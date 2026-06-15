باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

هزینه‌ای که خانواده‌های آمریکایی در جنگ با ایران از جیب دادند + فیلم

دولت آمریکا هزینه سنگینی را طی جنگ با ایران بر مردم کشورش تحمیل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی عباسی، کارشناس مسائل آمریکا در برنامه قرارگاه جنگ از شبکه افق گفت: آمار منتشر شده نشان می‌دهد جنگ با ایران، ۷۵۰ دلار برای هر خانوار آمریکایی هزینه داشته است.

مطالب مرتبط
هزینه‌ای که خانواده‌های آمریکایی در جنگ با ایران از جیب دادند + فیلم
young journalists club

روزنامه‌نگار فرانس‌۲۴؛ پیروزی ایران بدون هیچ تعهدی، اسرائیل در ترس و خشم فرو رفت! + فیلم

هزینه‌ای که خانواده‌های آمریکایی در جنگ با ایران از جیب دادند + فیلم
young journalists club

ایران پیروز موازنه + فیلم

هزینه‌ای که خانواده‌های آمریکایی در جنگ با ایران از جیب دادند + فیلم
young journalists club

سالگرد جنگ ۱۲ روزه؛ رویای‌ رسانه‌های ضدایرانی برای براندازی بر باد رفت! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم
۸۰۳

اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم
۶۰۸

صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
پیروزی استراتژیک برای ایران و شکست استراتژیک برای آمریکا + فیلم
۴۹۸

پیروزی استراتژیک برای ایران و شکست استراتژیک برای آمریکا + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم
۴۵۰

شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم
۴۴۶

یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha