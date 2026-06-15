صمد حسنزاده رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر این باور است که کشور ما اکنون در آستانه یک «جهش تاریخی» قرار گرفته است. جهشی که اگر با عقلانیت، وفاق ملی، اصلاحات اقتصادی، تعامل سازنده با جهان و اعتماد به توان بخش خصوصی همراه گردد، میتواند ایران را در دهههای آینده به یکی از قدرتهای بزرگ اقتصادی منطقه و جهان اسلام تبدیل کند.
متن کامل یادداشت رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به شرح زیر است:
جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران با نهایی شدن برنامههای توافقی که با تدبیر داهیانه مقام معظم رهبری و تمامی مسئولان محترم مذاکرهکننده، پس از مقاومت و ایستادگی و تحمل دشواریهای بزرگ ناشی از جنگ تحمیلی علیه کشورمان، محقق شد، در آستانه یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر خود قرار گرفته است؛ رویدادی تاریخی که تنها پایان یک بحران و خاتمه یک منازعه بینالمللی نیست بلکه این اتفاق بزرگ، سرآغاز عصری جدید از ثبات و توسعه و شکوفایی اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در نظام اقتصادی جهان است.
در چنین روزی با قلبی سرشار از احترام و قدردانی، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و همه شهدای سرافراز جنگ تحمیلی اخیر را گرامی میداریم؛ مردان و زنانی که با ایثار، شجاعت و ازخودگذشتگی از امنیت، استقلال، عزت، تمامیت ارضی و سربلندی ایران اسلامی پاسداری کردند و نام آنان برای همیشه در حافظه تاریخی این ملت ماندگار خواهد ماند.
آنان نهتنها برای امروز، بلکه برای آینده ایران جانفشانی نمودند؛ فردایی که اکنون وظیفه ما ساختن آن است.
همچنین باید در برابر عظمت ملت ایران سر تعظیم فرود آورد؛ مردمی که در بیش از یکصد روز از آغاز جنگ تحمیلی، با حضوری آگاهانه، مسئولانه و حماسی در صحنههای مختلف، بار دیگر نشان دادند که هرگاه پای عزت، منافع ملی و نام ایران در میان باشد، اختلاف سلیقهها رنگ میبازد و ایران به نقطه اجتماع همه دلها تبدیل میشود.
این ملت غیور که جلوهای کمنظیر از همبستگی ملی، صبر راهبردی و پایداری اجتماعی را به نمایش گذاشتند، «انسجام ملی» به عنوان بزرگترین سرمایه راهبردی کشور در عبور از بحران و ورود به دوران جدید توسعه را به نیکی معنا کردند.
این دستاورد مهم بدون هدایتهای حکیمانه و دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی حسینی خامنهای که در مدیریت این مقطع حساس تاریخی، نقشی تعیینکننده در حفظ منافع ملی، تقویت وحدت داخلی و فراهمسازی بستر دستیابی به توافقی عزتمندانه ایفا کردند، میسر نبود.
تدابیر راهگشا، نگاه راهبردی و مدیریت هوشمندانه معظمله، زمینهساز حفظ انسجام ملی، تقویت وحدت داخلی، صیانت از منافع کشور و فراهم شدن بستر دستیابی به توافقی عزتمندانه شد.
در همین راستا، لازم میدانم از تلاشهای ارزشمند و خستگیناپذیر مجموعه مسئولان و مذاکرهکنندگان کشور که با درک دقیق از مصالح ملی و با صبوری، تدبیر و تعهد، مسیر دشوار مذاکرات را تا حصول نتیجه دنبال کردند، صمیمانه قدردانی کنم؛ بهویژه از جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف و جناب آقای دکتر سیدعباس عراقچی و تمامی مسئولان دیگر که در این فرآیند تاریخی، نقشآفرینی مؤثری داشته و با اهتمام، درایت و پایبندی به اصول و منافع ملی، زمینهساز تحقق این توافق شدند.
اما اهمیت این توافق صرفاً در پایان جنگ نیست؛ اهمیت واقعی آن در فرصتی تاریخی نهفته است که پیش روی ملت ایران قرار گرفته است.
