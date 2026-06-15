شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت هزینه دیرکرد خودروی ساینا اس ۸۵ گانه ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما هزینه دیرکرد خودروی ساینا اس ۸۵ گانه پس از تحویل با تاخیر مواجه شده است. این در حالی است که قرار بود اول پاییز سال گذشته تحویل دهند، بعد از یک سال در اواخر اسفند ۴۰۳ تحویل دادند و قرار شد دو ماهه بعد هزینه دیر کردش را پرداخت کنند، اما هنوز هیچ اقدامی برای پرداخت آن صورت نگرفته است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیر، من خودروی ساینا اس ۸۵ گانه ثبت نام کردم چرا بعد از تاخیر و بد قولی در دادن خودرو‌های ثبت نامی به مردم هزینه دیر کرد را با تاخیر واریز می‌کنند؟ دو سال است که پیگیر این موضوع هستم، اما به نتیجه مطلوبی نگرفتم.

بعد جالتتر اینجاست که مبلغ پول که ۱۳ میلیون در این دو سال هیچ تغییری نکرده و همون را به ما قرار است پرداخت کنند، خدا خیرتون بدهد، لااقل شما یک کاری برای ما انجام دهید و صدای ما باشید ممنون