدیرعامل پتروشیمی مسجدسلیمان، گفت: برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با کاهش آلایندگی در این مجموعه برنامه‌ریزی و برنامه‌هایی اجرایی شده و این روند با هدف ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی و بهبود شرایط عملیاتی ادامه دارد.

او با تأکید بر تداوم اجرای برنامه‌های اصلاحی و تکمیل طرح‌های در دست اقدام افزود: این مجموعه تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، میزان اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های صنعتی را به حداقل برساند.

آقای شاه ویسی یادآور شد که اخیرا در نشستی با مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان، آخرین وضعیت اقدامات مدیریت آلاینده‌ها در پتروشیمی مسجدسلیمان بررسی و گزارشی از روند اجرای طرح‌های کاهش اثرات زیست‌محیطی ارائه شد.

او بر تسریع در اجرای طرح‌های کاهش آلودگی، به‌روزرسانی تجهیزات و تقویت نظام پایش زیست‌محیطی تأکید کرد. 

منبع: محیط‌زیست خوزستان

برچسب ها: پتروشیمی مسجد سلیمان ، کاهش آلاینده
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
Hotat mohamadi
۲۱:۵۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
سلام. ماهانه چند میلیارد تومان خرید قطعات . و ملزومات عمومی و خوراکی و از کجا خریداری میکنید؟؟؟مسجدسلیمان یا ؟؟؟؟تامین‌کننده ها کی هستن ؟؟
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