امروز باید به استقبال آغاز یک مسئولیت بزرگ ملی برویم؛ مسئولیت ساختن ایرانی که شایسته ظرفیتهای تمدنی، انسانی و اقتصادی خود باشد و تولید ثروت، توسعه فناوری، سرمایهگذاری، کارآفرینی، گسترش تجارت و ارتقای کیفیت زندگی مردم با اتکا به ظرفیتهای عظیم داخلی و گسترش تعاملات بینالمللی محقق شود.
از منظر اقتصادی، پایان جنگ و کاهش تنشهای بینالمللی را باید نقطه عطفی در چشمانداز توسعه کشور دانست.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر، هزینههای سنگینی را بابت نااطمینانیهای سیاسی، محدودیتهای تجاری، افزایش ریسک سرمایهگذاری و اختلال در ارتباطات اقتصادی بینالمللی متحمل شده است.
اکنون این فرصت فراهم آمده است تا با تکیه بر ظرفیتهای عظیم ملی، مسیر بازسازی اعتماد، رونق تولید، افزایش سرمایهگذاری و گسترش تعاملات اقتصادی با جهان با سرعت بیشتری دنبال شود. بیتردید نخستین ثمره صلح و ثبات، بهبود شرایط زندگی و معیشت مردم خواهد بود.
کاهش هزینههای مبادله، تسهیل تجارت خارجی، افزایش دسترسی به بازارهای جهانی، جذب سرمایه و فناوری، توسعه زیرساختها و رونق فعالیتهای تولیدی میتواند زمینهساز رشد اقتصادی پایدار، ایجاد فرصتهای شغلی گستردهتر و ارتقای رفاه عمومی شود.
بخش خصوصی ایران که در دشوارترین سالها نیز پرچم تولید، تجارت و کارآفرینی را برافراشته نگاه داشته است، امروز این آمادگی را دارد که در کنار دولت و سایر ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، نقش تاریخی خود را در ساختن فردای ایران ایفا کند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است که توافق اخیر باید به سکوی پرتابی برای جهش اقتصادی کشور تبدیل شود؛ جهشی که ثمرات آن در سفره مردم، رونق بنگاههای اقتصادی، توسعه صادرات و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان نمایان شود.
اکنون زمان آن رسیده است که همه ظرفیتهای ملی، فارغ از سلایق و گرایشهای مختلف، در خدمت توسعه، آبادانی و پیشرفت ایران قرار گیرند.
مسئولیت مشترک همه ما برای ساختن آیندهای روشن در برابر کشور آن است که این فرصت تاریخی را به دستاوردی ماندگار برای نسل حاضر و نسلهای آینده تبدیل کنیم.
اما مهمتر از همه، این توافق باید حامل پیامی روشن و امیدآفرین با افقی درخشان برای نسل جوان ایران باشد؛ پیامی که اطمینان دهد استعداد، دانش، خلاقیت و تلاش آنان میتواند در همین سرزمین به شکوفایی برسد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر این باور است که کشور ما اکنون در آستانه یک «جهش تاریخی» قرار گرفته است.
جهشی که اگر با عقلانیت، وفاق ملی، اصلاحات اقتصادی، تعامل سازنده با جهان و اعتماد به توان بخش خصوصی همراه شود، میتواند ایران را در دهههای آینده به یکی از قدرتهای بزرگ اقتصادی منطقه و جهان اسلام تبدیل کند.
امروز پایان جنگ است؛ اما مهمتر از آن، آغاز ساختن فرداست. فردایی که باید از امروز بزرگتر، آبادتر، ثروتمندتر و امیدبخشتر باشد.
به امید آنکه این توافق، نه فقط پایان یک منازعه، بلکه آغاز یک عصر جدید از صلح پایدار، شکوفایی اقتصادی، تعامل سازنده و سربلندی روزافزون ایران اسلامی با تمامی کشورهای دنیا باشد.
ایران بزرگ، با اتکال به خداوند متعال، همبستگی ملت و ظرفیتهای عظیم خود و تحت هدایتهای عالمانه مقام معظم رهبری، آماده ورود به این فصل نوین از پیشرفت و شکوفایی است.