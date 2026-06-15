باشگاه خبرنگاران جوان ـ فاطمه دانش‌یزدی مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری یزد در دیداری صمیمانه با جمعی از ماماهای بازنشسته و فعال استان، بر لزوم بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند این قشر در مسیر سلامت خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی در این نشست، بازنشستگان را سرمایه‌های عظیم انسانی دانست افزود: نباید اجازه داد کوله‌بار تجربه عزیزان بازنشسته به فراموشی سپرده شود؛ امروز حضور اساتید و پیشکسوتان در کنار نسل جوانِ ماما، پیوندی مبارک میان دانش آکادمیک و تجربه عملی ایجاد می‌کند که می‌تواند گره‌گشای بسیاری از چالش‌های حوزه درمان و بهداشت باشد.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری با اشاره به نگاه تخصصی ماماها تصریح کرد: برخلاف تصور عمومی که نقش ماما را صرفاً محدود به دوران زایمان می‌بیند، حضور این عزیزان در بحث تحکیم بنیان خانواده و کنترل آسیب‌های اجتماعی یک ضرورت انکارناپذیر است و دفتر بانوان استانداری مصمم است از ثمره تجربه بیش از ۳۰ ساله این عزیزان برای ارتقای سلامت جامعه استفاده کند.

دانش‌یزدی با ابراز نگرانی از کاهش سن برخی آسیب‌های اجتماعی میان دختران و نوجوانان، تأکید کرد: متأسفانه آمارهای موجود نشان‌دهنده پایین آمدن سن آسیب‌هاست که این موضوع یک زنگ خطر جدی محسوب می‌شود و در این راستا، ماماها به دلیل تخصص و ارتباط نزدیک با بانوان، می‌توانند با حضور در مدارس و مناطق کم‌برخوردار و حاشیه شهر، نقش مشاورانی امین را ایفا کرده و در زمینه بهداشت باروری و سلامت عمومی به دختران نسل امروز آگاهی ببخشند.

در بخش دیگری از این نشست، ماماهای حاضر به بیان دغدغه‌ها و مسائل حوزه خود پرداختند و با تأکید بر لزوم آگاه‌سازی جامعه، خواستار ایجاد بسترهای مناسب برای آموزش همگانی و کاهش مخاطرات در حوزه سلامت زنان و خانواده شدند تا از این طریق، هزینه‌های درمانی کاهش یافته و جامعه‌ای سالم‌تر پایه ریزی شود.

منبع ؛روابط عمومی استانداری یزد