فراخوان سی و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ایران توسط بنیاد سینمایی فارابی منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فراخوان سی و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ایران توسط بنیاد سینمایی فارابی منتشر شد.

این فراخوان شامل بخش‌های ملی و بین‌الملل است و بخش ویژه میناب، از جمله بخش‌های ویژه آن به شمار می‌رود.

این دوره از جشنواره در بخش‌های رقابتی و جنبی برگزار می‌شود و پذیرای آثار سینمایی بلند، کوتاه داستانی، مستند، پویانمایی و تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه کودک و نوجوان خواهد بود.

در بخش اصلی جشنواره، آثار ایرانی و خارجی در قالب مسابقه فیلم‌های بلند و مسابقه فیلم‌های کوتاه ارزیابی می‌شوند و برگزیدگان، پروانه زرین جشنواره را در رشته‌های مختلف دریافت خواهند کرد. همچنین هیئت داوران کودک و نوجوان نیز مطابق روال جشنواره، برگزیده خود را معرفی می‌کند.

در فراخوان دوره سی‌وهشتم، علاوه بر بخش‌های اصلی، بخش‌هایی همچون «بخش ویژه میناب» با موضوع کودکان و آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، و «آینه سینمای کودک و نوجوان» برای مرور و ارزیابی آثار منتخب نمایش‌داده‌شده در سینما، تلویزیون و سکوهای نمایش خانگی پیش‌بینی شده است.

بر اساس این فراخوان، ثبت‌نام و ارائه نسخه قابل بازبینی آثار از ۳۰ خرداد تا اول شهریور ۱۴۰۵ انجام می‌شود و آخرین مهلت تحویل نسخه نهایی آثار پذیرفته‌شده، ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت اثر و دریافت اطلاعات تکمیلی، از طریق سایت جشنواره و دبیرخانه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اقدام کنند.

برچسب ها: جشنواره فیلم کودک و نوجوان ، جشنواره سینمایی
خبرهای مرتبط
چهارمین جشنواره سینمایی ایران در مالزی/ انتقال پیام فرهنگی ایران در آستانه ۲۲ بهمن
برگزاری چهارمین جشنواره سینمای ایران در مالزی با حضور مجید مجیدی
صالحی مطرح کرد؛
پیگیری برای حل معضل کاخ جشنواره/ تقدیر از مستندسازانی که در جنگ ۱۲ روزه دوربین را زمین نگذاشتند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
معاون سیاسی رسانه ملی: دشمن در جنگ رمضان با بمب سنگرشکن ساختمان شیشه‌ای را هدف قرار داد
مرتضی طاهری: نباید بگذاریم وحدت‌مان خدشه‌دار شود + فیلم
«کارآگاهان کوچک» سرشار از مفاهیم انسانی است
«میراث» روایتی از پیوند خون، آب، خاک و هویت از کربلا تا امروز روی آنتن می‌رود
وزیر فرهنگ: حج امسال از جهات مختلف فراگیر و موفق بود
تشییع پیکر بهروز رضوی چهارشنبه ۲۷ خرداد برگزار می‌شود
امور ایران تحت هدایت و رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در حال پیشرفت است
«اینجوریاس»؛ بازخوانی واقعیت در عصر ترندها
«صفا با خانواده» بهتر از کمدی‌های شبکه خانگی
«متولد آوریل» سریال جدید شبکه یک شد/ روایتی از شهید فرانسوی دفاع مقدس
آخرین اخبار
«متولد آوریل» سریال جدید شبکه یک شد/ روایتی از شهید فرانسوی دفاع مقدس
معاون سیاسی رسانه ملی: دشمن در جنگ رمضان با بمب سنگرشکن ساختمان شیشه‌ای را هدف قرار داد
نمایش‌های کشور ۵ شب اجرا ندارند
«صفا با خانواده» بهتر از کمدی‌های شبکه خانگی
امور ایران تحت هدایت و رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در حال پیشرفت است
تشییع پیکر بهروز رضوی چهارشنبه ۲۷ خرداد برگزار می‌شود
«اینجوریاس»؛ بازخوانی واقعیت در عصر ترندها
«کارآگاهان کوچک» سرشار از مفاهیم انسانی است
«میراث» روایتی از پیوند خون، آب، خاک و هویت از کربلا تا امروز روی آنتن می‌رود
وزیر فرهنگ: حج امسال از جهات مختلف فراگیر و موفق بود
مرتضی طاهری: نباید بگذاریم وحدت‌مان خدشه‌دار شود + فیلم
حج امسال نمایه‌ای از عزت حاجیان ایرانی شد
خبرنگار پرس‌تی‌وی هدف حمله صهیونیست‌ها قرار گرفت
اکران سیار «قمار باز» در میادین شهری
محمد حمیدی مقدم دبیر بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» شد
انتشار فراخوان سی‌وهشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان
محرم در قاب شبکه نمایش
محرم آمد؛ امواج رادیو سیاه‌پوش شدند
دومین همایش مجریان تراز زبان فارسی برگزار می‌شود
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت زنده‌نام بهروز رضوی
«بچه سوم» بهترین مستند جشنواره «Cinelebu» اسکار شد
برگزاری اجتماع عظیم شیرخوارگان حسینی در ۹ هزار نقطه ایران و ۴۵ کشور جهان
حجت‌الاسلام میرباقری: امکان تلفیق برخی برنامه‌های هیات با تجمعات مردمی وجود دارد + فیلم