باشگاه خبرنگاران جوان - رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی در حکمی، محمد حمیدی‌مقدم مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی را به عنوان دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران؛ «سینما حقیقت» منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: «با عنایت به تخصص، تعهد، تجربه و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران؛ «سینما حقیقت»، منصوب می‌شوید.

بیست سالگی این رویداد مهم ملی و بین‌المللی و استمرار و قوام حیات حرفه‌ای آن، امید بخش افقی روشن پررونق برای برپایی این دوره با همیاری و همکاری صنوف سینمای مستند، سینماگران و فعالان این حوزه است. تجاوز دشمنان این مرز و بوم و شهادت رهبر حکیم و فرزانه، نقش بی‌بدیل سینمای مستند ایران را برای ثبت لحظات تاریخی و مستندنگاری وقایع جنگ رمضان و پایمردی و استقامت ملت بزرگ ایران، بیش از پیش نشان داده است.

امیدوارم با یاری پروردگار متعال و مساعی جنابعالی و همکاران گرانقدر و همراهی شورای محترم سیاستگذاری و با حضور فعالان و هنرمندان سینمای مستند، بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینما حقیقت» در حافظه جمعی به یادگار بماند.»

حمیدی مقدم از سال ۹۸ به عنوان دبیر جشنواره «سینماحقیقت» انتخاب و امسال برای هشتمین بار به عنوان دبیر این رویداد منصوب شد.

بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران؛ «سینما حقیقت» آذر ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

منبع: سازمان سینمایی