فینالیست‌های پنج وزن نخست رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام تختی مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهل و ششمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام تختی از صبح امروز در سالن فجر کرمان در حال برگزاری است و نفرات راه یافته به دیدار فینال مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم:

محمدرضا توکلیان ۳ - محمدپویا اسدی ۵
حسین بیژنی ۶ - محمدحسن مشهدی‌زاده ۳
فینال: محمدپویا اسدی - حسین بیژنی

۶۳ کیلوگرم:

محمدمهدی غلامپور ۱۰ - علی‌اصغر سروری صفر
رضا قیطاسی ۲ - سیدمصطفی رضایی ۳
فینال: محمدمهدی غلامپور - سیدمصطفی رضایی

۷۷ کیلوگرم:

امین کاویانی‌نژاد ۹ - علی‌اصغر سام دلیری صفر
اهورا بویری ۵ - علیرضا عبدولی ۲
فینال: امین کاویانی‌نژاد - اهورا بویری

۸۷ کیلوگرم:

جمال اسماعیلی ۹ - کامران بک پیکری صفر
عمادرضا محسن‌نژاد ۳ - یاسین یزدی ۱۳
فینال: جمال اسماعیلی - یاسین یزدی

۹۷ کیلوگرم:

امیررضا مرادیان ۸ - مسلم مرادی ۱
محمدهادی صیدی ۹ - عرفان ملازاده صفر
فینال: امیررضا مرادیان - محمدهادی صیدی

برچسب ها: تیم ملی کشتی فرنگی ، جام تختی
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