رئیس‌جمهور تاکید کرد: تفاهم خاتمه جنگ روز گذشته با هماهنگی‌های لازم مصوب شد و قرار است روز جمعه به امضا برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس جمهور امروز - ۲۵ خرداد - در حاشیه همایش سراسری «حکمرانی هم‌افزا» در جمع خبرنگاران با اشاره به تفاهم شکل‌گرفته میان ایران و آمریکا برای خاتمه جنگ، اظهار کرد:این تفاهم دیروز انجام شد؛ با هماهنگی لازم مصوب شده است. جمعه قرار است امضای این تفاهم صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به موضوع تفویض اختیارات به استانداران، ادامه داد: تفویض اختیار به استانداران از قبل انجام شده بود. این اتفاقاتی که رخ داد و اقداماتی که صورت گرفت به خاطر اختیاراتی بود که داشتند. چرا کسی در کشور به اداره امور اعتراض نکرد؟ برای اینکه استانداران و فرمانداران کار کردند. همه‌جا مشکل وجود داشت ولی در سیستم اداره کشور مشکلی پیش نیامد. 

رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه دشمن تصور می‌کرد با شروع جنگ کشور برهم می‌ریزد، تصریح کرد: آیا اینگونه شد؟ پاسخ منفی است و این به مدیریت استانداران و فرمانداران باز می‌گردد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: توافق ایران و آمریکا ، مسعود پزشکیان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
تفاهم نامه ایران و آمریکا جمعه امضا می‌شود و باز هم مشکل ایران با آمریکا حل نخواهد شد و حل نمی شود
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۹ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
انشاالله به امید خدا این صلح پایدار باشه تحریم ها برداشته شود خسارات وارده جنگ‌ها پرداخت کنند انتقام شهدایمان هم انشالله تا حالا گرفتیم و یا کمک نیروهای نظامی کشور مون دل مون قرص هست اگر دشمنان خطایی کردن مثل چی در تیر رس قرار خواهند گرفت
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
خیر به استانداران باز نمی گردد به وحدت حول پرچم و خون خواهی امام شهید و بصیرت سیاسی اجتماعی جامعه ایرانی باز می گردد. وگر نه از برخورد ها واجرای قانون به صورت سلیقه ای در بسیاری از افراد شکایت دارند و کارشان راه نمی افتد.
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
مرگ بر ترامپیون
۵
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
مثل برجام ظریفه،پوچ پوچ
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
مواظب فرانچسکوی پدرسوخته باشید.
۲
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
زیاد خوش بین نباشید. ترامپ یک اپستینی است یعنی آدمخوار است. نتانیاهوی اپستینی هم قبل از تبریک تولد ترامپ، در ضایحه کشتار کرد. یعنی اینها فقط با خون مظلوم سیر می شوند. خوشحال نباشید که توافق دارید می کنید، توافق با شیطان. از خداوند می خواهیم دست حمایتش را از سر ایران و محور مقاومت و مردم مظلوم جهان کوتاه نکند
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۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
دقیقا حرفهای روحانی تکرار میشه . خدا عاقبت مردم بزرگ ایران را بخیر گرداند .
۲
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
دیگه روزگارماراسیاه کردن مگه بالاترازسیاهی هم رنگی هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
سرمون که زیاد کلاه رفته حداقل چک کنید ببینید متنی که بهتون میدن امضاء کنید همونی باشه که باید امضاء کنید یهو یه متن دیگه با تغییرات نداده باشن امضاء کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
باورش سخته..این توافق ترسناکه..روح همه شهیدان شاد
۲
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
دستاورد این همه شهید و خسارت چی بود؟ هیچ هیچ
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۲۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
کار ارزشمندی نکردی .دوستانت را نجات میدی .
۱
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
برای همین کار اومده بود.
۱
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
بماند به یادگار وعده حساب مردم در میدان با دلدادگان غرب پرست در روز جزا. خداوند خود داوری خواهد کرد
۳
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
از هول حلیم نیوفتی تو دیگ
۱
۱۹
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۱۲۳
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