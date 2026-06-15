مدیرعامل بورس تهران گفت: احتمالا هفته آینده نخستین صندوق پروژه انرژی خورشیدی با ارزش یک هزار میلیارد تومان (یک همت) در بورس تهران پذیره‌نویسی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - محمود گودرزی مدیرعامل بورس تهران در جمع خبرنگاران گفت:   احتمالا هفته آینده نخستین صندوق پروژه انرژی خورشیدی با ارزش یک هزار میلیارد تومان (یک همت) در بورس تهران پذیره‌نویسی خواهد شد.

او افزود: همچنین یک صندوق پروژه بسیار بزرگ دیگر نیز در دستور کار امسال قرار دارد که به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیرعامل بورس تهران در ادامه با اشاره به رایزنی‌های انجام شده، تصریح کرد: با توجه به انتقال سهام شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس به مجموعه سازمان تأمین اجتماعی و شستا، تفاهم‌های لازم صورت گرفته است و ان‌شاءالله با فراهم بودن بستر‌های لازم، امسال شاهد عرضه اولیه سهام شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس به‌عنوان یکی از ناشران بسیار بزرگ بازار سرمایه در بورس تهران خواهیم بود.

گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: این عرضه در برنامه‌های جدی ما قرار دارد و جزئیات دقیق آن به‌مرور و با پیشرفت مراحل اجرایی به اطلاع سهامداران و فعالان بازار خواهد رسید.

جزئیات عرضه اولیه امروز 

گفتنی است امروز دومین عرضه اولیه سال با نماد معاملاتی" تادیکو" ‌انجام شد که با استقبال بیش از ۱ میلیون و ۲۵۹ هزار کد معاملاتی سرمایه‌گذاران همراه شد.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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