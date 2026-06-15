بازگشت ۶ دکل به چرخه فعالیت؛ آغاز فصل تازه در شرکت ملی حفاری ایران

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از بازگشت ۶ دستگاه حفاری غیرفعال به چرخه عملیات پس از انجام تعمیرات اساسی خبر داد و گفت: این اقدام برای احیای توان عملیاتی، ارتقای بهره‌وری و نوسازی ناوگان حفاری انجام شده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان- مرتضی فولادی روز دوشنبه در حاشیه جلسه راهبری عملیات حفاری در اهواز اظهار کرد: رویکرد شرکت ملی حفاری ایران در هفت ماه اخیر برمبنای تمرکز بر احیا توان عملیاتی و ارتقا شاخص‌های بهره وری با تکیه برظرفیت‌های شرکت و اهتمام به سرمایه‌های انسانی متخصص و مجرب و تجهیزات کاربردی تدوین شده است.

وی افزود: در امتداد این مسیر، راهبرد کلان ما بر پنج محور کلیدی برنامه ریزی شده که هدف آن ایجاد جهش در عملکرد و صیانت از جایگاه راهبردی شرکت است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران چشم‌انداز پیش روی شرکت را تحول، رشد و تعالی و تکیه بر توان داخلی توصیف کرد و افزود: محور‌های کلیدی مدنظر شامل، تقویت تعامل با شرکت‌های دانش‌بنیان، جوان گرایی، احیای ناوگان، تعالی سرمایه انسانی و افزایش رفاهیات و صیانت از سرمایه‌ها و دارایی‌های شرکت است که در زمینه هریک از محور‌ها برنامه ریری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ترسیم و در مراحل اجرا قرار دارد.

وی اتکا به توان علمی داخلی را برای تحقق اهداف یک ضرورت دانست و اظهار کرد: در این ارتباط ضمن شناسایی نیاز‌های حفاری و برقراری ارتباط ساختار یافته با مراکز علمی و دانش‌بنیان، ایجاد کارگروه‌های تخصصی مشترک برای بومی‌سازی تجهیزات «High-Tech» و کاربردی در دستور کار است.

فولادی گفت: نیروی انسانی جوان، موتور محرکِ تغییر و نوآوری در سازمان است و در همین راستا فراهم سازی بستر‌های لازم برای شناسایی استعداد‌ها و واگذاری مسئولیت به جوانان نخبه در شرکت صورت گرفته و شایسته سالاری و جانشین پروری در حوزه‌های مدیریتی و عملیاتی از نکات مهم در برنامه‌های پیش روی شرکت خواهد بود.

وی احیای ناوگان و بازگشت دستگاه‌های حفاری متوقف به چرخه عملیات را از برنامه‌های اولویت دار شرکت عنوان و با بیان اینکه دکل‌های حفاری دارایی‌های حیاتی شرکت هستند و توقف آنها به معنای هدر رفت ظرفیت‌ها است، افزود: اولویت بندی تعمیرات اساسی (Overhaul) و رفع موانع فنی دکل‌ها از اوایل آذرماه گذشته در برنامه قرار گرفت و حاصل آن بازگشت ۶ دستگاه حفاری غیرفعال به مدار عملیات پس از تعمیرات اساسی و روز آمد سازی درهفته‌های اخیر است و تدوین تقویم زمان بندی برای بازگشت چند دکل دیگر نیز در کمترین زمان ممکن محقق و در حال پیگیری و اجرا می‌باشد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: نیروی انسانی متخصص با ارزش‌ترین دارایی شرکت است و رضایت شغلی به طور مستقیم بر بازدهی عملیاتی اثرگذار است و به همین منظور بررسی دقیق چالش‌های معیشتی و رفاهی کارکنان، به ویژه کارکنان عملیاتی در دستور کار قرار دارد و مدیریت ارشد شرکت پیگیر بازنگری در ارتقا تسهیلات رفاهی و ایجاد عدالت در پرداخت‌ها جهت افزایش انگیزه و بهبود کیفیت زندگی همکاران است.

وی صیانت و حفاظت از دارایی‌های شرکت را از محور‌های بسیار مهم برشمرد که از روز نخست فعالیت کاری در شرکت روی آن تاکید داشته و نظارت بیشتر بر روند نگهداری و استفاده از تجهیزات، انبار‌ها و دارایی‌های سرمایه‌ای را در این مدت یادآور شد و افزود: هوشمندسازی مدیریت دارایی‌ها (Asset Management) و استقرار سیستم‌های نظارتی دقیق برای جلوگیری از فرسایش غیر ضروری و اتلاف اموال شرکت در مواردی است که مدیریت‌های مرتبط در شرکت پیگیر آن هستند.

وی اظهارکرد: در افق پیش رو ارتقا شرکت ملی حفاری ایران به سازمانی چابک، بهره ور و دارای بالاترین سطح فناوری حفاری در سطح منطقه مدنظر است و براین باوریم که با تلفیق تجربه پیشکسوتان و شور و تخصص جوانان و همچنین حمایت از نخبگان دانش بنیان می‌توان در راستای توسعه هر چه بیشتر و استفاده بهینه از ظرفیت‌های شرکت گام‌های قابل توجهی بردارم.

براساس این گزارش شرکت ملی حفاری ایران اکنون ۷۳ دستگاه حفاری خشکی و دریایی سبک، سنگین و فوق‌سنگین در تملک دارد.

برچسب ها: شرکت حفاری اهواز ، تعمیرات اساسی
خبرهای مرتبط
پیشرفت ۴۴ درصدی پروژه تعمیرات اساسی بیکن‌ها
گام بلند ایمنی در تعمیرات اساسی سکو‌های پارس جنوبی
بازگشت واحد ۲ نیروگاه بخار بندرعباس به مدار تولید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زغال قاچاق؛ زخمی خاموش بر پیکر جنگل‌های زاگرس خوزستان
انفجار‌های کنترل‌شده در خارج محدوده شهری دزفول
کشف و ضبط ادوات صید با الکتروشوکر در حدبه خنافره؛ مقابله محیط‌بانان شادگان با تخریبگران تالاب
آخرین اخبار
کشف و ضبط ادوات صید با الکتروشوکر در حدبه خنافره؛ مقابله محیط‌بانان شادگان با تخریبگران تالاب
انفجار‌های کنترل‌شده در خارج محدوده شهری دزفول
زغال قاچاق؛ زخمی خاموش بر پیکر جنگل‌های زاگرس خوزستان
مهار آتش سوزی گسترده در نیزار‌های بندر امام خمینی
خوزستان؛ قلب تپنده امنیت غذایی ایران با سهم ۱۵ درصدی در تولید کشاورزی کشور
ظرفیت‌های فرش بافی اندیمشک و ضرورت ثبت ملی قطب فرش بافی خوزستان 
کمبود آب در «عین دو» اهواز به زودی برطرف می‌شود
برنامه‌های کاهش آلایندگی در پتروشیمی مسجد سلیمان را اجرایی کردیم
نیروگاه خورشیدی بیدبلند بهبهان ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
بازگشت ۶ دکل به چرخه فعالیت؛ آغاز فصل تازه در شرکت ملی حفاری ایران