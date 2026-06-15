باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران از کاهش ۱۰ درصدی شمار مشترکان پرمصرف و بدمصرف از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: با افزوده شدن این تعداد به طبقه خوشمصرف، هماکنون نیمی از مشترکان تهرانی جزو خوشمصرفان هستند.
«بهنام بخشی» در نشست خبری مشترک با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۴ شهر تهران که همزمان با نخستین روز هفته مدیریت مصرف و به میزبانی این شرکت برگزار شد، با اشاره به همکاری رسانهها در ترویج برنامههای مدیریت مصرف و همراهی موثر شهروندان در این زمینه، افزود: سهم مشترکان خوشمصرف در پایتخت از ۲۹ درصد در ابتدای سال گذشته به بیش از ۵۰ درصد رسیده است؛ روندی که در کنار کاهش ۲۵ لیتری سرانه مصرف آب، نویدبخش بهبود الگوی مصرف و پایداری بیشتر منابع آبی تهران است.
وی با قدردانی از همراهی رسانهها در فرهنگسازی مصرف بهینه آب، اظهار داشت: تهران امروز در حوزه مدیریت مصرف آب پیشگام است و آمارها نشان میدهد روند مشارکت شهروندان در صرفهجویی آب امیدوارکننده است.
مدیر روابط عمومی آبفای استان تهران با بیان اینکه کلانشهر تهران با سرانه ۱۹۵ لیتر به ازای هر شهروند در شبانهروز، همچنان ۶۵ لیتر با الگوی مصرف فاصله دارد، افزود: در صورت رعایت الگوی ۱۳۰ لیتری مصرف توسط تمامی شهروندان، سالانه حدود ۳۵۵ میلیون مترمکعب آب، معادل دو برابر حجم مخزن سد امیرکبیر، صرفهجویی خواهد شد.
وی با اشاره به تداوم خشکسالی در پایتخت و استان تهران، گفت: تهران پنجمین سال خشکسالی را پشت سر میگذارد و سایه سنگین خشکسالی، منابع تامین آب را در شرایط شکنندهای قرار داده است، اما با این حال، حمایت دولت و همت وزارت نیرو در اجرای سریع پروژه خط دوم انتقال آب از طالقان به تهران با ظرفیت حدود ۵ هزار لیتر بر ثانیه، نقش موثری در تقویت پایداری تامین آب شهر داشته است.
سخنگوی آبفای استان تهران ادامه داد: امروز به برکت همراهی شهروندان، مصرف لحظهای آب تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵ هزار لیتر در ثانیه کاهش یافته که نشاندهنده عزم جدی مردم در مسیر صرفهجویی هوشمندانه، آیندهنگرانه و مسئولیتپذیری در حفظ منابع آبی است.
وی با اشاره به نتایج اقدامهای مدیریت مصرف آب در سال جاری، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون حدود ۴۰ میلیون مترمکعب صرفهجویی و مدیریت مصرف آب با اقدامهای انجامشده در بخشهای فنی و فرهنگی محقق شده است.
وی افزود: تداوم این روند میتواند به کاهش نگرانیهای ناشی از تنش آبی کمک کند، اما لازم است از هماکنون برای فصلهای پاییز و زمستان نیز برنامهریزی شود؛ چراکه در صورت تکرار شرایط کمبارشی و خشکسالی سالهای اخیر، مدیریت منابع آبی همچنان از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود.
بهگفته سخنگوی آبفای استان تهران، پیک مصرف لحظهای آب تهران در روز گذشته به حدود ۴۲ هزار لیتر بر ثانیه رسیده است که اگرچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵ هزار لیتر بر ثانیه کاهش نشان میدهد، اما همچنان رقم بالایی محسوب میشود و رقم مطلوب، ۳۵ هزار لیتر بر ثانیه است.
وی افزود: هدفگذاری شرکت آب و فاضلاب، کاهش هرچه بیشتر میزان مصرف در ساعتهای اوج بار است و از شهروندان درخواست میشود با اقدامهایی ساده ازجمله کاهش مدت زمان استحمام و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب، در حفظ منابع آبی پایتخت مشارکت کنند.
