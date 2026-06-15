باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در حاشیه مراسم رونمایی از پلاکگذاری خودروهای منطقه آزاد تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیتهای گسترده این منطقه در حوزه حملونقل و لجستیک گفت: منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تهران با برخورداری از زیرساختهای حملونقل هوایی و برنامهریزی برای توسعه حملونقل جادهای در فازهای بعدی، میتواند به یکی از مراکز مهم لجستیکی کشور تبدیل شود.
وی افزود: با توجه به رویکرد دولت در تفویض اختیارات به استانها و بهرهگیری از ظرفیتهای تجاری و اقتصادی، برنامهریزیهایی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، شهر فرودگاهی و سایر دستگاههای مرتبط انجام شده تا بخشی از نیازهای استان تهران، از جمله کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، از طریق این ظرفیتها تأمین شود.
استاندار تهران با اشاره به رونمایی از پلاک خودروهای منطقه آزاد گفت: بر اساس پیگیریهای انجامشده و مصوبه شورای تأمین استان، امکان پلاکگذاری خودروهای حملونقل عمومی شامل اتوبوسها و سایر ناوگان عمومی فراهم شده است.
معتمدیان یکی از مهمترین چالشهای استان تهران را آلودگی هوا و فرسودگی ناوگان حملونقل دانست و تصریح کرد: سه شاخص اصلی شامل تأمین خودروهای ارزانقیمت، ایمن و کمآلاینده در دستور کار قرار دارد تا از این طریق علاوه بر نوسازی ناوگان، به بهبود وضعیت زیستمحیطی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کمک شود.
وی همچنین از برنامهریزی برای بهرهگیری از ظرفیت منطقه آزاد در تأمین خودروهای مورد نیاز حملونقل عمومی و حتی واگنهای مترو خبر داد و گفت: همه اقشار جامعه میتوانند بر اساس ضوابط و مقررات تعیینشده از مزایای این طرح بهرهمند شوند.
استاندار تهران ابراز امیدواری کرد با اجرای این برنامهها، گام مؤثری در توسعه حملونقل عمومی، کاهش آلایندگی هوا و ارتقای خدمات شهری در استان تهران برداشته شود.