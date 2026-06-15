باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در جمع خبرنگاران در واکنش به انتشار مطالبی درباره تردد خودرو‌های مناطق آزاد در سراسر کشور گفت: متن نامه‌ای که در فضای مجازی منتشر شد، تحریف شده بود و آنچه بازتاب پیدا کرد با محتوای واقعی نامه تفاوت داشت.

وی توضیح داد: موضوع مربوط به شرایط ویژه‌ای بود که در دوران جنگ و در مناطق آزاد کیش و قشم ایجاد شد. در آن مقطع، برخی شهروندان این مناطق به دلیل شرایط امنیتی و مخاطرات ناشی از جنگ، به طور موقت به سرزمین اصلی منتقل شده بودند و با پایان یافتن مدت مرخصی خود، نیاز به تعیین تکلیف داشتند.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: بر اساس مصوبات شورای امنیت کشور و شورای تأمین استان، این امکان برای شهروندان کیش و قشم فراهم شد که تا زمان مشخص شدن وضعیت جنگ، در محل سکونت خود در سرزمین اصلی حضور داشته باشند و پس از بازگشت شرایط عادی، وضعیت آنان به روال قبل بازگردد.

سردار حسینی تأکید کرد: هیچ‌گونه مجوزی برای تردد خودرو‌های مناطق آزاد در سرزمین اصلی صادر نشده است و تمامی مناطق آزاد کشور همچنان تابع قوانین و مقررات قبلی، از جمله محدوده‌های جغرافیایی تعیین‌شده و ضوابط مربوط به مرخصی خروج خودرو‌ها از مناطق آزاد هستند.

وی با اشاره به رونمایی از پلاک ناوگان عمومی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: این اقدام نخستین گام در حوزه شماره‌گذاری خودرو‌های این منطقه آزاد است و مسئولان منطقه نیز در تلاش هستند تا از ظرفیت‌های قانونی موجود برای توسعه خدمات و تسهیلات بهره بگیرند.

رئیس پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: همان‌گونه که ۱۳ منطقه آزاد دیگر در یک سال گذشته از مزایای مرتبط با شماره‌گذاری خودروها، پلاک‌های منطقه‌ای، پلاک گذر موقت و شماره‌گذاری خودرو‌های تا پنج سال زیر مدل بهره‌مند شده‌اند، منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام (ره) نیز می‌تواند در چارچوب قوانین از این ظرفیت‌ها استفاده کند.

سردار حسینی درباره تفاهم میان استان‌های شمالی کشور نیز اظهار کرد: با توجه به پیوستگی جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی استان‌های شمالی، موضوع ایجاد تسهیلات بیشتر برای شهروندان این مناطق در چارچوب مصوبات دولت و هماهنگی میان استانداران در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه استفاده از خودرو‌های نوین و کم‌مصرف گفت: استفاده از خودرو‌های باکیفیت، برقی، هیبریدی و پلاگین هیبریدی علاوه بر کاهش مصرف سوخت، در کاهش تصادفات، ارتقای ایمنی و بهبود شرایط زیست‌محیطی نیز نقش مؤثری دارد.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: بسیاری از شهر‌های بزرگ جهان با حرکت به سمت خودرو‌های پاک توانسته‌اند آلودگی هوا را به شکل محسوسی کاهش دهند و امیدواریم این روند در کلان‌شهر‌های ایران به‌ویژه تهران نیز توسعه یابد.

وی در پایان درباره موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان گفت: پلیس راهور منتظر ابلاغ قانونی این موضوع است و پس از ابلاغ، جزئیات و نحوه اجرای آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.