بازگشت ۶ دکل به چرخه فعالیت؛ آغاز فصل تازه در شرکت ملی حفاری ایران

باشگاه خبرنگاران جوان- مرتضی فولادی روز دوشنبه در حاشیه جلسه راهبری عملیات حفاری در اهواز اظهار کرد: رویکرد شرکت ملی حفاری ایران در هفت ماه اخیر برمبنای تمرکز بر احیا توان عملیاتی و ارتقا شاخصهای بهره وری با تکیه برظرفیتهای شرکت و اهتمام به سرمایههای انسانی متخصص و مجرب و تجهیزات کاربردی تدوین شده است.
وی افزود: در امتداد این مسیر، راهبرد کلان ما بر پنج محور کلیدی برنامه ریزی شده که هدف آن ایجاد جهش در عملکرد و صیانت از جایگاه راهبردی شرکت است.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران چشمانداز پیش روی شرکت را تحول، رشد و تعالی و تکیه بر توان داخلی توصیف کرد و افزود: محورهای کلیدی مدنظر شامل، تقویت تعامل با شرکتهای دانشبنیان، جوان گرایی، احیای ناوگان، تعالی سرمایه انسانی و افزایش رفاهیات و صیانت از سرمایهها و داراییهای شرکت است که در زمینه هریک از محورها برنامه ریری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ترسیم و در مراحل اجرا قرار دارد.
وی اتکا به توان علمی داخلی را برای تحقق اهداف یک ضرورت دانست و اظهار کرد: در این ارتباط ضمن شناسایی نیازهای حفاری و برقراری ارتباط ساختار یافته با مراکز علمی و دانشبنیان، ایجاد کارگروههای تخصصی مشترک برای بومیسازی تجهیزات «High-Tech» و کاربردی در دستور کار است.
فولادی گفت: نیروی انسانی جوان، موتور محرکِ تغییر و نوآوری در سازمان است و در همین راستا فراهم سازی بسترهای لازم برای شناسایی استعدادها و واگذاری مسئولیت به جوانان نخبه در شرکت صورت گرفته و شایسته سالاری و جانشین پروری در حوزههای مدیریتی و عملیاتی از نکات مهم در برنامههای پیش روی شرکت خواهد بود.
وی احیای ناوگان و بازگشت دستگاههای حفاری متوقف به چرخه عملیات را از برنامههای اولویت دار شرکت عنوان و با بیان اینکه دکلهای حفاری داراییهای حیاتی شرکت هستند و توقف آنها به معنای هدر رفت ظرفیتها است، افزود: اولویت بندی تعمیرات اساسی (Overhaul) و رفع موانع فنی دکلها از اوایل آذرماه گذشته در برنامه قرار گرفت و حاصل آن بازگشت ۶ دستگاه حفاری غیرفعال به مدار عملیات پس از تعمیرات اساسی و روز آمد سازی درهفتههای اخیر است و تدوین تقویم زمان بندی برای بازگشت چند دکل دیگر نیز در کمترین زمان ممکن محقق و در حال پیگیری و اجرا میباشد.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: نیروی انسانی متخصص با ارزشترین دارایی شرکت است و رضایت شغلی به طور مستقیم بر بازدهی عملیاتی اثرگذار است و به همین منظور بررسی دقیق چالشهای معیشتی و رفاهی کارکنان، به ویژه کارکنان عملیاتی در دستور کار قرار دارد و مدیریت ارشد شرکت پیگیر بازنگری در ارتقا تسهیلات رفاهی و ایجاد عدالت در پرداختها جهت افزایش انگیزه و بهبود کیفیت زندگی همکاران است.
وی صیانت و حفاظت از داراییهای شرکت را از محورهای بسیار مهم برشمرد که از روز نخست فعالیت کاری در شرکت روی آن تاکید داشته و نظارت بیشتر بر روند نگهداری و استفاده از تجهیزات، انبارها و داراییهای سرمایهای را در این مدت یادآور شد و افزود: هوشمندسازی مدیریت داراییها (Asset Management) و استقرار سیستمهای نظارتی دقیق برای جلوگیری از فرسایش غیر ضروری و اتلاف اموال شرکت در مواردی است که مدیریتهای مرتبط در شرکت پیگیر آن هستند.
وی اظهارکرد: در افق پیش رو ارتقا شرکت ملی حفاری ایران به سازمانی چابک، بهره ور و دارای بالاترین سطح فناوری حفاری در سطح منطقه مدنظر است و براین باوریم که با تلفیق تجربه پیشکسوتان و شور و تخصص جوانان و همچنین حمایت از نخبگان دانش بنیان میتوان در راستای توسعه هر چه بیشتر و استفاده بهینه از ظرفیتهای شرکت گامهای قابل توجهی بردارم.
براساس این گزارش شرکت ملی حفاری ایران اکنون ۷۳ دستگاه حفاری خشکی و دریایی سبک، سنگین و فوقسنگین در تملک دارد.