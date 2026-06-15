باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله سیداحمد علمالهدی در دیدار با اعضای جهاد کشاورزی استان که در دفتر نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهارکرد: حضور پربرکت شما عزیزان انقلابی در این نظام و در عرصههای مختلفی که برای جامعه ما پیش میآید، سرمایهای ارزشمند است؛ انشاءالله با اخلاص شما تمامی مشکلات کشور حل خواهد شد و ما همانطور که در مقابل دشمن خارجی پیروز شدیم، در مشکلات داخلی نیز به پیروزی خواهیم رسید.
دشمن از ابتدای انقلاب به دنبال ایجاد اختلال در معیشت مردم بوده است
وی افزود: دشمنان ما از همان ابتدا به دنبال اختلال در معیشت مردم بودند تا انقلاب و نظام دینی کشور را شکست دهند. آن روز امام بزرگوار با بصیرتی که داشتند، «جهاد سازندگی» را تأسیس کردند و مردم در عرصه تأمین مواد غذایی وارد عمل شدند؛ این اقدام نتیجه داد و نقشههای دشمن نقش بر آب شد. در زمان جنگ تحمیلی اول نیز جریان جهاد سازندگی در کنار سایر دستگاهها موفق عمل کرد.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی ادامه داد: امروز نیز جهاد سازندگی، با نام «جهاد کشاورزی»، نقشآفرینی میکند. ما اکنون در یک جنگ ترکیبی با دشمن قرار داریم؛ دشمن همزمان در میدان نظامی، مسائل اقتصادی و مسائل داخلی با ما در جنگ است. امروز، در حالی که ما با دشمن در جنگ هستیم، مسائل معیشتی و فشارهای اقتصادی که با فتنه دشمن صورت گرفته، ما را در شرایط سختی قرار داده و سفره مردم را با سختی مواجه کرده است.
آیتالله علمالهدی گفت: اکنون مردمی که بیش از یکصد شبانه روز در عرصه میدان ایستادند و مقاومت کردند، زندگیشان با سختی و چالش روبهرو شده است. همان مشکلاتی که دشمن در ابتدای انقلاب میخواست به اهداف چپاولگرانه خود برسد، امروز نیز در این جنگ ترکیبی همان شرایط را پیش آورده است. این بار، مسئولیتی که در گذشته بر دوش جهاد سازندگی بود، امروز بر دوش جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
حل مشکلات معیشتی استان نیازمند دستورات تهران نیست
وی گفت:اگر قرار باشد امروز جهاد کشاورزی نتواند مدال افتخار جهاد سازندگی را برای خود ثبت کند، این موضوع نیز در تاریخ کشور ثبت خواهد شد. ما معتقدیم مشکلات ما پیچیده و غیرقابل حل نیستند. اینکه بگوییم «تهران تصمیم بگیرد و خبر بدهد»، فکر اشتباهی است؛ ما باید وظیفه خود را انجام دهیم. گر پشتکار قوی وجود داشته باشد، تمام این مشکلات قابل حل است. با اختیاراتی که استانداری اخیراً دریافت کرده، بسیاری از مسائل قابل حل است؛ الحمدالله استاندار محترم نیز پای کار هستند.
امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: متأسفانه امروز تعدادی از خانوادههای ما در استان قدرت تأمین معیشت خود را ندارند. این وظیفه و مسئولیت جهاد کشاورزی است که کالاهای اساسی را تأمین کند. مشکل ما در سرمایهگذاری تولید این است که افراد سود خود را در مرحله اول مورد توجه قرار میدهند.
جهاد کشاورزی با ابتکار عمل وارد عرصه بازرگانی و تولید شود
آیتالله علمالهدی ادامه داد: عزیزان ما در جهاد کشاورزی باید با ابتکار عمل در عرصه بازرگانی وارد شوند. شما بیایید برنامهریزی کنید و از ظرفیت استانداری استفاده کنید تا این مشکلات حل شود. رگ حیاتی اسلام، این انقلاب است؛ باید با تمام توان پای رفع مشکلات این کشور باشیم تا امید همچنان در دلهای مردم زنده بماند. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار دهید، کمک و حمایت از دولت است تا از این شرایط سخت با موفقیت خارج شویم.
وی عنوان کرد: ما در این استان ظرفیتهای بسیاری داریم که سایر استانها از آن بیبهره هستند. اگر عزیزان ما بنشینند و فکر کنند و از فرصتهای موجود در عرصه کشاورزی و بازرگانی با برنامهریزی استفاده کنند با توجه به اینکه در صورت احتیاج به کمک و حمایت همه پای کار هستند، میتوانیم این شرایط سخت را نیز پشت سر بگذاریم.
آیتالله علمالهدی ابراز کرد: الحمدالله شما نیروهای جوان و متفکر دارید؛ استفاده از ظرفیت این دوستان اقتضا میکند که بسیاری از مشکلات ما حل شود. در همین راستا امیدواریم با همت و تلاش شما، از دوران پساجنگ نیز با سرافرازی و سربلندی خارج شویم.