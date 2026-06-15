باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - استاندار تهران در نشست مشترک استانداران با اعضای دولت، با قدردانی از حمایت‌های دولت چهاردهم از استان تهران، اظهار کرد: توسعه استان باید بر مبنای سیاست‌های مصوب آمایش سرزمین و با رویکرد جلوگیری از بارگذاری‌های جدید جمعیتی و اقتصادی در پایتخت دنبال شود.

محمدصادق معتمدیان با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) افزود: مناطق آزاد باید به محلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه تولید و افزایش صادرات تبدیل شوند و در همین راستا تکمیل زیرساخت‌ها و تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۲ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در تهران مستقر هستند، گفت: به دلیل حضور دانشگاه‌های مادر و مرجع و همچنین تمرکز بیش از ۷۰ درصد نخبگان کشور در استان تهران، توسعه اقتصادی استان باید بر پایه اقتصاد دانش‌بنیان و صادرات‌محور شکل بگیرد.

استاندار تهران با اشاره به تجربیات دوران جنگ تحمیلی اخیر، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی را از اولویت‌های استان برشمرد و خاطرنشان کرد: افتتاح بندر خشک آپرین ظرفیت مهمی برای تأمین مستقیم کالا‌های اساسی، مواد اولیه کارخانه‌ها و ارتقای امنیت زنجیره تأمین کشور ایجاد کرده است.

معتمدیان پیشنهاد الحاق مجموعه آپرین به منطقه آزاد شهر فرودگاهی تهران را مطرح کرد و گفت: با توجه به مأموریت‌های جدید دولت برای برخی استان‌های غیرمرزی، این ظرفیت می‌تواند به هاب حمل‌ونقل ترکیبی و مرکز تأمین کالا‌های اساسی برای تهران و سایر استان‌ها تبدیل شود.

وی با اشاره به سهم بالای استان تهران در مصرف کالا‌های کشور تصریح کرد: حدود یک‌چهارم مصرف کشور مربوط به استان تهران است و با بهره‌گیری از ظرفیت بازرگانان و فعالان اقتصادی استان، تأمین کالا‌های اساسی و نیاز‌های مردم با اطمینان بیشتری انجام خواهد شد.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود آلودگی هوا را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پایتخت دانست و گفت: بیش از ۵۲ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از خودروها، موتورسیکلت‌ها و ناوگان حمل‌ونقل است.

وی با اشاره به فرسودگی بخش قابل توجهی از ناوگان حمل‌ونقل استان افزود: در تهران حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو وجود دارد که نزدیک به ۵۰ درصد آنها فرسوده هستند. همچنین از حدود چهار و نیم میلیون موتورسیکلت فعال در استان، حدود ۹۰ درصد فرسوده‌اند و سهم قابل توجهی در تولید آلاینده‌ها دارند.

معتمدیان اظهار کرد: بر همین اساس دولت تصمیم گرفته از ظرفیت منطقه آزاد شهر فرودگاهی تهران برای تأمین و واردات خودرو‌های حمل‌ونقل عمومی شامل اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، واگن‌های مترو و سایر ناوگان عمومی استفاده کند.

وی با اشاره به حمایت رئیس‌جمهور از این طرح گفت: هدف اصلی، نوسازی ناوگان عمومی، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی است.

استاندار تهران با بیان اینکه ادامه روند فعلی می‌تواند ناترازی روزانه سوخت را به حدود ۲۵ میلیون لیتر برساند، تأکید کرد: مدیریت مصرف سوخت و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل می‌تواند منابع قابل توجهی را برای تأمین کالا‌های اساسی و ارتقای رفاه عمومی آزاد کند.

معتمدیان همچنین از تدوین سازوکار‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاران پس از تأیید مراجع ذی‌ربط و بانک مرکزی می‌توانند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده در طرح‌های توسعه‌ای و واردات ناوگان مشارکت کنند.

وی در پایان از همکاری وزارت راه و شهرسازی، مدیران منطقه آزاد شهر فرودگاهی و سایر دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تسریع در اجرای این برنامه‌ها، شاهد توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی شهروندان تهرانی باشیم.