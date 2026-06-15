رئیس بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی گفت: مهم‌ترین مأموریت مبلغان دینی، آماده‌سازی افکار عمومی و ترسیم نقشه راه برای تحقق وعده رهبر شهید مبنی بر شکل‌گیری نظم نوین جهانی با محوریت ایران اسلامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - حجت‌الاسلام سیدناصر میرمحمدیان رئیس بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی کشور، در همایش طلایه‌داران تبلیغ در شهرکرد، با اشاره به تحولات منطقه‌ای و جهانی اظهار کرد: وعده رهبر شهید درباره ایجاد نظم نوین جهانی توسط ایران اسلامی امروز بیش از گذشته در حال تحقق است و طلاب و مبلغان دینی نقش مهمی در تبیین ابعاد این تحول تاریخی بر عهده دارند.

وی افزود: کار اصلی طلاب در عرصه تبلیغ، به‌ویژه در ماه محرم، آماده‌سازی جامعه و ترسیم نقشه راه برای شکوفایی این وعده صادق و تبیین جایگاه مردم در تحقق آن است.

رئیس بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی کشور اتحاد و همدلی میان مردم و مسئولان را از مهم‌ترین ضرورت‌های شرایط کنونی دانست و گفت: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد تفرقه و بزرگ‌نمایی مشکلات داخلی، انسجام ملی را خدشه‌دار کند، اما حفظ وحدت و همبستگی اجتماعی باید در اولویت همه جریان‌های فرهنگی و تبلیغی قرار گیرد.

میرمحمدیان تأکید کرد: مبلغان دینی باید با جهاد تبیین، امیدآفرینی و روشنگری، زمینه تقویت سرمایه اجتماعی و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان را فراهم کنند.

برچسب ها: سازمان تبلیغات ، ماه محرم
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