باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان شاه‌ویسی مدیرعامل پتروشیمی مسجدسلیمان، گفت: برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با کاهش آلایندگی در این مجموعه برنامه‌ریزی و برنامه‌هایی اجرایی شده و این روند با هدف ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی و بهبود شرایط عملیاتی ادامه دارد.

او با تأکید بر تداوم اجرای برنامه‌های اصلاحی و تکمیل طرح‌های در دست اقدام افزود: این مجموعه تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، میزان اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های صنعتی را به حداقل برساند.

آقای شاه ویسی یادآور شد که اخیرا در نشستی با مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان، آخرین وضعیت اقدامات مدیریت آلاینده‌ها در پتروشیمی مسجدسلیمان بررسی و گزارشی از روند اجرای طرح‌های کاهش اثرات زیست‌محیطی ارائه شد.

او بر تسریع در اجرای طرح‌های کاهش آلودگی، به‌روزرسانی تجهیزات و تقویت نظام پایش زیست‌محیطی تأکید کرد.

منبع: محیط‌زیست خوزستان