باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: فردا سه‌شنبه ۲۶ خرداد جلسه حراج شمش طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار می‌شود.

او افزود: متقاضیان تا ساعت ۲۴ امروز دوشنبه ۲۵ خرداد فرصت دارند ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) وجه الضمان به ازای هر شمش را جهت شرکت در حراج را واریز کنند.

گفتنی است، حسب درخواست فعالان بازار طلا و به منظور پاسخگویی به نیاز آنان علاوه بر متقاضیان فعلی، سکو‌های طلا نیز می‌توانند در حراج مذکور شرکت کنند.

گفتنی است که حراج صرفا به صورت خرد برگزار می‌شود، و حداکثر خرید هر نفر ۲۵ قطعه خواهد بود.