استاندار تهران از آغاز پلاک‌گذاری خودرو‌های حمل‌ونقل عمومی منطقه آزاد تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در حاشیه مراسم رونمایی از پلاک‌گذاری خودرو‌های منطقه آزاد تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این منطقه در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک گفت: منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تهران با برخورداری از زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی و برنامه‌ریزی برای توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای در فاز‌های بعدی، می‌تواند به یکی از مراکز مهم لجستیکی کشور تبدیل شود.

وی افزود: با توجه به رویکرد دولت در تفویض اختیارات به استان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی، برنامه‌ریزی‌هایی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، شهر فرودگاهی و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام شده تا بخشی از نیاز‌های استان تهران، از جمله کالا‌های اساسی و مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی، از طریق این ظرفیت‌ها تأمین شود.

استاندار تهران با اشاره به رونمایی از پلاک خودرو‌های منطقه آزاد گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده و مصوبه شورای تأمین استان، امکان پلاک‌گذاری خودرو‌های حمل‌ونقل عمومی شامل اتوبوس‌ها و سایر ناوگان عمومی فراهم شده است.

معتمدیان یکی از مهم‌ترین چالش‌های استان تهران را آلودگی هوا و فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل دانست و تصریح کرد: سه شاخص اصلی شامل تأمین خودرو‌های ارزان‌قیمت، ایمن و کم‌آلاینده در دستور کار قرار دارد تا از این طریق علاوه بر نوسازی ناوگان، به بهبود وضعیت زیست‌محیطی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کمک شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ظرفیت منطقه آزاد در تأمین خودرو‌های مورد نیاز حمل‌ونقل عمومی و حتی واگن‌های مترو خبر داد و گفت: همه اقشار جامعه می‌توانند بر اساس ضوابط و مقررات تعیین‌شده از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

استاندار تهران ابراز امیدواری کرد با اجرای این برنامه‌ها، گام مؤثری در توسعه حمل‌ونقل عمومی، کاهش آلایندگی هوا و ارتقای خدمات شهری در استان تهران برداشته شود.

برچسب ها: استاندار تهران ، منطقه آزاد
خبرهای مرتبط
تهران صاحب منطقه آزاد می‌شود
معتمدیان: واردات خودروهای حمل‌ونقل عمومی از طریق منطقه آزاد شهر فرودگاهی تهران کلید خورد
آمادگی پایتخت برای میزبانی شایسته از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب
معتمدیان:
تعویض موتور ۳ میلیون کولر آبی در تهران معادل تولید یک نیروگاه صرفه‌جویی برق به همراه دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حقوق خرداد ماه بازنشستگان
ضبط گواهینامه رانندگان پرخطر
تنگه هرمز تحت نظام «عبور بی‌ضرر» قرار دارد/ خسارات زیست‌محیطی جنگ در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود
تهران صاحب منطقه آزاد می‌شود
رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی در سراسر کشور غیرحضوری انجام می‌شود
اتوبوس‌های دوکابین جدید تهران به ۱۰۱ دستگاه رسید
معاون اول قوه قضاییه: ۶۰ درصد سند تحول قضایی اجرا شده است
ثبت‌نام سفر‌های عتبات عالیات در ماه محرم آغاز شد/ امکان اعزام روزانه ۵ هزار زائر
دستگیری قاتل نوجوان افغانستانی در جنوب تهران
عابرین پیاده ۳۷ درصد متوفیان تصادفات تهران در سال گذشته
آخرین اخبار
تهران صاحب منطقه آزاد می‌شود
بیشترین کشته‌شدگان تصادفات ۱۸ تا ۲۴ ساله‌اند/ ضربه به سر؛ علت اصلی مرگ در تصادفات
در جنگ اخیر روزانه ۳۰ نفر در پایتخت شهید شدند
کاهش ترافیک شرق تهران با افتتاح آزادراه شهید شوشتری
دستگیری قاتل نوجوان افغانستانی در جنوب تهران
اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حقوق خرداد ماه بازنشستگان
۸۰ درصد مردم مخالف برهم خوردن نظم اجتماعی هستند
ثبت‌نام سفر‌های عتبات عالیات در ماه محرم آغاز شد/ امکان اعزام روزانه ۵ هزار زائر
رسیدگی به ۲۷۰۰ پرونده فساد اقتصادی/ هیچ مماشاتی با اخلالگران اقتصادی نداریم
فاز دو روددره فرحزاد با رویکرد «گردشگری شبکه‌ای» اجرا می‌شود
از سامانه ثبت ایمنی در معادن زغال سنگ زیرزمینی کشور رونمایی شد
ضبط گواهینامه رانندگان پرخطر
عابرین پیاده ۳۷ درصد متوفیان تصادفات تهران در سال گذشته
معاون اول قوه قضاییه: ۶۰ درصد سند تحول قضایی اجرا شده است
اتوبوس‌های دوکابین جدید تهران به ۱۰۱ دستگاه رسید
رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی در سراسر کشور غیرحضوری انجام می‌شود
ترافیک سنگین در برخی محورهای ورودی تهران
تنگه هرمز تحت نظام «عبور بی‌ضرر» قرار دارد/ خسارات زیست‌محیطی جنگ در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود
محتوای تفاهم‌نامه با آمریکا ۲۵ بار بین رهبری و شعام رفت و برگشت داشته است
تحویل دومین محموله کمک‌های صلیب سرخ به هلال احمر ایران
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با توسعه بازارچه‌ها و تسهیلات حمایتی
تردد خودرو‌های حمل‌ونقل عمومی منطقه آزاد تهران در کل استان
آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان/ مجوزی برای تردد خودرو‌های مناطق آزاد در سراسر کشور صادر نشده است
تونل توحید و رسالت امشب مسدود است
محسنی اژه‌ای: در خیمه حسین (ع) می‌مانیم و خون‌خواهی را رها نمی‌کنیم
آیا توهین و تهدید در فضای مجازی مجازات دارد؟ + فیلم
معتمدیان: واردات خودروهای حمل‌ونقل عمومی از طریق منطقه آزاد شهر فرودگاهی تهران کلید خورد
افزایش سهمیه واردات مرزی از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون دلار / دولت برنامه‌ای برای آزادسازی قیمت نان ندارد
توسعه خودرو‌های باکیفیت راهکار کاهش مصرف سوخت و تصادفات
از آمادگی مناطق برای میزبانی از سوگواران رهبرشهید انقلاب تا نوسازی بافت‌های فرسوده منطقه۸ 