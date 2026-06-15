باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که تفاهمنامه گزارششده بین ایالات متحده و ایران در روزهای آینده رسمی شود. وی همچنین در مورد چشمانداز پایان دادن به درگیریهای اوکراین و خاورمیانه اظهار نظر کرد.
لاوروف در کنفرانسی خبری در مینسک، پایتخت بلاروس، گفت که مسکو امیدوار است تفاهمنامه اعلامشده توسط واشنگتن، تهران و اسلامآباد در مورد جنگ ایران به زودی به یک تفاهمنامه امضا شده رسمی تبدیل شود. وی افزود که امیدوار است این تفاهمنامه، همانطور که در واشنگتن، تهران و اسلامآباد اعلام شده است، این هفته امضا شود. لاوروف همچنین از شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، که به عنوان میانجی در مذاکرات فعالیت داشته است، تمجید کرد.
وزیر خارجه روسیه در پاسخ به این سوال که آیا با الکساندر لوکاشنکو، رئیسجمهور بلاروس، موافق است که درگیریهای خاورمیانه و اوکراین میتواند امسال حل شود، گفت هر درگیری در صورت وجود اراده سیاسی کافی میتواند به سرعت پایان یابد. لاوروف خاطرنشان کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بارها استدلال کرده بود که اراده سیاسی عامل کلیدی است. با این حال، وی هشدار داد که شرایط دنیای واقعی اغلب پیچیدهتر از پیشبینیها است.
لاوروف در اظهاراتی درباره جنگ اوکراین، کشورهای غربی را به عدم اجرای تعهدات متهم کرد و ادعا نمود که توافقات حاصلشده در انکوریج، آلاسکا، بین روسایجمهور روسیه و آمریکا، توسط اتحادیه اروپا و انگلیس تضعیف شده است. وی افزود که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روشن کرده است که در شرایط کنونی، تحولات در میدان نبرد توسط نیروهای روسی تعیین میشود.
وزیر خارجه روسیه همچنین این پیشنهاد که بلاروس میتواند مستقیماً در جنگ اوکراین درگیر شود را رد کرد. به گفته لاوروف، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، بارها ادعا کرده که بلاروس میتواند به اوکراین حمله کند، اتهامی که مینسک آن را رد کرده است. لاوروف موضع روسیه را تکرار کرد که بلاروس یک متحد باقی میماند، اما در جنگ شرکت نمیکند و گفت: «بلاروس متحد ماست، اما در جنگ شرکت نمیکند. اگر کسی سعی کند آن را به درگیری بکشاند، الکساندر لوکاشنکو، رئیسجمهور بلاروس، قبلاً پاسخ داده است - "به خوبی پایان نخواهد یافت. "»
منبع: آناتولی