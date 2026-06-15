حزب‌الله لبنان روز دوشنبه در بیانیه‌ای یادداشت تفاهم بین ایران و ایالات متحده را «دستاورد بزرگ» دانست که به «آتش‌بس جامع در همه جبهه‌ها از جمله لبنان» منجر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حزب‌الله لبنان روز دوشنبه از یادداشت تفاهم بین ایران و ایالات متحده استقبال کرد و آن را یک «دستاورد بزرگ» دانست که منجر به «آتش‌بس جامع در همه جبهه‌ها از جمله لبنان» شده است.

این حزب در بیانیه‌ای اعلام کرد که این دستاورد نتیجه «تاب‌آوری افسانه‌ای، استثنایی و مقاومت استثنایی و فداکاری‌های بزرگ» مردم ایران و رهبری آنها برای «حفظ حیثیت، حاکمیت و استقلال» بوده است و از نقش میانجی‌گران نیز تمجید کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است حزب‌الله از مواضع ثابت ایران در حمایت از لبنان، مردم و مقاومتش و نیز اصرارشان بر حضور لبنان در هر توافقی که به توقف جنگ و حفظ حقوق این کشور منجر شود، قدردانی و تأکید می‌کند جمهوری اسلامی ایران بار دیگر نشان داد که پشتیبان و متحدی قدرتمند و وفادار است. لبنان باید از این پشتوانۀ منطقه‌ای و بین‌المللی به بهترین شکل برای تحقق حاکمیت خود در چارچوب وحدت داخلی بهره ببرد. آنچه محقق شده، مقدمه‌ای برای تکمیل آزادسازی کامل سرزمین ماست.

پیش از این، جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، ابراز امیدواری کرده بود که توافق بین آمریکا و ایران به خصومت‌های بین اسرائیل و حزب‌الله نیز پایان دهد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حزب الله لبنان ، ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
کالاس توافق ایران و آمریکا را «پیشرفت بالقوه» خواند
پاکستان روز جمعه میزبان مراسم امضای توافق‌نامه ایران و آمریکا در ژنو خواهد بود
استقبال چین از توافق ایران و آمریکا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
توافق بر مدار خواست ایران
ونس: توافق ایران و آمریکا راه را برای بازرسی‌های هسته‌ای آژانس هموار می‌کند
سیا: مبادا تهران از ما «امتیاز هسته‌ای» بگیرد
برنده‌ای آشکار به نام تهران؛ آمریکا توافق سودمند را پاره کرد و با امتیازات کمتر به میز مذاکره بازگشت
دشواری مذاکرات پیش‌رو میان ایران و آمریکا از زبان کالین
آتلانتیک: توافق جدید یک موفقیت راهبردی بزرگ برای تهران است
فایننشال تایمز: تا زمانی که توافق ایران و آمریکا «ملموس» نشود، کشتی‌ها به هرمز برنمی‌گردند
احتمال کشته شدن ۸ نفر در سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا
هاآرتص: شکست آشکار در ایران، دومین شکست نتانیاهوست
لوکاشنکو: «لابی یهود» پوتین را فریب داد
آخرین اخبار
توافق عراق و آمریکا بر سر یک همکاری استراتژیک جدید
چین خواستار خویشتن‌داری در حملات اسرائیل به لبنان شد
آمریکا بدنبال خروج هواپیما‌های سوخت‌رسان از بن‌گوریون
چرا امضای توافق ایران و آمریکا در ژنو برگزار می‌شود؟
تمرکز بر توافق ایران و آمریکا در اجلاس گروه هفت
نیروی هوایی اسرائیل حملات خود به لبنان را متوقف کرد
انگلیس ۷۰ تحریم جدید مرتبط با روسیه را اعلام کرد
معامله بزرگ یا تسلیم تاریخی؛ پشت‌پرده خروج ذلت‌بار ترامپ از جهنم خودساخته تهران 
لوکاشنکو: «لابی یهود» پوتین را فریب داد
۱۷ کشور از توافق ایران و آمریکا استقبال کردند: فرصتی برای ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی
هاآرتص: شکست آشکار در ایران، دومین شکست نتانیاهوست
برنده‌ای آشکار به نام تهران؛ آمریکا توافق سودمند را پاره کرد و با امتیازات کمتر به میز مذاکره بازگشت
صادرات اورانیوم روسیه به اتحادیه اروپا ۸ برابر شد
فایننشال تایمز: تا زمانی که توافق ایران و آمریکا «ملموس» نشود، کشتی‌ها به هرمز برنمی‌گردند
آتلانتیک: توافق جدید یک موفقیت راهبردی بزرگ برای تهران است
توافق بر مدار خواست ایران
احتمال کشته شدن ۸ نفر در سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا
ونس: توافق ایران و آمریکا راه را برای بازرسی‌های هسته‌ای آژانس هموار می‌کند
دشواری مذاکرات پیش‌رو میان ایران و آمریکا از زبان کالین
سیا: مبادا تهران از ما «امتیاز هسته‌ای» بگیرد
سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکایی
مقام آمریکایی: برای کاهش تحریم‌های ایران «آماده‌ایم»
زلنسکی: پیشنهاد دیدار با پوتین در آمریکا را مطرح کردم
ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح از ۱۹۸۳ رسید
حماس: تفاهم ایران و آمریکا گامی برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان است
رئیس‌جمهور کره جنوبی از توافق ایران و آمریکا استقبال کرد
واکنش متناقض دموکرات‌ها به یادداشت تفاهم ترامپ با ایران
حمایت سازمان همکاری اسلامی از یادداشت تفاهم ایران و آمریکا
توافق با ایران امضا شده است / تمرکز بعدی جنگ اوکراین خواهد بود
قمار نتانیاهو در جنگ با ایران نتیجه معکوس داد؛ اکنون با ترامپ در مسیر تنش قرار دارد