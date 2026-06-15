وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد تفاهم‌نامه ایران و آمریکا که به میانجی‌گری پاکستان حاصل شده، این هفته به امضای رسمی برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که تفاهم‌نامه گزارش‌شده بین ایالات متحده و ایران در روز‌های آینده رسمی شود. وی همچنین در مورد چشم‌انداز پایان دادن به درگیری‌های اوکراین و خاورمیانه اظهار نظر کرد.

لاوروف در کنفرانسی خبری در مینسک، پایتخت بلاروس، گفت که مسکو امیدوار است تفاهم‌‌نامه اعلام‌شده توسط واشنگتن، تهران و اسلام‌آباد در مورد جنگ ایران به زودی به یک تفاهم‌نامه امضا شده رسمی تبدیل شود. وی افزود که امیدوار است این تفاهم‌نامه، همانطور که در واشنگتن، تهران و اسلام‌آباد اعلام شده است، این هفته امضا شود. لاوروف همچنین از شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، که به عنوان میانجی در مذاکرات فعالیت داشته است، تمجید کرد.

وزیر خارجه روسیه در پاسخ به این سوال که آیا با الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس، موافق است که درگیری‌های خاورمیانه و اوکراین می‌تواند امسال حل شود، گفت هر درگیری در صورت وجود اراده سیاسی کافی می‌تواند به سرعت پایان یابد. لاوروف خاطرنشان کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار‌ها استدلال کرده بود که اراده سیاسی عامل کلیدی است. با این حال، وی هشدار داد که شرایط دنیای واقعی اغلب پیچیده‌تر از پیش‌بینی‌ها است.

لاوروف در اظهاراتی درباره جنگ اوکراین، کشور‌های غربی را به عدم اجرای تعهدات متهم کرد و ادعا نمود که توافقات حاصل‌شده در انکوریج، آلاسکا، بین روسای‌جمهور روسیه و آمریکا، توسط اتحادیه اروپا و انگلیس تضعیف شده است. وی افزود که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روشن کرده است که در شرایط کنونی، تحولات در میدان نبرد توسط نیرو‌های روسی تعیین می‌شود.

وزیر خارجه روسیه همچنین این پیشنهاد که بلاروس می‌تواند مستقیماً در جنگ اوکراین درگیر شود را رد کرد. به گفته لاوروف، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، بار‌ها ادعا کرده که بلاروس می‌تواند به اوکراین حمله کند، اتهامی که مینسک آن را رد کرده است. لاوروف موضع روسیه را تکرار کرد که بلاروس یک متحد باقی می‌ماند، اما در جنگ شرکت نمی‌کند و گفت: «بلاروس متحد ماست، اما در جنگ شرکت نمی‌کند. اگر کسی سعی کند آن را به درگیری بکشاند، الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس، قبلاً پاسخ داده است - "به خوبی پایان نخواهد یافت. "»

منبع: آناتولی

برچسب ها: ایران و روسیه ، مذاکرات ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
سران انگلیس، آلمان، ایتالیا و فرانسه وعده لغو تحریم‌های ایران را دادند
صبر ایران برای اعلام توافق پس از پایان تولد ترامپ
تنها راه حفظ منافع ملی؛ رعایت شروط ۱۰ گانه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
توافق بر مدار خواست ایران
ونس: توافق ایران و آمریکا راه را برای بازرسی‌های هسته‌ای آژانس هموار می‌کند
سیا: مبادا تهران از ما «امتیاز هسته‌ای» بگیرد
برنده‌ای آشکار به نام تهران؛ آمریکا توافق سودمند را پاره کرد و با امتیازات کمتر به میز مذاکره بازگشت
دشواری مذاکرات پیش‌رو میان ایران و آمریکا از زبان کالین
آتلانتیک: توافق جدید یک موفقیت راهبردی بزرگ برای تهران است
فایننشال تایمز: تا زمانی که توافق ایران و آمریکا «ملموس» نشود، کشتی‌ها به هرمز برنمی‌گردند
احتمال کشته شدن ۸ نفر در سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا
هاآرتص: شکست آشکار در ایران، دومین شکست نتانیاهوست
لوکاشنکو: «لابی یهود» پوتین را فریب داد
آخرین اخبار
توافق عراق و آمریکا بر سر یک همکاری استراتژیک جدید
چین خواستار خویشتن‌داری در حملات اسرائیل به لبنان شد
آمریکا بدنبال خروج هواپیما‌های سوخت‌رسان از بن‌گوریون
چرا امضای توافق ایران و آمریکا در ژنو برگزار می‌شود؟
تمرکز بر توافق ایران و آمریکا در اجلاس گروه هفت
نیروی هوایی اسرائیل حملات خود به لبنان را متوقف کرد
انگلیس ۷۰ تحریم جدید مرتبط با روسیه را اعلام کرد
معامله بزرگ یا تسلیم تاریخی؛ پشت‌پرده خروج ذلت‌بار ترامپ از جهنم خودساخته تهران 
لوکاشنکو: «لابی یهود» پوتین را فریب داد
۱۷ کشور از توافق ایران و آمریکا استقبال کردند: فرصتی برای ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی
هاآرتص: شکست آشکار در ایران، دومین شکست نتانیاهوست
برنده‌ای آشکار به نام تهران؛ آمریکا توافق سودمند را پاره کرد و با امتیازات کمتر به میز مذاکره بازگشت
صادرات اورانیوم روسیه به اتحادیه اروپا ۸ برابر شد
فایننشال تایمز: تا زمانی که توافق ایران و آمریکا «ملموس» نشود، کشتی‌ها به هرمز برنمی‌گردند
آتلانتیک: توافق جدید یک موفقیت راهبردی بزرگ برای تهران است
توافق بر مدار خواست ایران
احتمال کشته شدن ۸ نفر در سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا
ونس: توافق ایران و آمریکا راه را برای بازرسی‌های هسته‌ای آژانس هموار می‌کند
دشواری مذاکرات پیش‌رو میان ایران و آمریکا از زبان کالین
سیا: مبادا تهران از ما «امتیاز هسته‌ای» بگیرد
سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکایی
مقام آمریکایی: برای کاهش تحریم‌های ایران «آماده‌ایم»
زلنسکی: پیشنهاد دیدار با پوتین در آمریکا را مطرح کردم
ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح از ۱۹۸۳ رسید
حماس: تفاهم ایران و آمریکا گامی برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان است
رئیس‌جمهور کره جنوبی از توافق ایران و آمریکا استقبال کرد
واکنش متناقض دموکرات‌ها به یادداشت تفاهم ترامپ با ایران
حمایت سازمان همکاری اسلامی از یادداشت تفاهم ایران و آمریکا
توافق با ایران امضا شده است / تمرکز بعدی جنگ اوکراین خواهد بود
قمار نتانیاهو در جنگ با ایران نتیجه معکوس داد؛ اکنون با ترامپ در مسیر تنش قرار دارد