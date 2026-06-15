باشگاه خبرنگاران جوان؛ عملیات بازگشت حجاج بیت‌الله‌الحرام در سال ۱۴۰۵، با فرود آخرین پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" از جده در فرودگاه بین‌المللی حضرت امام خمینی(ره)، با موفقیت به پایان رسید؛مأموریتی ملی که در شرایط ویژه منطقه‌ای و با وجود افزایش مدت اجرا نسبت به برنامه‌ریزی اولیه، با مدیریت مستمر عملیات پروازی و بدون وقفه انجام شد.

عملیات بازگشت حجاج از ۱۱ خرداد آغاز شد و طی ۱۳ روز ادامه یافت. در این مدت، ۲۶۴ سورتی پرواز از جده به شش ایستگاه پروازی کشور انجام و بیش از ۳۰ هزار نفر از حجاج بیت‌الله‌الحرام به کشور منتقل شدند؛ عملیاتی که با مدیریت هوشمند پروازها، پایش مستمر روند اجرایی و هماهنگی شبانه‌روزی بخش‌های مختلف، بدون وقفه به سرانجام رسید.

در میان ایستگاه‌های عملیاتی، فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) با انتقال حدود ۱۳ هزار و ۱۶۸ زائر، بیشترین سهم را در عملیات بازگشت حجاج به خود اختصاص داد. پس از آن نیز فرودگاه مشهد مقدس با انتقال ۴ هزار و ۷۴۹ زائر، در رتبه دوم قرار گرفت.

همچنین در جریان عملیات بازگشت حج تمتع ۱۴۰۵، نزدیک به یک‌هزار تن بار همراه حجاج از طریق ایستگاه‌های عملیاتی "هما" به کشور منتقل شد؛ آماری که در کنار انجام ۲۶۴ سورتی پرواز، بیانگر گستره عملیاتی و ظرفیت اجرایی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این مأموریت ملی است.

گفتنی است با فرود آخرین پرواز در بامداد ۲۵ خردادماه در فرودگاه حضرت امام خمینی(ره)، پرونده عملیات بازگشت حجاج ۱۴۰۵ بسته شد؛ عملیاتی که با اتکا به توان تخصصی خلبانان، مهمانداران، کارکنان مهندسی و تعمیرات و سایر بخش های عملیاتی و پشتیبانی "هما" و با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌ها و عوامل دست‌اندرکار، با موفقیت به انجام رسید.