مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس از برگزاری سوگواره ملی تعزیه عاشورائیان لامرد و اجرای تعزیه در شیراز همزمان با ایام محرم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس به پاسداشت زنده نگه داشتن یاد و نام مقام شهدای کربلا و فرا رسیدن ایام محرم و صفر، گفت: هنر‌های نمایشی و آیینی، ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای ترویج معارف الهی و پرورش استعداد‌های جوان هستند و محرم نه‌تنها یک واقعه تاریخی، بلکه منبع الهام بی‌پایانی برای فرهنگ و هنر جوامع دین‌مدار است و بر همین مبنا امسال، سوگواره ملی تعزیه عاشورائیان لامرد و مراسم تعزیه و شهدای کربلا در شیراز با روایتگری شهدای جنگ رمضان، برپا خواهد شد.

او با اشاره به اینکه، از شکوه اشعار عاشورایی گرفته تا ظرافت‌های خطاطی و قدرت نمایش‌های آیینی، همگی نشان‌دهنده تمدن عمیق و پیوند ناگسستنی باور‌های مذهبی با جلوه‌های هنری هستند، در سخنانی با نگاهی به نقش کلیدی هنر در ایام سوگواری، اظهار داشت: فرهنگ عاشورا در تمام عرصه‌های هنری ما حضور پررنگ و فعال دارد و در پرتو این واقعه عظیم، هنر‌های منحصربه‌فردی پدید آمده‌اند که در خدمت عزاداری سیدالشهداء (ع) قرار خواهند داشت که از هنر تعزیه‌خوانی و نقالی گرفته تا خط‌نگاره‌ها، نقاشی‌های دیواری، طراحی بیرق‌ها و آرایش دسته‌های عزاداری؛ همگی از زیبایی‌های فرهنگی این دوران محسوب می‌شوند.

او با تمرکز بر هنر تعزیه‌خوانی که در این ایام به شدت رواح و رونق دارد، آن را یکی از جذابترین و غنی‌ترین ثمرات فرهنگ عاشورا دانست و افزود: «تعزیه» مجموعه‌ای است زیبا و دلپذیر که با بهره‌گیری هوشمندانه از عناصر پرجاذبه‌ای همچون شعر، سخنوری، موسیقی و نقالی، به یکی از مؤثرترین ابزار‌های تبلیغ تشیع تبدیل شده است. این هنر نه تنها بستری برای سوگواری است، بلکه مکتبی ارزشمند برای آموزش اصول دینی، پرورش مبانی اخلاقی و شکوفایی استعداد‌های هنری جوانان به شمار می‌رود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان فارس با تأکید بر جایگاه استراتژیک هنرمندان در این ایام تصریح کرد: هنر، تأثیرگذارترین ابزار برای انتقال ارزش‌های عاشورا و برقراری ارتباط عمیق با مخاطبان است. با توجه به اینکه قیام حضرت امام حسین (ع) در حقیقت نوعی هنرنمایی در مسیر حفظ ارزش‌های الهی بود، هنرمندان امروز نیز می‌توانند با استفاده از زبان گویای هنر، این واقعه باشکوه را تا نسل‌های آینده جاودانه کنند.

او ضمن تأکید بر اهمیت دقت در بازنمایی وقایع، بر ضرورت ارتقای کیفیت آثار هنری تأکید کرد و گفت: برای آنکه این میراث بزرگ در اوج شکوه خود باقی بماند، باید همواره به دنبال تصفیه و صیانت از این هنر‌ها باشیم. هدف ما، تقویت این ظرفیت‌ها و حرکت به سوی دقت بیشتر در نقل وقایع بر اساس متون تاریخی معتبر است. با تمرکز بر اهداف ائمه اطهار (ع) و انجام مطالعات دقیق، می‌توانیم هنری خلق کنیم که هم مایه افتخار تمدنی باشد و هم رسالت تبلیغی خود را با بالاترین سطح کیفیت به انجام برساند.

مهدی رنجبر دبیر شورای فرهنگ عمومی استان ابراز کرد: ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان، فرصتی مغتنم برای تبیین ارزش‌های متعالی عاشورا و تقویت پیوند معنوی جامعه با این واقعه بزرگ است.

او گفت: در این میان، هنر به عنوان زبان گویای عواطف و اندیشه‌ها، نقشی بی‌بدیل در انتقال پیام سرخ حسینی و زنده نگه داشتن یاد و خاطره حماسه کربلا ایفا می‌کند. بدینوسیله، مفتخریم تا از تمامی هنرمندان ارجمند، اعم از: شاعران و نویسندگان آیینی، مرثیه‌سرایان و مداحان اهل بیت (ع)، هنرمندان خوشنویس و نقاش (با موضوع عاشورا)، بازیگران و کارگردانان نمایش‌های آیینی (مانند تعزیه، شبیه‌خوانی)، عکاسان و مستندسازان (با تمرکز بر جلوه‌های محرم) و سایر فعالان عرصه‌های هنری متعهد؛ دعوت کنیم تا با حضور خلاقانه و مشارکت مؤثر خود، در مراسم ویژه ایام محرم، زینت بخش محفل عزاداران و ارادتمندان اهل بیت (ع) باشند تا بر غنای فرهنگی و معنوی این ایام بیافزایند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در پایان یادآور شد: امسال سوگواره ملی تعزیه عاشورائیان لامرد و مراسم تعزیه و شهدای کربلا در شیراز با روایتگری شهدای جنگ رمضان، برپا خواهد شد.

منبع: ارشاد فارس