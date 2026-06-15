مدیرعامل پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس، گفت: نیروگاه خورشیدی این مجتمع با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت به زودی ۱۲.۵ مگاوات برق به شبکه سراسری تزریق خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - حسن نشان‌زاده مقدم، مدیر عامل شرکت پالایشگاه بید بلند خلیج فارس بهبهان درگفتگو با ما در این خصوص توضیح داد که طبق قانون بهره‌وری، صنایع مکلف هستند حداقل ۴ درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کنند.

به گفته او، پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس از مهرماه پارسال در راستای توسعه انرژی و کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، کار ساخت نیروگاه خورشیدی را در زمینی به مساحت ۲۳ هکتار آغاز کرد است.

آقای نشان‌زاده افزود: برای نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاواتی بیدبلند خلیج فارس تاکنون بیش از دو و نیم همت هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت پالایشگاه بید بلند خلیج فارس بهبهان اضافه کرد: نزدیک به ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ صفحه خورشیدی در ۲۱ هکتار زمین برای راه اندازی این نیروگاه خورشیدی نصب شده است.

این مقام مسئول البته در پایان ابراز امیدواری کرد که با حل شدن مشکلات مربوط به زمین و بحث اراضی، این ۱۲ و نیم مگاوات به شبکه سراسری برق تزریق شود تا به ناترازی انرژی کمک شود.