باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعلی اصغر موسوی مسئول سازمان بسیج جامعه کشاورزی فارس از برگزاری مراسم رونمایی از یادمان شهید والامقام «عباس بهجت حقیقی»، مدیرکل پیشین منابع طبیعی استان فارس، همزمان با هفته جهاد کشاورزی خبر داد.

او در این آیین که با حضور هاشم جمالی، جانشین فرمانده سپاه فجر استان فارس برگزار شد هدف این مراسم را گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سنگرساز بی‌سنگر عنوان کرد و گفت: امروز وظیفه داریم یاد رشادت‌های این شهیدان سرافراز را گرامی بدایم.

این مقام مسئول ضمن بیان یاد و خاطره شهید عباس بهجت حقیقی، اظهار کرد: وی از مدیران خدوم و انقلابی استان فارس بود که در دوران مسئولیت خود به عنوان مدیرکل منابع طبیعی، با روحیه جهادی و خستگی‌ناپذیر به حفظ و حراست از عرصه‌های ملی پرداخت.

به گفته او، شهید بهجت حقیقی همزمان با حضور در میدان خدمت، از حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل نیز غافل نشد و سرانجام پس از سال‌ها مجاهدت، به فیض عظیم شهادت نائل آمد و نام خود را در زمره شهدای خدمت و دفاع مقدس به ثبت رساند.

شهید عباس بهجت حقیقی متولد سال ۱۳۲۷ در شهر شیراز بود و در سال ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی شلمچه و در عملیات کربلایی ۵ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

آیین رونمایی از یادمان شهید عباس بهجت حقیقی در شهر شیراز با حضور جمعی از فرماندهان نظامی، مقامات ارشد سازمان جهاد کشاورزی و اعضای بسیج جامعه کشاورزی برگزار شد.

منبع: جهاد کشاورزی فارس