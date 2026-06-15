باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - رامین کاشفآذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده در منطقه آزاد شهر فرودگاهی گفت: یکی از اهداف راهاندازی این ظرفیت، پاسخگویی به نیازهای استان تهران و استفاده از مزیتهای مناطق آزاد برای توسعه زیرساختها و خدمات شهری است.
وی با بیان اینکه یکی از نیازهای جدی استان تهران نوسازی ناوگان حملونقل عمومی است، افزود: در مرحله فعلی، استفاده از ظرفیت منطقه آزاد صرفاً برای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی پیشبینی شده و برنامهای برای تردد خودروهای شخصی در سطح استان وجود ندارد.
کاشفآذر ادامه داد: خودروهای ناوگان حملونقل عمومی میتوانند با پلاک منطقه آزاد و با همکاری پلیس راهور، در چارچوب شعاع تردد تعیینشده از سوی استانداری در سطح تهران فعالیت کنند؛ اما ورود خودروهای شخصی به این طرح، موضوعی است که در مراحل بعدی و بر اساس بررسیها و تصمیمات سطوح بالاتر قابل بررسی خواهد بود.
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به فرسودگی بخشی از ناوگان حملونقل عمومی کشور اظهار کرد: این ظرفیت میتواند به شهرداریها، استانداریها، تاکسیرانیها و سایر نهادهای فعال در حوزه حملونقل عمومی کمک کند تا با هزینه کمتر، ناوگان باکیفیتتر، مدرنتر و کمآلایندهتری وارد کشور کنند و در اختیار شهروندان قرار دهند.
وی با تأکید بر اینکه مخاطب اصلی این طرح شهروندان تهران هستند، گفت: در مراحل بعدی میتوان از این ظرفیت برای کمک به استانهای همجوار نیز استفاده کرد. بخش خصوصی نیز میتواند در این حوزه سرمایهگذاری کند و محدودیتی برای ورود سرمایهگذاران وجود ندارد.
کاشفآذر افزود: در منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به دنبال ایجاد تسهیلات لازم برای ورود این ناوگان به کشور هستیم و زیرساختهای لازم در پهنههای پیشبینیشده، از جمله پهنه شهر خودرو، فراهم شده است.
وی تصریح کرد: شهرداری تهران، استانداری، تاکسیرانی و شرکتهای فعال در حوزه حملونقل عمومی میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند تا علاوه بر افزایش رفاه شهروندان، میزان آلایندگی کاهش یافته و هزینههای نگهداری ناوگان نیز در بلندمدت کمتر شود.
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) درباره میزان اشتغالزایی این طرح نیز گفت: شهرهای فرودگاهی دارای آثار اقتصادی مستقیم، غیرمستقیم، القایی و کاتالیزوری هستند و قطعاً این طرح میتواند اشتغال قابل توجهی ایجاد کند؛ البته میزان دقیق آن به سرعت عملیاتی شدن پهنههای مختلف بهویژه پهنه فناوری و نوآوری بستگی دارد.
کاشفآذر درباره ظرفیت واردات ناوگان حملونقل عمومی اظهار کرد: هیچ محدودیتی برای واردات در این زمینه وجود ندارد و هر میزان که استان تهران و نهادهای متولی حملونقل عمومی نیاز داشته باشند، آمادگی داریم زیرساختها و تسهیلات لازم را فراهم کنیم.
وی با اشاره به برنامههای توسعه حملونقل ریلی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: اتصال ریلی آپرین به شهر فرودگاهی از طریق یک خط ریلی آنتنی به طول حدود ۸ کیلومتر از محدوده نزدیک فرودگاه تا بندر خشک پیشبینی شده است و اکنون مذاکرات نهایی با سرمایهگذار در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) افزود: امیدواریم با پیشرفت مذاکرات، در آینده نزدیک شاهد امضای توافقنامه سرمایهگذاری برای اجرای خط ریلی اتصال بندر خشک و شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) باشیم.