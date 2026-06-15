رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه در پستی در تروث سوشیال ادعا کرد تردد کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز از سر گرفته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه ادعا کرد که تردد کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز از سر گرفته شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در پستی در تروث سوشیال نوشت: «کشتی‌ها، بسیاری از آنها بارگیری شده با نفت، شروع به حرکت از تنگه هرمز کرده‌اند. آنها در امتداد "بزرگراه" جنوبی در حرکت هستند که کاملاً ایمن، امن و بکر است. مناطق سفر دیگری نیز وجود دارد.»

پیش از این، ترامپ متعهد شده بود که پس از دستیابی ایالات متحده و ایران به توافق صلح، این مسیر دریایی «خیلی زود» برای کسب‌وکار بازگشایی خواهد شد. انتظار می‌رود این توافق روز جمعه در سوئیس امضا شود.

ترامپ عازم نشست گروه هفت شد؛ گفت‌و‌گو درباره تنگه هرمز و توافق با ایران در دستور کار

رئیس‌جمهور آمریکا، عازم نشست گروه هفت در فرانسه شده است. بازگشایی تنگه هرمز و توافق احتمالی با ایران از موضوعات اصلی مورد بحث در این نشست خواهد بود. کشور‌های عضو گروه هفت، بریتانیا و فرانسه، رهبری ائتلافی از کشور‌ها را بر عهده دارند که داوطلب شده‌اند تا در پاک‌سازی مین از تنگه هرمز و تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری پس از پایان درگیری در ایران کمک کنند.

رئیس‌جمهور آمریکا برنامه دارد به محض ورود به اِویان-له-بن برای این نشست سه روزه، یک گفتگوی خصوصی با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، داشته باشد. بلافاصله پس از آن، او در یک مراسم استقبال رسمی و شام کاری با سایر رهبران حاضر شرکت خواهد کرد.

شرکت‌های کشتیرانی منتظر خبری درباره پاک‌سازی مین از تنگه هرمز هستند

شرکت‌های کشتیرانی در آسیا و اروپا اعلام کردند که اعتماد برای بازگرداندن تردد از طریق تنگه هرمز، علیرغم توافق آمریکا و ایران، ممکن است هفته‌ها طول بکشد.

قیمت نفت روز دوشنبه بر اساس توافق برای توقف جنگ در حالی که مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران ادامه دارد، حدود ۵ درصد کاهش یافت. اما شرکت‌های کشتیرانی خواهان شنیدن برنامه‌هایی برای پاک‌سازی مین از تنگه هستند. هایدر آنجوم، تحلیلگر بانک جیسک، در یادداشتی به مشتریان نوشت: «واکنش‌های اولیه در صنعت کشتیراری خفیف بوده است. شرکت‌های کشتیرانی احتمالاً می‌خواهند صبر کنند تا مشخص شود که توافق پایدار است، زیرا قبلاً دو بار شاهد بازگشایی کوتاه مدت تنگه هرمز بوده‌ایم.»

منبع: رویترز

برچسب ها: دولت ترامپ ، مین زدایی ، تنگه هرمز
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