باشگاه خبرنگاران جوان -جعفر میعادفر دوشنبه در بازدید از مرکز بهداشتی و درمانی شهید حاج قاسم سلیمانی در مرز شلمچه اظهار کرد: تمهیدات لازم باید در بخش‌های مختلف بهداشتی، درمانی و فوریت‌های پزشکی اندیشیده شود تا خدمات مطلوب و در شان زائران اربعین ارائه شود.

رییس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین کشور با اشاره به جایگاه ویژه مرز شلمچه در تردد زائران افزود: مرز شلمچه پس از مرز مهران، دومین مرز پرتردد کشور محسوب می‌شود و از اهمیت راهبردی و استراتژیک بالایی برخوردار است.

میعادفر گفت: خوشبختانه طی سال‌های گذشته زیرساخت‌های مناسبی در این منطقه فراهم شده و امسال نیز با تلاش شبانه‌روزی همکاران حوزه سلامت و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارائه خدمات گسترده، مطلوب و باکیفیت در دستور کار قرار دارد.

رییس سازمان اورژانس کشور با اشاره به بازدید‌های میدانی انجام‌شده از مرز‌های کشور اظهار کرد: در روز‌های اخیر از مرز‌های شلمچه و چذابه بازدید شد و همچنین معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور به همراه هیات همراه از مرز‌های مهران و خسروی بازدید کردند.

وی افزود: برنامه‌ریزی شده است تمامی مرز‌های محل تردد زائران اربعین مورد ارزیابی و پایش قرار گیرند.

رییس سازمان اورژانس کشور گفت: هماهنگی‌های لازم با روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونان مرتبط با اجرای برنامه‌های اربعین در حال انجام است تا ضمن شناسایی نیاز‌ها و کمبود‌های احتمالی، اقدامات لازم برای رفع نواقص، تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای نقاط قوت پیش از آغاز مراسم اربعین صورت گیرد.

بر اساس تقویم رسمی کشور، سه‌شنبه ۱۳ مردادماه سال جاری مصادف با ۲۰ صفر، اربعین حسینی است.

مرز شلمچه در ۲۰ کیلومتری خاک عراق و ۱۵ کیلومتری بصره قرار دارد. این گذرگاه یکی از مراکز مهم تردد زائران اربعین و انتقال کالا میان ۲ کشور همسایه ایران و عراق است.

منبع: روابط عمومی فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آبادان