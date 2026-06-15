باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیتالله لطفالله دژکام، نماینده ولیفقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، در همایش «بعثت مردم» و گردهمایی موکبداران فعال جنگ تحمیلی سوم که در حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین بن موسیالکاظم (ع) برگزار شد، با اشاره به در پیش بودن ماه محرم، بر لزوم برنامهریزی جدی برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) تأکید کرد.
او با تلاوت آیاتی از سوره «یس» گفت: همه ما باید همچون سالهای گذشته و با اهتمام بیشتر برای برپایی مجالس عزای حسینی تلاش کنیم و دیگران را نیز به حضور در این مراسم دعوت کنیم؛ چراکه این مجالس موجب آبادانی دنیا و آخرت است.
برنامهریزی برای تشییع قائد شهید امت
امام جمعه شیراز با اشاره به اطلاعیه ستاد بزرگداشت «قائد شهید امت» اظهار کرد: مراسم تشییع پس از ایام عاشورا برگزار خواهد شد و طبیعی است که بسیاری از مردم امکان حضور در شهرهای تهران، قم و مشهد را نداشته باشند؛ از این رو لازم است در استانها نیز برنامهریزی منسجم صورت گیرد.
او افزود: قرارگاه «بعثت مردم» و مجموعههای مردمی باید در کنار مدیران برای برگزاری باشکوه این مراسم پای کار باشند، چراکه تجربه نشان داده است در کارهای بزرگ، این مردم هستند که میدانداری میکنند.
آیتالله دژکام با بیان اینکه درخواست انتقال پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به شیراز نیز مطرح شده بود، گفت: این درخواست از دو ماه پیش به صورت مکتوب ارائه شد، اما با توجه به محدودیتهای ملی، تصمیم ستاد تشییع را میپذیریم و امیدواریم دعای آن شهید بزرگوار بدرقه راه مردم شیراز باشد.
او بخش دیگری از سخنان خود را به تقدیر از موکبداران اختصاص داد و گفت: طی ۱۱۰ روز گذشته نزدیک به ۲۰۰ موکب فعال در استان، با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری، هیئتهای مذهبی و اداره اوقاف، فعالیت داشتهاند که از همه آنان صمیمانه قدردانی میکنیم.
نماینده ولیفقیه در فارس تأکید کرد: این قدردانی به معنای پایان کار نیست، بلکه آغاز فصل تازهای از فعالیتهای فرهنگی و مذهبی است و در ایام محرم تا سیزدهم این ماه، برنامهها با محوریت امام حسین (ع) ادامه خواهد داشت.
دژکام با اشاره به تفسیر آیات ۱۳ و ۱۴ سوره «یس» گفت: خداوند در این آیات از فرستادگانی سخن میگوید که برای هدایت مردم اعزام شدند و تکذیب آنان، تکذیب پیامبر الهی محسوب شد. امروز نیز روحانیت وظیفه تبلیغ و رساندن پیام دین را بر عهده دارد و هیئتها و موکبها باید زمینه این تبلیغ را فراهم کنند.
او افزود: مداحی و عزاداری جایگاه ارزشمند خود را دارد، اما تبلیغ و تبیین معارف دینی توسط روحانیون باید در اولویت قرار گیرد تا پیام اهلبیت (ع) به درستی به مردم منتقل شود.
امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه ولایت فقیه اظهار کرد: تضعیف رهبری در دستور کار دشمنان قرار دارد و همه باید مراقب باشند در این مسیر ناخواسته حرکت نکنند.
او تصریح کرد: در مسائل کلان کشور از جمله جنگ و صلح، تصمیمگیری بر عهده ولیامر است و همگان باید تابع تصمیم نهایی باشند.
آیتالله دژکام با اشاره به نمونه تاریخی پذیرش قطعنامه پایان جنگ تحمیلی از سوی امام خمینی (ره) گفت: گاهی در اداره کشور تصمیمهای دشوار، اما مصلحتآمیز اتخاذ میشود و باید با اعتماد به جایگاه رهبری، از آن تبعیت کرد.
او در پایان خاطرنشان کرد: امروز رهبر معظم انقلاب در جایگاه هدایت امت اسلامی قرار دارد و همه ما وظیفه داریم در چارچوب مصالح نظام و اسلام، مطیع و همراه باشیم.