کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند بازار نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص وضعیت شاخص‌های بازار سرمایه گفت: بازار امروز با رشد مناسب، به قله ۵ میلیون واحدی نزدیک‌تر شد؛ به طوری که تنها ۲۰ هزار واحد تا ثبت این رکورد تاریخی برای شاخص کل باقی مانده است. شاخص کل هم‌وزن نیز عملکرد مثبتی را به ثبت رساند و به عدد یک میلیون و ۳۳۶ هزار واحد رسید.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ارزش معاملات تصریح کرد: ارزش معاملات امروز بازار ۱۵ هزار میلیارد تومان بود که اتفاق بسیار مهمی در آن رقم خورد حدود ۵۵ درصد از این ارزش، معادل ۸۹۰۰ میلیارد تومان، ورود نقدینگی حقیقی به بازار بود که رقمی کم‌سابقه محسوب می‌شود.

غفوری افزود: ۱۰۰ درصد نماد‌های بازار در بازه مثبت معامله شدند و ارزش صف‌های خرید نیز حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین ورود نقدینگی به گروه پتروشیمی و بیشترین خروج نقدینگی از صندوق‌های با درآمد ثابت صورت گرفته است که نشان‌دهنده شرایط مثبت بازار است.

او در پاسخ به نگرانی سهامداران از تکرار وقایع سال ۹۹ و ورود هیجانی به بازار گفت: برای سرمایه‌گذارانی که دانش کافی ندارند، بهترین راهکار استفاده از روش‌های غیرمستقیم است. در سال ۹۹ حجم صندوق‌ها در بازار بسیار کوچک بود، اما در حال حاضر ابزار‌های متنوعی به وجود آمده که سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بدون درگیر شدن مستقیم در نوسانات هیجانی، از صعود بازار منتفع شوند و سهیم باشند.

این کارشناس بازار در پایان به سهامداران توصیه کرد که با بهره‌گیری از ابزار‌های نوین و مدیریت سرمایه، از فضای مثبت فعلی بازار استفاده کنند و از رفتار‌های هیجانی که ممکن است منجر به زیان شود، پرهیز نمایند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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