وی با اشاره به نقش کولرهای آبی در افزایش مصرف آب، گفت: در روزهای گرم سال حدود سه میلیون دستگاه کولر آبی در تهران فعال میشود که میتواند بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار مترمکعب به مصرف روزانه آب شهر اضافه کند و سرویسهای بهموقع، استفاده از سایهبان، تنظیم دور کولر و خاموش کردن آن در ساعتهای خنکتر، میتواند نقش موثری در صرفهجویی آب داشته باشد.
وی با بیان اینکه با وجود همراهی شهروندان، جای نگرانی برای تامین آب در تابستان وجود نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: در کنار این همراهی، بیش از ۱۲ هزار نیروی متخصص آبفای استان تهران بهصورت شبانهروزی برای تامین پایدار آب شهر تهران تلاش میکنند و هدف این است که هیچگونه نوبتبندی یا قطعی آب در سطح شهر رخ ندهد.
مدیر روابط عمومی آبفای استان تهران سپس از اجرای مجموعه اقدامهای فنی این شرکت برای کاهش هدررفت واقعی شبکه آب به کمتر از ۱۰ درصد خبر داد و گفت: سرمایهگذاریهای گستردهای در زمینه نگهداری، بازسازی و اصلاح شبکه انجام شده و حدود ۶ همت اعتبار برای این بخش اختصاص یافته است.
وی با اشاره به تفاوت میان «هدررفت آب» و «آب بدون درآمد»، گفت: بخشی از آب بدون درآمد مربوط به مصارف عمومی و خدماتی ازجمله شستوشوی شبکه، بهرهبرداری از شیرهای آتشنشانی، فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب و همچنین برخی مصارف عمومی تعریفشده است و نباید آن را با هدررفت واقعی شبکه یکسان دانست.
سخنگوی آبفای استان تهران خاطرنشان کرد: برخی مراکز عمومی، آموزشی و مذهبی نیز در چارچوب ضوابط تعیینشده از الگوی مشخصی برای برخورداری از آب بدون درآمد پیروی میکنند و مصرف مازاد بر الگو برای این مراکز، مشمول محاسبه و دریافت هزینه خواهد شد.
وی همچنین با تشریح آخرین وضعیت توسعه شبکه فاضلاب پایتخت، از برخورداری بیش از ۸۰ درصدی جمعیت شهر تهران از خدمات جمعآوری بهداشتی فاضلاب خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۷ هزار و ۷۲۹ کیلومتر شبکه فاضلاب در تهران اجرا شده است.
بهگفته وی، در حال حاضر ظرفیت تصفیه فاضلاب در تهران به حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب در سال رسیده است که تا پایان برنامه هفتم توسعه به بیش از ۷۵۰ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت.
سخنگوی آبفای استان تهران با اشاره به همکاری مشترک با شهرداری تهران، اظهار داشت: تفاهمنامه خوبی میان آبفا و شهرداری تهران منعقد شده که هدف آن افزایش استفاده از پساب و جایگزینی با آبهای متعارف در آبیاری فضای سبز شهری است.
بخشی گفت: براساس تفاهمنامه منعقدشده، تعدادی از چاههای دارای کیفیت و آبدهی مناسب پس از انجام آزمایشهای تخصصی و تایید شاخصهای کیفی، به شبکه تامین آب متصل خواهند شد.
سخنگوی آبفای استان تهران در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پروژههای فاضلاب این استان، از پیشرفت قابل توجه طرحهای توسعه تصفیهخانهها خبر داد و گفت: مدولهای هفتم و هشتم تصفیهخانه فاضلاب جنوب تهران در حال تکمیل است و تصفیهخانه فاضلاب پرند نیز به پیشرفت فیزیکی ۹۲ درصد رسیده است.
وی افزود: عملیات اجرایی تصفیهخانههای قرچک، پاکدشت، شهر آفتاب و خرگوشدره نیز در حال انجام است و بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، این پروژهها تا پایان برنامه هفتم توسعه به بهرهبرداری خواهند رسید.
