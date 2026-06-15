پس از ۲۰ دقیقه تلاش گروه عملیاتی اورژانس و انجام اقدامات احیا، بیمار به زندگی بازگشت و برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مسعود عابد مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: در پی اعلام یک مورد تنگی نفس و کاهش سطح هوشیاری به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، نزدیک‌ترین گروه عملیاتی به محل اعزام شد.

او بیان کرد: کارشناسان اورژانس پس از حضور بر بالین بیمار، او را بدون سطح هوشیاری، نبض و تنفس مؤثر یافتند و بلافاصله عملیات احیای پیشرفته قلبی - ریوی، مدیریت راه هوایی، اکسیژن رسانی، مانیتورینگ قلبی، برقراری مسیر وریدی و تجویز دارو‌های لازم به صورت مستمر انجام گرفت.

مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اضافه کرد: پس از حدود ۲۰ دقیقه تلاش تیم عملیاتی، علائم حیاتی بیمار (پدر یک خانواده) بازگشت و نبض و تنفس او برقرار شد.

او ادامه داد: سپس اقدامات پس از احیا برای تثبیت وضعیت بیمار انجام گرفت و با هماهنگی مرکز ارتباطات اورژانس، بیمار تحت مراقبت کامل به بیمارستان کوثر منتقل و جهت ادامه روند درمان به تیم درمانی تحویل داده شد.

او گفت: انجام به موقع و صحیح اقدامات احیای قلبی - ریوی نقش تعیین کننده‌ای در بازگشت بیمار به چرخه حیات دارد.

برچسب ها: احیای قلبی ریوی ، بازگشت به زندگی ، علائم حیاتی
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