باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان برگزاری دیدار دوستانه ایران و عمان در رشته تپانچه ۱۰ متر، هانیه رستمیان بانوی تیرانداز کشورمان با ثبت امتیاز ۵۹۰ رکورد ایران در این بخش را افزایش یافت. این رکورد با ۵۸۸ امتیاز در اختیار هانیه رستمیان بود که امروز توسط این ورزشکار دو امتیاز ارتقا یافت.

امیرمحمد نکونام،‌ هادی غرباقی، هلیا خمسه، ‌شرمینه چهل امیرانی، پوریا نوروزیان، ابوالفضل نعمتی، نجمه خدمتی، فاطمه امینی در رشته تفنگ، جواد فروغی، محمدرسول عفتی، امیرمهدی کرمی، وحید گل‌خندان، فائزه فرهمند، هانیه رستمیان، سامیه یاسی و زینب طوماری در رشته تپانچه و محمد بیرانوند و مرضیه پرورش‌نیا در رشته تراپ در عمان هستند و تمرینات خود را پیگیری می‌کنند.

مریم سلطانی (سرمربی تیم ملی تپانچه)، محمد زائررضایی و محمدحسین کریمی (سرمربی و مربی تیم ملی تفنگ)، علی افسری (مربی تیم ملی تراپ)، امید نجاری (سرپرست) و وحید محمودیان این تیم را همراهی می کنند.