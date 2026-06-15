باشگاه خبرنگاران جوان ؛ مریم سادات بهادر _ چهل و ششمین دوره رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی از صبح امروز در سالن فجر کرمان درحال برگزاری است، نفرات راه یافته به دیدار نیمه نهایی مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم:

محمدرضا توکلیان - محمدپویا اسدی

حسین بیژنی - محمدحسن مشهدی زاده

۶۳ کیلوگرم:

محمدمهدی غلامپور - علی اصغر سروری

رضا قیطاسی - سید مصطفی رضایی

۷۷ کلیوگرم:

امین کاویانی نژاد - علی اصغر سام دلیری

اهورا بویری - علیرضا عبدولی

۸۷ کیلوگرم:

جمال اسماعیلی - کامران بک پیکری

عمادرضا محسن نژاد - یاسین یزدی

۹۷ کیلوگرم:

امیررضا مرادیان - مسلم مرادی

محمدهادی صیدی - عرفان ملازاده

اسامی نفرات راه یافته به دیدار فینال نیز به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم:

محمدرضا توکلیان ۳ - محمدپویا اسدی ۵

حسین بیژنی ۶ - محمدحسن مشهدی زاده ۳

محمدپویا اسدی - حسین بیژنی

۶۳ کیلوگرم:

محمدمهدی غلامپور ۱۰ - علی اصغر سروری صفر

رضا قیطاسی ۲ - سید مصطفی رضایی ۳

محمدمهدی غلامپور - سیدمصطفی رضایی

۷۷ کیلوگرم:

امین کاویانی نژاد ۹ - علی اصغر سام دلیری صفر

اهورا بویری ۵ - علیرضا عبدولی ۲

امین کاویانی نژاد - اهورا بویری

۸۷ کیلوگرم:

جمال اسماعیلی ۹ - کامران بک پیکری صفر

عمادرضا محسن نژاد ۳ - یاسین یزدی ۱۳

جمال اسماعیلی - یاسین یزدی

۹۷ کیلوگرم:

امیررضا مرادیان ۸ - مسلم مرادی ۱

محمدهادی صیدی ۹ - عرفان ملازاده صفر

امیررضا مرادیان - محمدهادی صیدی

نتایج مسابقات فینال 5 وزن نخست مشخص شد

مسابقات پنج وزن نخست رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی، از صبح امروز در سالن ورزشی فجر شهر کرمان در حال برگزاری است که قهرمانان پنج وزن اول مشخص شدند.

مسابقات فینال پنج وزن اول به پایان رسید که نتایج آن به شرح زیر است:

55 کیلوگرم:محمدپویا اسدی 5 - حسین بیژنی 6

63 کیلوگرم:محمدمهدی غلامپور 8 - سیدمصطفی رضایی صفر

77 کیلوگرم:امین کاویانی نژاد 5 - اهورا بویری 2

87 کیلوگرم:جمال اسماعیلی 2 - یاسین یزدی 5

۹۷ کیلوگرم:امیررضا مرادیان 1 - محمدهادی صیدی 5

نفرات برتر پنج وزن اول مشخص شدند



مسابقات رده بندی و فینال پنج وزن نخست بعد از ظهر امروز برگزار شد که اسامی نفرات برتر و نتایج مسابقات برگزار شده به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: 1- حسین بیژنی 2- محمد پویا اسدی 3- محمدرضا توکلیان و محمد نظری 5- امیر خزایی و محمدحسن مشهدی زاده 7- کیانوش شمشیری 8- حسین قادری 9- عرفان بختاور

63 کیلوگرم: 1- محمدمهدی غلامپور 2- سید مصطفی رضایی 3- عارف محمدی (قطر) و رضا قیطاسی 5- علی اصغر سروری و علی حاجیوند 7- یاسین بهرامی 8- علیرضا قناعتی 9- حسین اکبری فر 10- امیررضا ذکریایی

77 کیلوگرم: 1- امین کاویانی نژاد 2- اهورا بویری 3- علی اصغر سام دلیری و محمدحسین نظام آبادی 5- رضا بیرانوند و علیرضا عبدولی 7- محمود کارگر 8- محمدرضا کارگر 9- احمد نجفی 10- عارف حبیب الهی

87 کیلوگرم: 1- یاسین یزدی 2- جمال اسماعیلی 3- کامران بک پیکیری و عمادرضا محسن نژاد 5- پویا گراوند و آرشام بهرام زاده 7- آرمین حسینخانی 8-اصغر رضا نژاد 9- حسین صالحی 10- محمدمهدی درخشان

97 کیلوگرم: 1- محمدهادی صیدی 2- امیررضا مرادیان 3- عرفان ملازاده و توحید محبی 5- آرمین میرزازاده و مسلم مرادی 7- حمیدرضا زینعلی پور 8- علی اصغر دریاباری 9- علی اکبر اصغری ولدی 10- محمدحسن طرفی نژاد