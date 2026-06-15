رئیس قوه قضاییه با تأکید بر نقش مکتب امام حسین (ع) در اقتدار و وحدت ملت ایران گفت: در خیمه سیدالشهدا (ع) می‌مانیم و خون‌خواهی و جان‌فدایی را رها نمی‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در صفحه مجازی خود نوشت:‌ «ای محرم، ماه ماتم آمدی. ماتم ما در عزای حسین (ع)، امسال دوچندان است؛ نخستین محرمی است که محضر فرزند حسین (ع)، امام شهیدمان را درک نمی‌کنیم؛ چه جانکاه‌تر است روضه اباعبدالله الحسین (ع) در فراق امام‌مان.

ملت ایران با تأسی به مکتب سراسر عزت و عظمت حسینی توانست در جنگ تحمیلی سوم نیز همچون دو جنگ قبلی، متجاوزین را به شکست و هزیمت بکشاند.

همه عالم باید بدانند که مؤلفه‌ی اقتدار ملت ایران، تأسی به مکتب حسین (ع) است. اگر در میدان نبرد، بر دشمن غدّار، چیره و غالب شدیم، مدیون مکتب حسینیم. اگر در دیپلماسی، عزتمندانه و انقلابی ظاهر شدیم، چون درس‌آموز مکتب عزت حسینیم. حسین (ع) همه‌ی وجود ماست.

عزای جان‌افزای حسین (ع)، میقات و میعادِ اَحرار عالم است؛ نَفَسِ مشترکِ دل‌های آزاده است؛ هر جا نام حسین (ع) هست، اتحاد، استقامت و عظمت نیز متجلی است. ملت سلحشور ایران در زیر بیرق حسین (ع) متحدتر و یک‌دل‌تر و یک صداتر است.

در خیمه حسین (ع) می‌مانیم و خون‌خواهی و جان‌فدایی را رها نمی‌کنیم. ان‌شاء‌الله»

برچسب ها: رئیس قوه قضاییه ، مکتب امام حسین
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