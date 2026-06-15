وزارت امور خارجه روسیه اتهامات اوکراین و غرب مبنی بر حمله مسکو به یک صومعه تاریخی در پایتخت اوکراین را «جعلی محض» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه اتهامات اوکراین و غرب مبنی بر حمله مسکو به یک صومعه تاریخی در پایتخت اوکراین در جریان یک حمله گسترده شبانه را «جعلی محض» خواند.

این صومعه ۱۰۰۰ ساله پیش از نشست گروه ۷ در فرانسه در این هفته به شدت آسیب دید.

وزارت دفاع روسیه پیش از این در روز دوشنبه اعلام کرده بود که به صومعه پچرسک لاورا در کی یف که آن را حمله به کارخانه‌های نظامی توصیف کرد، حمله نکرده است و موشک پدافند هوایی پاتریوت ساخت آمریکا را مسئول آسیب رساندن به این مکان مذهبی دانست.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اوکراین و غرب را به جعل آنچه که او «یک جعل دیگر» و «یک دروغ خام» خواند، متهم کرد و گفت که وزارت دفاع روسیه «آنچه واقعاً اتفاق افتاده است» را شرح داده است.

زاخارووا در بیانیه‌ای همچنین امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و دیگر سیاستمداران اروپایی را به عجله در محکوم کردن دروغین مسکو به دلیل آسیب به صومعه، در حالی که در مورد حملات مرگبار اوکراین به یک خوابگاه دانشجویی و یک موزه در کریمه که یک اثر هنری نمادین را نابود کرد، سکوت کرده‌اند، متهم کرد.

منبع: رویترز