مدیر روابط عمومی شرکت آبفای استان تهران در پاسخ به پرسش وضعیت کیفی آب تهران، خط قرمز این شرکت را حفظ کیفیت آب شرب تهران نام برد و با اشاره به انجام روزانه بیش از ۲۰۰ مورد آزمایش بر روی آب شرب، تصریح کرد: تمامی اقدامهای کیفی آب شرب، تحت نظارت دقیق آزمایشگاهی انجام و آب توزیعی پس از انجام آزمایشهای تخصصی و تایید مراجع نظارتی وارد شبکه میشود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نصب کنتورهای هوشمند در تهران نیز اظهار داشت: برنامه نصب کنتورهای هوشمند برای اقطار سنگین و پرمصرف در دستورکار قرار دارد و پس از تامین تجهیزات و رفع برخی محدودیتهای فنی، این طرح با جدیت دنبال خواهد شد.
سخنگوی آبفای استان تهران در ادامه با تشریح سیاستهای تشویقی مدیریت مصرف آب، از ارائه مشوقها و تخفیفهای ویژه به مشترکان خوشمصرف خبر داد و با بیان اینکه مشترکان خوشمصرف دارای سرانه مصرف کمتر از ۱۳۰ لیتر در شبانهروز هستند، گفت: در مقابل، برخی مشترکان بدمصرف دارای سرانه مصرفی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ لیتر در شبانهروز هستند که برنامههای پایش و مدیریت مصرف برای این گروه با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: شماری از مشترکان بدمصرف با اجرای برنامههای نظارتی و برگزاری نشستهای توجیهی، موفق به کاهش مصرف و تغییر طبقه مصرفی خود شدهاند.
وی با اشاره به مشوقهای جدید وزارت نیرو، اظهار داشت: براساس ابلاغیه سال جاری، مشترکانی که در فصل گرم سال مصرف آب خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش دهند، از ۲۰ درصد پاداش و تخفیف در آببها بهرهمند خواهند شد.
وی ادامه داد: همچنین مشترکان خوشمصرفی که با نصب تجهیزات کاهنده مصرف، میزان مصرف خود را تا ۳۰ درصد کاهش دهند، میتوانند از مشوقهای بیشتری در قالب تخفیفهای خوشمصرفی استفاده کنند.
سخنگوی آبفای استان تهران درباره افت فشار مقطعی آب در ملارد تهران، گفت: کاهش آبدهی چاهها در پی تداوم خشکسالی، افت سطح آبهای زیرزمینی و همچنین وجود برخی انشعابهای غیرمجاز از عوامل موثر بر افت فشار آب در مناطق پیرامونی تهران است و در همین راستا طی ماههای اخیر، بیش از ۸۰۰ انشعاب غیرمجاز در غرب استان تهران شناسایی و جمعآوری شده است.
مدیر روابط عمومی آبفای استان تهران همچنین از تجهیز منازل مسکونی روستایی به کاهندههای مصرف آب خبر داد و افزود: برای نخستین بار در این استان، روستایی در شهریار با ۴۰۰ اشتراک فردا همزمان با دومین روز هفته مدیریت مصرف آب که به عنوان روز «خانواده هوشمند و فرهنگ مصرف» نامگذاری شده است، به تجهیزات کاهنده مصرف آب مجهز میشوند.
وی خاطرنشان کرد: همکاران شرکت آب و فاضلاب استان تهران بهصورت شبانهروزی، بهویژه بین ساعتهای ۱۲ شب تا ۶ صبح، عملیات آبگیری و ذخیرهسازی مخازن را انجام میدهند تا پایداری شبکه در ساعتهای اوج مصرف حفظ شود.
سخنگوی آبفای استان تهران همچنین با اشاره افزایش ۳۰ درصدی حق انشعاب آب، درباره وضعیت تعرفههای آب نیز گفت: تعرفه مشترکان پرمصرف و بدمصرف بهصورت پلکانی و متناسب با میزان مصرف محاسبه میشود تا انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف ایجاد شود.