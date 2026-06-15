باشگاه خبرنگاران جوان - چهل و ششمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام تختی از صبح امروز در سالن فجر کرمان در حال برگزاری است و نفرات راه یافته به دیدار فینال مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم:

محمدرضا توکلیان ۳ - محمدپویا اسدی ۵

حسین بیژنی ۶ - محمدحسن مشهدی‌زاده ۳

فینال: محمدپویا اسدی - حسین بیژنی

۶۳ کیلوگرم:

محمدمهدی غلامپور ۱۰ - علی‌اصغر سروری صفر

رضا قیطاسی ۲ - سیدمصطفی رضایی ۳

فینال: محمدمهدی غلامپور - سیدمصطفی رضایی

۷۷ کیلوگرم:

امین کاویانی‌نژاد ۹ - علی‌اصغر سام دلیری صفر

اهورا بویری ۵ - علیرضا عبدولی ۲

فینال: امین کاویانی‌نژاد - اهورا بویری

۸۷ کیلوگرم:

جمال اسماعیلی ۹ - کامران بک پیکری صفر

عمادرضا محسن‌نژاد ۳ - یاسین یزدی ۱۳

فینال: جمال اسماعیلی - یاسین یزدی

۹۷ کیلوگرم:

امیررضا مرادیان ۸ - مسلم مرادی ۱

محمدهادی صیدی ۹ - عرفان ملازاده صفر

فینال: امیررضا مرادیان - محمدهادی صیدی