باشگاه استقلال در نقل و انتقالات تابستانی بیشتر از یک میلیون یورو برای جذب بازیکن یا مربی خارجی هزینه نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در شرایطی که باشگاه استقلال در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای تقویت کادرفنی و بازیکنان خارجی خود برای فصل آینده است، منابع آگاه از اعمال یک سیاست مالی مشخص در این باشگاه خبر می‌دهند که بر اساس آن، سقف هزینه برای جذب بازیکن یا سرمربی خارجی تنها یک میلیون دلار تعیین شده است.

بر اساس این تصمیم، مدیران استقلال اجازه ندارند برای هیچ گزینه خارجی رقمی بالاتر از این عدد پرداخت کنند و تمامی مذاکرات باید در چارچوب همین سقف مالی انجام شود؛ موضوعی که به‌طور مستقیم روند جذب چهره‌های مطرح و گران‌قیمت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این سیاست در راستای کنترل هزینه‌ها و مدیریت بودجه باشگاه اتخاذ شده و به نظر می‌رسد استقلال قصد دارد با تکیه بر جذب هدفمند و انتخاب گزینه‌های اقتصادی‌تر، تیم خود را برای فصل آینده تقویت کند.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند محدودیت یک میلیون دلاری می‌تواند دست باشگاه را در رقابت با سایر تیم‌های مدعی لیگ برتر در بازار نقل‌وانتقالات خارجی تا حدی ببندد و انتخاب‌ها را محدودتر کند.

در همین حال، هنوز تصمیم نهایی درباره گزینه‌های نهایی مدنظر استقلال برای نیمکت و لیست بازیکنان خارجی اعلام نشده و بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد؛ اما آنچه مشخص است، استقلال در فصل آینده با رویکردی کاملاً اقتصادی وارد بازار نقل‌وانتقالات خواهد شد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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