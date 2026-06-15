معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه ادعا کرد دولت ترامپ «دست دوستی به سوی ایران دراز می‌کند» تا این کشور روابط خود را با آمریکا تغییر دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه ادعا کرد که دولت ترامپ «دست دوستی به سوی ایران دراز می‌کند» و به این کشور فرصت می‌دهد تا «روابط خود را با آمریکا تغییر دهد». ونس گفت که دولت احتمالاً متن توافق با ایران را اواخر این هفته منتشر خواهد کرد و ابراز امیدواری کرد که مردم اسرائیل متوجه شوند این توافق «کل منطقه را امن‌تر خواهد کرد.»

ونس در گفت‌و‌گو با سی‌ان‌بی‌سی گفت که توافق با ایران «دگرگون‌کننده» است، اما ایالات متحده هنوز «همه برگ‌های برنده» را در مذاکرات در اختیار دارد. او افزود: «اگر تعهدات بلندمدتی که در مورد برنامه هسته‌ای می‌خواهیم به دست نیاوریم، مجبور نیستیم چیزی به ایرانی‌ها بدهیم.» ونس همچنین گفت که آمریکا انتظار دارد تنگه هرمز «برای مدت طولانی و بدون عوارض» بازگشایی شود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه ابتدا اعلام کرد که پس از توافق با تهران، «لغو فوری محاصره دریایی آمریکا» بر بنادر ایران را صادر خواهد کرد.

او بعدا روز یکشنبه اظهار داشت: «با باز شدن تنگه هرمز پس از امضای توافق در روز جمعه، برای اهداف مین‌روبی، نفت بار دیگر از هر دو طرف به منطقه و جهان جریان خواهد یافت!»

شورای عالی امنیت ملی ایران صبح زود دوشنبه رسما اعلام کرد که با آمریکا به توافق صلح رسیده است. این شورا خاطرنشان کرد که این یادداشت تفاهم رسما روز جمعه، ۱۹ ژوئن، امضا خواهد شد.

منبع: سی‌ان‌بی‌سی

برچسب ها: معاون ترامپ ، تنگه هرمز ، مذاکرات ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۳ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
مارا به خير تو اميدي نيست برو شر مرسان
امريكا در مجموع نان پر رويي خود را مي خورد چهل واندي سال است كه نهايت سبعيت ودرندگي خودرا نشان داده است حالا يك روزه ني خواهد پسر خاله شود تنها راه برقراري ارتباط سياسي وديپلماتيكزجبران گذشته ان هم نه يك ذره و دو ذره بلكه به مدت تاريخ گذشته است تا ما مطمئن بشويم امريكا ماهيتاً تغيير كرده است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
آهای یانکی وحشی....دستتان بخون رهبر و کودکان ایرانی آغشته است.....
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
چون خیالشون از مردم راحت شده
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