باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - حجتالاسلام سیدناصر میرمحمدیان رئیس بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی کشور، در همایش طلایهداران تبلیغ در شهرکرد، با اشاره به تحولات منطقهای و جهانی اظهار کرد: وعده رهبر شهید درباره ایجاد نظم نوین جهانی توسط ایران اسلامی امروز بیش از گذشته در حال تحقق است و طلاب و مبلغان دینی نقش مهمی در تبیین ابعاد این تحول تاریخی بر عهده دارند.
وی افزود: کار اصلی طلاب در عرصه تبلیغ، بهویژه در ماه محرم، آمادهسازی جامعه و ترسیم نقشه راه برای شکوفایی این وعده صادق و تبیین جایگاه مردم در تحقق آن است.
رئیس بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی کشور اتحاد و همدلی میان مردم و مسئولان را از مهمترین ضرورتهای شرایط کنونی دانست و گفت: دشمن تلاش میکند با ایجاد تفرقه و بزرگنمایی مشکلات داخلی، انسجام ملی را خدشهدار کند، اما حفظ وحدت و همبستگی اجتماعی باید در اولویت همه جریانهای فرهنگی و تبلیغی قرار گیرد.
میرمحمدیان تأکید کرد: مبلغان دینی باید با جهاد تبیین، امیدآفرینی و روشنگری، زمینه تقویت سرمایه اجتماعی و خنثیسازی توطئههای دشمنان را فراهم کنند.