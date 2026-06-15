رئیس فدراسیون روئینگ با محکوم کردن حمله به مدرسه‌ای در میناب، از ادامه بدون وقفه برنامه‌های آماده‌سازی ملی‌پوشان برای بازی‌های آسیایی ناگویا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - محسن شادی، رئیس فدراسیون روئینگ، در جمع خبرنگاران با اشاره به حمله به یک مدرسه در میناب، این اقدام را غیرانسانی و مغایر با اصول بشردوستانه دانست و اظهار کرد: حمله به یک مدرسه ابتدایی و به خطر انداختن جان دانش‌آموزان اقدامی ناجوانمردانه است که افکار عمومی جهان نیز نسبت به آن واکنش نشان داده است.

وی در ادامه درباره آخرین وضعیت تیم‌های ملی روئینگ برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: حدود ۱۰۰ روز تا آغاز این رقابت‌ها باقی مانده و ملی‌پوشان روئینگ در این مدت اردو‌های مناسبی را پشت سر گذاشته‌اند. با وجود شرایط خاص اخیر، تلاش کردیم روند آماده‌سازی ورزشکاران بدون وقفه ادامه پیدا کند و تمرینات از برنامه تعیین‌شده عقب نماند.

رئیس فدراسیون روئینگ افزود: برای افزایش آمادگی ملی‌پوشان، دو اردوی برون‌مرزی در روسیه و ژاپن پیش‌بینی شده است تا ورزشکاران بتوانند در کنار تیم‌های مطرح و سطح بالای جهان تمرین کنند و با آمادگی بیشتری راهی بازی‌های آسیایی شوند.

شادی خاطرنشان کرد: هدف ما افزایش تعداد مدال‌های روئینگ در بازی‌های آسیایی ناگویا است و امیدواریم با برنامه‌ریزی انجام‌شده، علاوه بر تکرار موفقیت‌های گذشته، به مدال طلا نیز دست پیدا کنیم.

 
برچسب ها: فدراسیون روئینگ آسیا ، روئینگ
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