باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - دوستی، معاون اقتصادی وزیر کشور، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از تخصیص اختیارات ویژه به استانهای مرزی برای تأمین کالاهای اساسی و بهبود معیشت مردم خبر داد و گفت: این اختیارات از ابتدای آذر ماه به استانها داده شد و خوشبختانه سهمیه اول به طور کامل استفاده شده است.
وی با اشاره به عملکرد موفق برخی استانها افزود: استانهای مازندران، خوزستان، بوشهر و خراسان رضوی استفاده بسیار خوبی از این ظرفیت داشتند که جای تشکر از استانداران محترم دارد. به دلیل استقبال و اثربخشی بالا، دولت سهمیه را در مرحله جدید از پارتهای ۳۰۰ میلیون دلاری به ۵۰۰ میلیون دلار افزایش داده است.
معاون وزیر کشور با تأکید بر نقش این تصمیم در مدیریت التهابات اقتصادی، اظهار داشت: یکی از بخشهایی که کمک کرد در شرایط فعلی، استرس در جامعه ایجاد نشود، همین اختیار دادن به استانهای مرزی برای تأمین کالا بود. عمده کالاهای تأمینشده شامل برنج، گوشت و حبوبات بوده که اثر مثبت خود را بر بازار گذاشته است.
دوستی در پاسخ به سؤال درباره قیمت نان و نارضایتیها تصریح کرد: تفکیک نانواییها به آزادپز و غیرآزادپز وجود دارد. آنچه مشخص است، دولت هیچ برنامهای برای آزادسازی قیمت نان ندارد. نانوایان آزادپز رسمیت دارند و تفاوت قیمت برای آنها محاسبه میشود.
وی ادامه داد: با اصلاحاتی که در سامانه «نانینو» در حال انجام است، مشکلات ناشی از قاچاق و خروج آرد از شبکه رسمی کاهش خواهد شد. دولت فعلاً برنامهای برای آزادسازی کامل قیمت نان ندارد.
معاون اقتصادی وزیر کشور تأکید کرد: در شرایط فعلی، سیاست دولت ایجاد التهاب در جامعه نیست و تلاش میکنیم این مقطع را با آرامش پشت سر بگذاریم. هرگونه تصمیم بعدی با مشارکت مردم و عقل جمعی گرفته خواهد شد، اما در حال حاضر برنامهای نداریم.