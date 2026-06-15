عملیات بازگشت حجاج بیت‌الله‌الحرام در سال ۱۴۰۵، با فرود آخرین پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" از جده در فرودگاه بین‌المللی حضرت امام خمینی(ره)، با موفقیت به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عملیات بازگشت حجاج بیت‌الله‌الحرام در سال ۱۴۰۵، با فرود آخرین پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" از جده در فرودگاه بین‌المللی حضرت امام خمینی(ره)، با موفقیت به پایان رسید؛مأموریتی ملی که در شرایط ویژه منطقه‌ای و با وجود افزایش مدت اجرا نسبت به برنامه‌ریزی اولیه، با مدیریت مستمر عملیات پروازی و بدون وقفه انجام شد.

 عملیات بازگشت حجاج از ۱۱ خرداد آغاز شد و طی ۱۳ روز ادامه یافت. در این مدت، ۲۶۴ سورتی پرواز از جده به شش ایستگاه پروازی کشور انجام و بیش از ۳۰ هزار نفر از حجاج بیت‌الله‌الحرام به کشور منتقل شدند؛ عملیاتی که با مدیریت هوشمند پروازها، پایش مستمر روند اجرایی و هماهنگی شبانه‌روزی بخش‌های مختلف، بدون وقفه به سرانجام رسید.

در میان ایستگاه‌های عملیاتی، فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) با انتقال حدود ۱۳ هزار و ۱۶۸ زائر، بیشترین سهم را در عملیات بازگشت حجاج به خود اختصاص داد. پس از آن نیز فرودگاه مشهد مقدس با انتقال ۴ هزار و ۷۴۹ زائر، در رتبه دوم قرار گرفت.

همچنین در جریان عملیات بازگشت حج تمتع ۱۴۰۵، نزدیک به یک‌هزار تن بار همراه حجاج از طریق ایستگاه‌های عملیاتی "هما" به کشور منتقل شد؛ آماری که در کنار انجام ۲۶۴ سورتی پرواز، بیانگر گستره عملیاتی و ظرفیت اجرایی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این مأموریت ملی است.

گفتنی است با فرود آخرین پرواز در بامداد ۲۵ خردادماه در فرودگاه حضرت امام خمینی(ره)، پرونده عملیات بازگشت حجاج ۱۴۰۵ بسته شد؛ عملیاتی که با اتکا به توان تخصصی خلبانان، مهمانداران، کارکنان مهندسی و تعمیرات و سایر بخش های عملیاتی و پشتیبانی "هما" و با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌ها و عوامل دست‌اندرکار، با موفقیت به انجام رسید.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
خبرهای مرتبط
ترافیک سنگین در برخی محورهای ورودی تهران
تأمین اقلام مصرفی ناوگان اتوبوسی با نرخ مصوب در دستور کار قرار گرفت/ اتوبوس های وارداتی در راه است
توسعه صنعت هوانوردی کشور نیازمند تعامل و همکاری همه دست‌اندرکاران صنعت است
رعایت استانداردهای ایمنی خط قرمز بنادر است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
میانگین قیمت ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید
اثر کاهش ۱۰ درصدی تخفیف محصولات لبنی بر بازار چیست؟
قیمت هر کیلو قزل آلا در عمده فروشی ۳۸۰ هزار تومان
جوجه ریزی خرداد به ۱۲۵ میلیون قطعه می‌رسد/مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم/
آخرین اخبار
کاهش زمان فرآیندهای استاندارد در گمرک به ۳.۵ روز
شاخص‌کل بورس بر بام پنج‌میلیونی ایستاد
بازگشت هواپیمای MD به چرخه پروازی کشور / افزایش هزار صندلی روزانه به صنعت هوایی کشور
بیش از ۸۵ درصد جابه‌جایی بار کشور از طریق دریا انجام می‌شود
مهاجرانی: دولت به دنبال کاهش فشار ناترازی انرژی بر واحد‌های تولیدی است
مقابله با بیابان زایی از مسیر حفظ و احیای مراتع می گذرد
۸۰ درصد مشترکان استان تهران الگوی مصرف برق را رعایت می‌کنند
۱۰ اشتباه رایج افرادی که زیاد از لنزهای طبی و رنگی استفاده می‌کنند
ترس از تورم چگونه رفتار سرمایه‌گذاران طلا را تغییر می‌دهد؟
مرجع معتبر و قانونی خرید جم موبایل لجند ارزان
وزارت نیرو و نفت هیچ تمایلی به مصرف مازوت ندارند 
میانگین قیمت ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
آغاز بهره‌برداری از بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور/ بزودی عملیات احداث نخستین توربین ملی کلاس F کشور آغاز خواهد شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
تعیین تکلیف بدهی دولت به واردکنندگان کالا‌های اساسی
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
سرمایه‌گذاری هزار میلیارد ریالی برای ارتقای زیرساخت‌ها در حاشیه شهرها
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
اثر کاهش ۱۰ درصدی تخفیف محصولات لبنی بر بازار چیست؟
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید
احیای پالایشگاه سوم پارس جنوبی به پیشرفت ۹۰ درصدی رسید
قیمت هر کیلو قزل آلا در عمده فروشی ۳۸۰ هزار تومان
جوجه ریزی خرداد به ۱۲۵ میلیون قطعه می‌رسد/مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم/
حمایت از کسب‌وکار‌ها تا انتهای شرایط اضطرار ادامه یابد
از خرید میوه تا بنزین؛ دیجی‌کارت کجا به درد می‌خورد؟
نشست دائمی کمیته فنی اتحادیه پایاپای آسیا به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد
وزش باد شدید در نواحی شمال شرق کشور تا ۵ روز آینده
وضعیت ترافیکی محورهای کشور اعلام شد/ تردد روان در بیشتر جاده‌ها