باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حزب‌الله لبنان روز دوشنبه از یادداشت تفاهم بین ایران و ایالات متحده استقبال کرد و آن را یک «دستاورد بزرگ» دانست که منجر به «آتش‌بس جامع در همه جبهه‌ها از جمله لبنان» شده است.

این حزب در بیانیه‌ای اعلام کرد که این دستاورد نتیجه «تاب‌آوری افسانه‌ای، استثنایی و مقاومت استثنایی و فداکاری‌های بزرگ» مردم ایران و رهبری آنها برای «حفظ حیثیت، حاکمیت و استقلال» بوده است و از نقش میانجی‌گران نیز تمجید کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است حزب‌الله از مواضع ثابت ایران در حمایت از لبنان، مردم و مقاومتش و نیز اصرارشان بر حضور لبنان در هر توافقی که به توقف جنگ و حفظ حقوق این کشور منجر شود، قدردانی و تأکید می‌کند جمهوری اسلامی ایران بار دیگر نشان داد که پشتیبان و متحدی قدرتمند و وفادار است. لبنان باید از این پشتوانۀ منطقه‌ای و بین‌المللی به بهترین شکل برای تحقق حاکمیت خود در چارچوب وحدت داخلی بهره ببرد. آنچه محقق شده، مقدمه‌ای برای تکمیل آزادسازی کامل سرزمین ماست.

پیش از این، جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، ابراز امیدواری کرده بود که توافق بین آمریکا و ایران به خصومت‌های بین اسرائیل و حزب‌الله نیز پایان دهد.

منبع: الجزیره