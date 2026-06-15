ترکیه از توافق آمریکا و ایران به عنوان گامی کلیدی به سوی صلح خاورمیانه استقبال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز دوشنبه از تفاهم‌نامه بین ایالات متحده و ایران به عنوان گامی مهم برای دستیابی به صلح و ثبات در منطقه استقبال کرد. اردوغان در بیانیه‌ای در ایکس، این تفاهم‌نامه را مثبت ارزیابی کرد و ابراز امیدواری نمود که به ایجاد یک محیط پایدار صلح و امنیت کمک کند.

رئیس‌جمهور ترکیه از رهبران آمریکا و ایران برای نقششان در دستیابی به این تفاهم‌نامه تشکر کرد و از پاکستان به خاطر تلاش‌های استثنایی میانجی‌گری‌اش قدردانی ویژه‌ای به عمل آورد. وی همچنین از حمایت دیپلماتیک قطر و عربستان سعودی تمجید کرد.

اردوغان بر اهمیت خودداری از لفاظی‌ها، تحریکات و اقداماتی که می‌تواند تنش‌ها را افزایش دهد، تأکید کرد و خواستار هوشیاری در برابر اقدامات احتمالی خرابکارانه تا روز امضای این تفاهم‌نامه شد. وی افزود که ترکیه به حمایت از تمام تلاش‌ها با هدف برقراری صلح، ثبات و رفاه در منطقه ادامه خواهد داد.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، نیز در تماسی تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفت که آنکارا امیدوار است مذاکرات بیشتر با آمریکا نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. فیدان همچنین در مورد «تحریکاتی» که می‌تواند تفاهم‌نامه را مختل کند، هشدار داد. در ادامه، شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، نیز از نقش «بسیار حمایتی» اردوغان در میانجی‌گری برای تفاهم‌نامه بین آمریکا و ایران تشکر کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد که تفاهم‌نامه با ایران نهایی شده و او بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی آمریکا را مجاز می‌دارد. پاکستان از زمان تضمین آتش‌بس در ۸ آوریل، میانجی‌گری بین دو طرف را بر عهده داشته است.

منبع: دیلی صباح

برچسب ها: رئیس جمهور ترکیه ، ایران و آمریکا
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