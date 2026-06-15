باشگاه خبرنگاران جوان - چهل و ششمین دوره رقابتهای بینالمللی کشتی فرنگی جام تختی از صبح امروز در سالن فجر کرمان در حال برگزاری است و نفرات راه یافته به دیدار فینال مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم:
محمدرضا توکلیان ۳ - محمدپویا اسدی ۵
حسین بیژنی ۶ - محمدحسن مشهدیزاده ۳
فینال: محمدپویا اسدی - حسین بیژنی
۶۳ کیلوگرم:
محمدمهدی غلامپور ۱۰ - علیاصغر سروری صفر
رضا قیطاسی ۲ - سیدمصطفی رضایی ۳
فینال: محمدمهدی غلامپور - سیدمصطفی رضایی
۷۷ کیلوگرم:
امین کاویانینژاد ۹ - علیاصغر سام دلیری صفر
اهورا بویری ۵ - علیرضا عبدولی ۲
فینال: امین کاویانینژاد - اهورا بویری
۸۷ کیلوگرم:
جمال اسماعیلی ۹ - کامران بک پیکری صفر
عمادرضا محسننژاد ۳ - یاسین یزدی ۱۳
فینال: جمال اسماعیلی - یاسین یزدی
۹۷ کیلوگرم:
امیررضا مرادیان ۸ - مسلم مرادی ۱
محمدهادی صیدی ۹ - عرفان ملازاده صفر
فینال: امیررضا مرادیان - محمدهادی صیدی